Cătălina Grama, o mamă foarte mândră! Actrița a dezvăluit imagini de colecție cu fiica ei, Zora, care a împlinit recent 9 ani: „Multe amintiri frumoase”

Cătălina Grama și Paul Ipate se numără printre cele mai apreciate și stabile cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au împreună o fetiță, Zora, iar actrița mai are un fiu, Achim, dintr-o relație anterioară. După ce și-au oficializat relația cu o cununie civilă de poveste în Italia, la sfârșitul lunii august 2023, cei doi au spus „Da” și în fața lui Dumnezeu, organizând o ceremonie religioasă în România.

Cătălina Grama, mândră de fiica ei, Zora

Pe 10 ianuarie, Zora, fiica actriței Cătălina Grama, a împlinit 9 ani. Cu această ocazie, vedeta a dezvăluit numeroase imagini de colecție în care apare alături de fetița ei, în diverse ipostaze, unele emoționante, altele amuzante.

„De la primele lovituri pe care le-am simțit în burtică, până la prima întâlnire, primul zâmbet și primul hohot de râs, viața mea a devenit mai bună și mai frumoasă din clipa în care Zora a venit pe lume.

Minunea mea, Achim, m-a ales să-i fiu mamă, iar Zora ne-a ales pe noi toți 6 ani mai târziu, ca să ne întregească familia.

Avem atât de multe amintiri frumoase în acești 9 ani, încât mi-a fost greu să aleg. Dar am vrut să împărtășesc cu voi emoția care m-a cuprins atunci când am revăzut anumite momente — momente care, pentru mine, au un farmec aparte.

La mulți ani, zâna mea iubită! Te iubesc pânǎ la infinit şi dupǎ!”, a scris actrița pe rețelele de socializare.

Cătălina Grama, declarații despre creșterea celor doi copii

Într-un interviu acordat recent, Cătălina Grama a vorbit despre modul în care ea și Paul Ipate îi cresc și educă pe cei doi copii.

„Mai avem și idei diferite. Eu sunt părintele permisiv, dar care pune limite. Paul uneori nu e atât de permisiv, dar este foarte blând totuși în abordare. Și evident că de foarte multe ori mai avem și neconcordanțe. Însă le discutăm și cumva ajungem la aceeași concluzie, numai că abordările sunt diferite. Important este să fie concluzia aceeași și să fie totul făcut cu blândețe și cu iubire. Pentru mine asta e cel mai important”, a declarat actrița pentru Unica.ro.

În același interviu, actrița a mărturisit că faptul că ea și soțul ei provin din același mediu profesional a fost de mare ajutor în relația lor.

„Da, foarte mult. Cred că ne-a ajutat foarte mult, pentru că este un domeniu pe care dacă nu-l cunoști, poate părea foarte alarmant pentru cineva din afara lui. Noi avem un stil de viață, și am avut până acum, destul de haotic. Cu filmări de noapte, cu turnee, plecat de acasă cu orele, cu zilele. Ai nevoie de cineva foarte înțelegător sau de cineva care să facă parte din aceeași lume, care să înțeleagă perfect despre ce este vorba”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Cătălina Grama este foarte mândră că ambii copii le calcă pe urme și sunt atrași de domeniul actoriei.

„Achim a făcut un film. Zora a câștigat un trofeu recent, la un festival cu specific. Și sunt amândoi foarte încântați de partea asta, dar cel mai mult le place, pe lângă partea de actorie, partea de lucru în grup. S-au atașat foarte mult de grupurile cu care lucrează și ajută foarte mult pe partea de dezvoltare emoțională”, a mai spus ea.

Cum se înțelege Paul Ipate cu Achim, fiul Cătălinei Grama

Într-un interviu acordat recent, Paul Ipate a vorbit despre fiica lui, Zora, dar și despre Achim, băiatul pe care îl are Cătălina Grama dintr-o relație anterioară. Ca o dovadă a apropierii dintre actor și Achim, pe toată durata interviului, Paul Ipate s-a referit la Achim ca fiind fiul lui.

„N-am nicio problemă să le zic „nu”. Chiar eu sunt ăla care zice „nu” mult, dar „nu” echilibrat. Și cu fii-miu echilibru în ce privește tehnologia și telefonul. Nu sunt chestii grave. Nu-ți imagina că sunt chestii foarte grave la care zic „nu” și refuz, a declarat Paul Ipate pentru Cancan.ro.

Actorul a vorbit și despre regulile pe care le-a impus celor doi copii în ceea ce privește utilizarea telefoanelor mobile.

„Zora doar în weekend are voie la telefon și nu toată ziua evident, ci 2 ore pe zi: sâmbătă, duminică, atât, iar fii-miu are 3 ore pe zi, atât”, a mai spus el.

