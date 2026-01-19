Andreea Bălan și Ilona Brezoianu, schimb de replici acide. De la ce a pornit conflictul dintre cele două: „A spune adevărul pare agresiv”

Andreea Bălan a făcut declarații neașteptate la adresa Ilonei Brezoianu, iar ulterior a venit și reacția din partea actriței. După răspunsul ei, artista a oferit noi clarificări cu privire la mărturisirile sale inițiale.

Andreea Bălan, declarații acide despre Ilona Brezoianu

Andreea Bălan a fost recent prezentă în emisiunea „La Măruță” și a acceptat provocarea de a participa alături de Iuliana Beregoi la rubrica sosurilor picante, un segment deja cunoscut în show-ul de la PRO TV. Artista nu s-a ferit să numească vedetele pe care le consideră antipatice. Printre celebritățile menționate, s-a aflat și Ilona Brezoianu, cea care s-a alăturat echipei de jurați a emisiunii „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1, după ce Andreea Bălan a părăsit show-ul.

Ce a luat prin surprindere a fost faptul că Andreea Bălan a făcut declarații acide referitoare la prestația actriței Ilona Brezoianu în emisiunea „Te cunosc de undeva!”

„A venit în locul meu și degeaba. S-a terminat emisiunea, s-a încheiat emisiunea. Nu se mai face. Eu am plecat. Ilona și-a asumat un rol mai mult de cât poate să ducă”, a spus Andreea Bălan în direct la PRO TV.

Ilona Brezoianu, răspuns pentru Andreea Bălan

După declarațiile făcute de Andreea Bălan, Ilona Brezoianu a oferit un răspuns pe contul ei de Instagram. Actrița a dorit să clarifice faptul că are pregătirea profesională necesară pentru rolul ei de jurată din emisiunea „Te cunosc de undeva!”

„Andreea Bălan a vorbit urât despre mine la o emisiune. Am stat mult să mă gândesc dacă merită să răspund pentru că scandalurile în presă nu sunt punctul meu forte. Aș vrea totuși să-i amintesc că eu am jurizat „actorie” la ‘Te cunosc de undeva’. Și chiar dacă poate mi-am asumat mai mult (deși nu e cazul că am făcut studii în domeniu), așa reușim să evoluăm și că creștem. Cât despre actorie, dacă vrei să știi „cum se apucă”, ca să parafrazez versurile tale, te aștept cu drag să-ți dau niște sfaturi pentru viitoarele filme în care vei juca! În rest, să-ți fie bine!”, a transmis Ilona Brezoianu.

Andreea Bălan, noi declarații despre Ilona Brezoianu

După ce Ilona Brezoianu a răspuns declarațiilor Andreei Bălan, artista a venit cu noi clarificări față de mărturisirile ei.

„Când spui că cineva „și-a asumat un rol mai mare decât poate duce”, nu jignești omul. Descrii o realitate de rol, capacitate și context. Dar mulți oameni se identifică cu ceea ce fac. Pentru ei, rolul = valoare personală. Așa că orice observație despre limite este percepută ca un atac. Nu pentru că e jignire, ci pentru că există limite în capacitatea de a vedea realitatea fără a o personaliza. Trăim într-o cultură în care limitele sunt rușinoase, nu informaționale, iar adevărul funcțional devine inconfortabil. Publicul nu analizează structura situației, ci reacționează emoțional, prin identificare. Când realitatea depășește capacitatea cuiva de a o procesa, ea este respinsă și etichetată drept „jignire.” Tu nu ataci omul. Tu numești contextul. Iar într-un spațiu public cu toleranță scăzută la disconfort, a spune adevărul pare agresiv.”

Andreea Bălan consideră că prin declarațiile ei, nu a fost arogantă, ci și-a spus adevărul despre cum privește felul în care Ilona Brezoianu și-a intrat în rolul de jurată la „Te cunosc de undeva!”.

„Trăim într-o societate care ne-a învățat să ne micșorăm. Să nu deranjăm. Să nu spunem prea tare cine suntem și ce am făcut. Am fost educați să confundăm modestia cu tăcerea și asumarea cu aroganța. De aceea, când apare cineva care e autentic, asumat, clar, nu e primit cu deschidere, ci cu suspiciune. Oamenii nevindecați nu văd autenticitatea ca pe o libertatea, ci ca pe o amenințare. Proiectează: propriile frici, rușinea de a se afirma, nevoia de masă. Și spun „e fals”, „se laudă”, „deranjează.” Nu pentru că acel om greșeste, ci pentru că iese din tiparul micșorării învățate. Autenticitatea nu e zgomotoasă. E doar vizibilă într-o lume obișnuită să se ascundă.”

