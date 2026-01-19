Iată ce seriale nu trebuie să ratezi în 2026 pe Netflix.

3 Body Problem – Sezonul 2

Pe măsură ce invazia extraterestră se apropie, omenirea se pregătește — pe Pământ și în alte locuri.

Premiera: Pe Netflix în 2026

Alley Cats

„Alley Cats” este o comedie de tip sitcom despre „leneși”, creată și interpretată de mult-premiatul Ricky Gervais. Animația pentru adulți urmărește încercările și necazurile unui grup de pisici britanice sălbatice din toate mediile sociale, care caută companie în timp ce reflectă asupra vieții de zi cu zi. De la amuzant la absurd, serialul este plin de stilul caracteristic lui Gervais, combinând căldura și comentariul social pe care publicul le așteaptă.

Premiera: Pe Netflix în 2026

Distribuție: Ricky Gervais, Tom Basden, Andrew Brooke, David Earl, Kerry Godliman, Jo Hartley, Diane Morgan.

Avatar: The Last Airbender – Sezonul 2

O reinterpretare live-action a îndrăgitului serial animat, urmărind-l pe Aang, tânărul Avatar, în timp ce învață să stăpânească cele patru elemente (Apă, Pământ, Foc, Aer) pentru a reinstaura echilibrul într-o lume amenințată de înfricoșătoarea Națiune a Focului. În sezonul 2, după o victorie dulce-amăruie în salvarea Tribului Nordic al Apei de invazia Națiunii Focului, Aang, Katara și Sokka se reunesc și pornesc într-o misiune de a convinge evazivul Rege al Pământului să îi ajute în lupta împotriva temutului Lord al Focului, Ozai.

Premiera: Pe Netflix în 2026

Distribuție: Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu, Paul Sun-Hyung Lee, Elizabeth Yu, Miya Cech, Momona Tamada, cu Daniel Dae Kim, Maria Zhang și Chin Han

Big Mistakes

Doi frați profund incompetenți sunt șantajați să intre în lumea crimei organizate.

Premiera: Pe Netflix în 2026

Distribuție: Dan Levy, Taylor Ortega, Laurie Metcalf, Jack Innanen, Boran Kuzum, Abby Quinn, Elizabeth Perkins

Tyler Perry’s Beauty in Black – Sezonul 2, Partea 2

Membrii unei familii nemiloase și perfide din spatele unui brand de frumusețe și a unei rețele subterane de trafic sexual urmează să dea socoteală. Kimmie, o lucrătoare sexuală angajată de ei, despre care credeau că e lipsită de importanță, devine o forță de neoprit și este acum cea care ia deciziile, după ce a moștenit întreaga afacere a familiei.

Premiera: Partea 2 pe Netflix, din 19 martie 2026

Distribuție: Taylor Polidore Williams, Crystle Stewart, Amber Reign Smith, Xavier Smalls

Beef – sezonul 2

Un cuplu tânăr asistă la o luptă alarmantă între șeful lor și soția acestuia, declanșând un joc de favoruri și constrângeri în lumea elitistă a unui country club și a proprietarului său miliardar coreean.

Premiera: Pe Netflix, din 16 aprilie 2026

Distribuție: Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton, Cailee Spaeny, Seoyeon Jang, Youn Yuh-jung, Song Kang-Ho, William Fichtner, Mikaela Hoover.

Being Gordon Ramsay

„BEING GORDON RAMSAY” este un nou serial documentar care îl urmărește pe unul dintre cei mai faimoși bucătari ai lumii în pregătirile pentru cele mai mari proiecte culinare ale sale de până acum: deschiderea a cinci experiențe gastronomice în una dintre cele mai înalte clădiri din Londra, 22 Bishopsgate. Îl vedem pe Gordon așa cum nu l-am mai văzut niciodată, deschizând ușile casei și afacerilor sale. Pe parcursul a șase luni, expansiunea imperiului său de restaurante începe să prindă contur și, pe măsură ce lansarea oficială se apropie rapid, îl vedem pe Gordon echilibrând provocările acestei extinderi cu viața sa de soț al Tanei și de tată al celor șase copii ai lor.

Premiera: Pe Netflix în 2026

Black Doves – sezonul 2

Helen (Keira Knightley) continuă să trădeze secretele națiunii sale pentru organizația secretă pe care o deservește: Black Doves. Însă, după peripețiile de Crăciunul trecut și avându-l pe soțul ei, Wallace (Andrew Buchan) care se pregătește să devină Prim-ministru, ea pășește pe o linie mai periculoasă ca niciodată.

Pe măsură ce misterioasa sa coordonatoare, doamna Reed (Sarah Lancashire), este prinsă într-un complot nemilos menit să-i submineze poziția în Black Doves, Helen se reîntâlnește cu cel mai bun prieten al ei, Sam (Ben Whishaw). Fostul ucigaș de elită este acum redus la băuturi solitare în barurile din Soho și la misiuni cu recompense modeste. În timp ce caută răspunsuri, loialitățile devin arme, încrederea este spulberată, iar lupta pentru a proteja oamenii pe care îi iubește ar putea costa totul. Cu umorul exploziv al primului sezon, misiunea lui Helen și Sam îi conduce înapoi către vechi prieteni și dușmani, prin deciziile întunecate și sacrificiile dureroase ale trecutului lor, și direct în inima Black Doves.

Premiera: Pe Netflix în 2026

Distribuție: Keira Knightley, Ben Whishaw, Sarah Lancashire, Andrew Buchan

Bridgerton – sezonul 4

Cel de-al patrulea sezon al serialului Bridgerton îl are în centru pe boemul Benedict (Luke Thompson), al doilea fiu. În ciuda faptului că atât fratele său mai mare, cât și cel mai mic, sunt căsătoriți, Benedict nu vrea să se așeze încă la casa lui. Asta până când întâlnește o fermecătoare necunoscută costumată în argintiu la balul mascat al mamei sale.

Premiera: Partea 1 pe Netflix, din 29 ianuarie 2026 | Partea 2 pe Netflix, din 26 februarie 2026

Distribuție: Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Masali Baduza (Michaela Stirling), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Hannah Dodd (Francesca Stirling), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), Emma Naomi (Alice Mondrich), Hugh Sachs (Brimsley), Kate Bridgerton (Simone Ashley), Isabella Wei (Posy Li), Michelle Mao (Rosamund Li), and Katie Leung (Lady Araminta Gun).

The Boroughs

Într-o comunitate de pensionari aparent idilică, un grup de eroi improbabili trebuie să se unească pentru a opri o amenințare monstruoasă care încearcă să le fure singurul lucru pe care nu-l au — timpul.

Premiera: Pe Netflix în 2026

Distribuție: Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O’Hare, Clarke Peters, Bill Pullman, Carlos Miranda, Seth Numrich, Jena Malone

Boyfriend on Demand

„Boyfriend on Demand” urmărește povestea obositei producătoare de webtoon-uri Mi-rae, care evadează din realitate printr-un program de simulare virtuală a întâlnirilor bazat pe abonament, unde poate trăi întâlnirile visurilor ei. Îmbinând provocările relatable ale vieții profesionale de zi cu zi cu un program de întâlniri în realitate virtuală, nemaivăzut până acum, „Boyfriend on Demand” oferă o abordare unică asupra serialului de comedie romantică. Jisoo (BLACKPINK) interpretează rolul lui Seo Mi-rae, care tânjește duă o a doua șansă la dragoste în realitatea virtuală. Seo In-guk (Doom at Your Service, Café Minamdanpg) joacă rolul lui Park Kyeong-nam, colegul și rivalul lui Mi-rae în producția de webtoon-uri.

Premiera: Pe Netflix în 2026

Distribuție: Jisoo, Seo In-guk

The Diplomat – sezonul 4

„THE DIPLOMAT” este un serial dramatic politic contemporan, plin de tensiune, despre încercările și suferințele relațiilor pe termen lung, atât între țări, cât și între oameni.

Premiera: Pe Netflix în 2026

Distribuție: Keri Russell, Allison Janney, Bradley Whitford, Rufus Sewell, Ali Ahn, Rory Kinnear, și Ato Essandoh

East of Eden

Această reinterpretare modernă a capodoperei lui Steinbeck va explora saga multigenerațională a familiei Trask, punând o atenție deosebită asupra anti-eroului său de neșters, Cathy Ames.

Premiera: Pe Netflix în 2026

Distribuție: Florence Pugh, Christopher Abbott, Mike Faist, Hoon Lee, Tracy Letts, Martha Plimpton, Ciarán Hinds, Joseph Zada, Joe Anders

Finding Her Edge

Serialul spune povestea celor trei surori Russo, moștenitoare ale unei dinastii aflate în declin din lumea patinajului artistic. La doar șaptesprezece ani, Adriana se pregătește pentru Campionatul Mondial alături de noul ei partener, Brayden, deși are încă sentimente pentru Freddie, fostul partener, care i-a fost și iubit. Totul se complică atunci când ea și Brayden se prefac că formează un cuplu în afara gheții pentru a obține o sponsorizare care ar putea salva patinoarul Russo de la colaps.

Premiera: Pe Netflix, din 22 ianuarie 2026

Distribuție: Madelyn Keys, Harmon Walsh, Alexandra Beaton, Cale Ambrozic, Olly Atkins, Meredith Forlenza, Alice Malakhov,, Niko Ceci și Millie Davis

The Four Seasons – sezonul 2

Șase vechi prieteni pleacă într-un weekend de relaxare și află că un cuplu din grup este pe cale să se despartă. Cele trei cupluri – Kate (Tina Fey) și Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) și Anne (Kerri Kenney-Silver), Danny (Colman Domingo) și Claude (Marco Calvani) – sunt complet bulversate de această veste.

Premiera: Pe Netflix în 2026

The Gentlemen – sezonul 2

A trecut un an de când Eddie și Susie și-au unit forțele pentru a lucra împreună în imperiul criminal al lui Bobby din străinătate. Pe măsură ce încearcă să-și extindă afacerea, deciziile lui Bobby par din ce în ce mai nesăbuite. Acum, Eddie și Susie trebuie să decidă dacă intervin sau riscă să piardă totul — însă ambiția necontrolată nu se termină niciodată bine…

Premiera: Pe Netflix în 2026

Distribuție: Theo James, Kaya Scodelario, Daniel Ings, Ray Winstone, Joely Richardson, Vinnie Jones, Jasmine Blackborow, Michael Vu, Harry Goodwins, Ruby Sear, Pearce Quigley și Giancarlo Esposito

His & Hers

În arșița Atlantei, Anna trăiește o viață retrasă, îndepărtându-se de prieteni și de cariera ei de prezentatoare de știri. Vestea unei crime petrecute în Dahlonega, orașul ei natal adormit, o readuce la viață. Ea începe să investigheze cazul, în căutare de răspunsuri. În mod bizar, implicarea ei îi trezește suspiciuni detectivului Jack Harper, iar Anna devine parte din investigația lui. Întotdeauna există două versiuni ale poveștii: HIS & HERS, ceea ce înseamnă că cineva minte întotdeauna.

Premiera: Pe Netflix, din 8 ianuarie 2026

Hollywood Arts

În acest nou serial, actrița Trina Vega (Daniella Monet), care încă luptă să se afirme, se întoarce la fostul ei liceu, Hollywood Arts, ca profesoară suplinitoare necalificată și intră rapid în conflict cu o nouă generație de elevi ambițioși și talentați, pe care ajunge să îi inspire în mod neașteptat, în timp ce ei învață să-și găsească propriul drum în cadrul celei mai prestigioase școli de arta spectacolului din Hollywood.

Premiera: Pe Netflix în 2026

Distribuție: Alyssa Miles, Emmy Liu-Wang, Peyton Jackson, Erika Swayze, Martin Kamm

The Hunting Wives – sezonul 2

La începutul Sezonului 2, Sophie și Margo sunt în conflict. Dar curând, secrete vechi și noi inamici le obligă să se reunească. Pe măsură ce joacă jocurile lor periculoase, apare întrebarea: sunt ele vânătorii sau prada?

Premiera: Pe Netflix în 2026

Distribuție: Brittany Snow, Malin Akerman, Jamie Ray Newman, Dermot Mulroney, Evan Jonigkeit și George Ferrier

I Will Find You

Un tată nevinovat care este condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea propriului fiu primește dovezi conform cărora copilul său ar putea fi încă în viață și trebuie să evadeze din închisoare pentru a afla adevărul.

Premiera: Pe Netflix în 2026

Distribuție: Sam Worthington, Britt Lower, Milo Ventimiglia, Logan Browning, Erin Richards, Chi McBride și Jonathan Tucker

The Lincoln Lawyer – Sezonul 4

Inspirat din seria de romane bestseller semnate de renumitul scriitor Michael Connelly, cel de‑al patrulea sezon se bazează pe a șasea carte din seria „Avocatul din limuzină”, intitulată „Legea nevinovăției”. Mickey Haller (Manuel Garcia Rulfo) se trezește în centrul celui mai dur proces al carierei sale, când el și echipa lui luptă contracronometru pentru a‑și demonstra nevinovăția în uciderea fostului client Sam Scales. Ca să‑și salveze reputația, trebuie să dezlege ultima escrocherie pusă la cale de Sam, o investigație care îi aruncă într‑un conflict direct cu procuratura, FBI‑ul și cu fantomele trecutului lui Mickey.

Premiera: Pe Netflix, din 5 februarie 2026

Distribuție: Manuel Garcia Rulfo, Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson, Constance Zimmer

Lupin – Sezonul 4

Omar Sy revine în rolul emblematic al lui Assane Diop, hoțul gentleman care a cucerit publicul din Franța și din întreaga lume.

Premiera: Pe Netflix în toamna lui 2026

Distribuție: Omar Sy, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella

Man on Fire

Bazat pe seria de romane a lui A.J. Quinnell, serialul „Man on Fire” spune povestea lui John Creasy. Cândva un mercenar de elită al Forțelor Speciale, renumit pentru capacitatea de a supraviețui celor mai ostile situații, Creasy este acum măcinat de un sever sindrom de stres posttraumatic. Hotărât să-și învingă demonii interiori, pornește pe un drum al vindecării. Însă, înainte de a se putea adapta la această nouă viață, este aruncat din nou în mijlocul focului, luptând mai aprig ca oricând.

Premiera: Pe Netflix în 2026

Distribuție: Yahya Abdul-Mateen ll, Billie Boullet, Bobby Cannavale, Alice Braga, Scoot McNairy, Paul Ben-Victor

Monster: The Lizzie Borden Story

Serialul antologic MONSTER, câștigător de Emmy, creat de Ryan Murphy și Ian Brennan, se va întoarce cu un al patrulea sezon, după primul „monstru” feminin al seriei, Lizzie Borden.

Premiera: Pe Netflix în 2026

Distribuție: Ella Beatty, Charlie Hunnam, Vicky Krieps, Rebecca Hall, Billie Lourd, Jessica Barden, Sarah Paulson

My Brilliant Career

Într-o confruntare între datorie și dorință, rebela Sybylla se întreabă dacă ar trebui să se căsătorească pentru stabilitate sau să riște totul pentru o viață dedicată scrisului.

Premiera: Pe Netflix în 2026

Distribuție: Philippa Northeast, Christopher Chung, Anna Chancellor, Genevieve O’Reilly

The Night Agent – sezonul 3

După evenimentele explozive din sezonul 2, Agentul de noapte Peter Sutherland este chemat să dea de urma unui tânăr funcționar al Trezoreriei care a fugit în Istanbul cu informații guvernamentale confidențiale după ce și-a ucis șeful. Se declanșează o serie de evenimente în care Peter anchetează o rețea de bani negri în timp ce evită asasinii plătiți de aceasta și ajunge în pragul unui conflict cu o jurnalistă necruțătoare. Colaborând, aceștia descoperă secrete ascunse și vechi rivalități care amenință să îngenuncheze guvernul și să îi ucidă pe amândoi între timp.

Premiera: Pe Netflix, din 19 februarie 2026

Distribuție: Gabriel Basso, Louis Herthum, Stephen Moyer, Callum Vinson, David Lyons

Nobody Wants This – Sezonul 3

O comedie care are ca subiect relația improbabilă dintre Joanne (Kristen Bell), o femeie agnostică și sociabilă, și Noah (Adam Brody), un rabin neconvențional.

Premiera: Pe Netflix în 2026

Distribuție: Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe, Timothy Simons, Jackie Tohn

One Hundred Years of Solitude – partea 2

În ciuda armistițiului și a semnării Tratatului de la Neerlandia, pacea nu ajunge la Macondo. Conservatorii, temându-se de amenințările colonelului Aureliano Buendía, plănuiesc un atac care, printr-un răsturnare de soartă, o va aduce pe Fernanda del Carpio din Bogotá în oraș. Aceasta se căsătorește cu Aureliano Segundo, unul dintre gemenii neîmblânziți ai bastardului Arcadio, și îi dă Úrsulei Iguarán primii moștenitori legitimi.

Între timp, José Arcadio Segundo, celălalt geamăn, devine absorbit de manuscrisele lui José Arcadio Buendía și realizează unul dintre visele nebunești ale patriarhului, conectând Macondo cu lumea exterioară. Sosirea căii ferate pavează drumul pentru afacerea cu banane — care, la rândul său, va elibera forțele ce vor duce orașul la decădere. În final, blestemul Úrsulei Iguarán se împlinește — rasele condamnate la o sută de ani de singurătate nu au avut o a doua șansă pe pământ.

Premiera: Pe Netflix în 2026

Outer Banks – sezonul 5 (sezonul final)

OUTER BANKS, al cărui ultim sezon urmează să apară, este o poveste despre maturizare, care urmărește un grup unit de adolescenți porecliți „Albiturile”, John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ și Cleo, care se confruntă cu un lanț de evenimente ilicite pline de mister, aventuri, o vânătoare de comori cu miză mare și un conflict tot mai intens cu rivalii lor.

Premiera: Pe Netflix în 2026

Distribuție: Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Drew Starkey, Carlacia Grant, Austin North și Fiona Palomo.

Pride and Prejudice

O adaptare a romanului clasic de Jane Austen.

Premiera: Pe Netflix în 2026

Distribuție: Emma Corrin, Olivia Colman, Jack Lowden, Rufus Sewell, Freya Mavor, Jamie Demetriou, Daryl McCormack, Louis Partridge, Rhea Norwood, Fiona Shaw, Hopey Parish, Hollie Avery

Run Away

Simon avea o viață perfectă: o soție iubitoare, copii minunați, un job excelent și o casă superbă. Dar lumea lui se destramă când fiica lui cea mare, Paige, fuge de acasă. În cele din urmă, când o găsește vulnerabilă și dependentă de droguri într-un parc din oraș, simte că are șansa de a o aduce înapoi. Însă Paige nu e singură, iar o ceartă se transformă într-un act de violență șocant. În urma incidentului, Simon o pierde din nou, iar căutarea ei îl va purta într-o lume periculoasă, unde secrete adânc îngropate amenință să-i destrame definitiv familia.

Premiera: Disponibil acum

Distribuție: James Nesbitt, Ruth Jones, Minnie Driver, Alfred Enoch, Lucian Msamati

Running Point – sezonul 2

Când un scandal îl forțează pe fratele ei să demisioneze, Isla Gordon (Kate Hudson) este numită președintă a Los Angeles Waves, unul dintre cele mai faimoase cluburi de baschet profesionist și parte importantă din portofoliul de afaceri al familiei. Ambițioasă și adesea trecută cu vederea, Isla va trebui să dovedească fraților ei sceptici, consiliului de administrație și întregii comunități sportive că a fost alegerea potrivită pentru această funcție.

Premiera: Pe Netflix în 2026

Distribuție: Kate Hudson, Drew Tarver, Scott MacArthur, Brenda Song, Fabrizio Guido, Chet Hanks, Toby Sandeman, Uche Agada și Justin Theroux

The Seven Dials

În Anglia anilor ’25, la o petrecere luxoasă organizată într-o casă la țară, o farsă pare a fi luat o oribilă turnură criminală. Cel mai neașteptat detectiv, curioasa și efervescenta Lady Eileen „Bundle” Brent, trebuie să descoasă ițele unui complot frapant, care îi va schimba viața și să dezlege misterul casei de la țară.

Premiera: Pe Netflix, din 15 ianuarie 2026

Distribuție: Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter, Martin Freeman

Sweet Magnolias – sezonul 5

„Sweet Magnolias” urmărește povestea prietenelor din copilărie Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Dana Sue (Brooke Elliott) și Helen (Heather Headley), care încearcă să facă față relațiilor, familiei și carierelor lor în fermecătorul orășel Serenity, Carolina de Sud, și nu numai.

Premiera: Pe Netflix, din 11 iunie 2026

The Upshaws – partea 7

Bennie Upshaw (Mike Epps), capul unei familii de culoare din clasa muncitoare din Indianapolis, este un mecanic fermecător, plin de bune intenții, dar complet aiurit, care încearcă din răsputeri să-și facă datoria și să se ocupe de familia formată din Regina (Kim Fields), soția sa, cele două fiice mai mici (Khali Spraggins, Journey Christine), primul său născut (Jermelle Simon) și fiul adolescent (Diamond Lyons), provenit din relația cu o altă femeie (Gabrielle Dennis), toate acestea în timp ce o tolerează pe veșnic ironica sa cumnată (Wanda Sykes) și fără vreo rețetă sigură pentru succes. Dar familia Upshaw este hotărâtă să reușească, să progreseze și să rămână unită. În partea care va fi lansată în curând, membrii familiei au în continuare parte de suișuri și coborâșuri, noi slujbe, vise și mai mari, probleme de sănătate și câteva surprize importante, dar se descurcă de fiecare dată datorită iubirii care domnește în familie.

Premiera: Pe Netflix, din 15 ianuarie 2026

Virgin River – sezonul 7

„Virgin River” este o poveste de dragoste centrată pe asistenta medicală Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge), care se mută în orașul izolat Virgin River din California. Dorind un nou început, Monroe descoperă că viața într-un oraș mic nu este la fel de simplă precum se aștepta și că trebuie să învețe să se vindece pe sine înainte de a putea face cu adevărat din Virgin River casa ei. Serialul se bazează pe seria de cărți bestseller New York Times și iubită de cititori, publicată de Harlequin, scrisă de autoarea Robyn Carr. Colecția „Virgin River” include peste douăzeci de cărți, care împreună au vândut mai mult de 13 milioane de exemplare. „Virgin River” a fost inclusă în lista HarperCollins 200, care celebrează 200 de cărți iconice din ultimii 200 de ani.

Premiera: Pe Netflix, din 12 martie 2026

The Witcher – sezonul 5 (sezonul final)

Timpul sfârșitului este aproape: forțe întunecate se aliniază pe tot continentul, având planuri malefice împotriva lui Ciri. Chiar dacă Geralt și Yennefer vor reuși să-și salveze fiica și să-și îndeplinească ultima dorință de a se reuni ca familie, vor trebui să înfrunte obstacole — și dușmani — de o intensitate pe care nu au mai întâlnit-o niciodată.

Premiera: Pe Netflix în 2026

Distribuție: Liam Hemsworth (Geralt of Rivia), Anya Chalotra (Yennefer of Vengerberg), Freya Allan (Princess Cirilla of Cintra), Joey Batey (Jaskier), Laurence Fishburne (Regis) și alții.

XO, Kitty – sezonul 3

Tânăra pețitoare Kitty Song Covey s-a întors în Seul pentru un nou semestru la KISS. Pentru prima dată după mult timp este singură și pregătită pentru un nou început: fără imixtiuni, fără drame. Poate doar niște întâlniri ocazionale. Cu accent pe ocazionale. Viața sa amoroasă nu e singurul lucru care îi dă motive de îngrijorare. O scrisoare din trecutul mamei sale declanșează o aventură nebună, iar personajele noi de la KISS provoacă schimbări. Pe măsură ce secretele ies la iveală și relațiile sunt testate, Kitty va afla că viața, familia și dragostea sunt mai complicate decât și-ar fi imaginat.

Premiera: Pe Netflix în 2026

Distribuție: Anna Cathcart (Kitty Song Covey), Minyeong Choi (Dae), Gia Kim (Yuri), Sang Heon Lee (Min Ho), Anthony Keyvan (Q), Regan Aliyah (Juliana), Sule Thelwell (Marius), Hojo Shin (Jiwon)

