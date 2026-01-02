10 staruri care au fost îndemnate să-și schimbe numele pentru a avea succes la Hollywood

Înainte de a păși în industria cinematografică, aceste staruri au fost sfătuite să își schimbe numele.

  de  Braslasu Iulia
1. Harrison Ford
Multe dintre starurile pe care le știm astăzi prin prisma unor proiecte de renume au simțit presiunea de a-și schimba numele real pentru a avea parte de o altfel de recunoaștere în industrie. 

1. Harrison Ford

Un detaliu care încă poate e necunoscut publicului este că Harrison Ford a fost îndemnat de un studio să aibă un alt nume de scenă, care să sune diferit. Cu toate că nu era de acord cu această idee, a ales Kurt Affair. În final, actorul nu a mers mai departe cu recomandarea asta și a rămas la numele său real. 

2. Oscar Isaac

Óscar Isaac Hernández Estrada este numele complet al actorului Oscar Isaac. Când a început să dea casting-uri pentru filme și seriale, era ales pentru personaje specifice, când el își dorea să exploreze o varietate de roluri. Drept urmare, a considerat că e mai bine să rămână Oscar Isaac, pentru a înlătura eventuale preconcepții. 

3. Zoe Saldaña

Zoë Yadira Saldaña Nazario este numele de naștere al actriței Zoe Saldaña. Într-un interviu pentru Entertainment Weekly, ea a povestit cum o fostă manageră, care era cântăreață și artistă, și-a schimbat din adolescență numele și a îndemnat-o și pe ea să facă la fel. Actrița a pus în aplicare sugestia venită din partea ei chiar înainte să atingă faima la Hollywood. 

4. Mindy Kaling

Atunci când a pășit pe drumul actoriei, Vera Mindy Chokalingam a fost ințial actriță de stand up. Pentru că înainte de show-uri prezentatorii îi pronunțau tot timpul greșit numele, a decis că e cazul să îl simplifice, așa că a ales să o cheme Mindy Kaling. 

5. Bruno Mars

Numele real al artistului și producătorului Bruno Mars este Peter Eugene Hernandez. „Tatăl meu m-a poreclit Bruno atunci când aveam doi ani. Aveam de gând să îmi spun Bruno, să am un singur nume. Mars a venit în glumă”, povestea Bruno Mars în trecut pentru revista Latina.

6. Aaron Paul

Numele complet al actorului Aaron Paul, recunoscut și apreciat de public pentru rolul din Breaking Bad, este Aaron Paul Sturtevant. A decis să renunțe la numele său de familie pentru că de fiecare dată se întâmpla ca directorii de casting să îl pronunțe greșit. 

7. Theo James

Pe Theo James, pe care publicul îl cunoaște din seria Divergent, The Gentlemen, The Time Traveler’s Wife și The White Lotus, îl cheamă Theodore Peter James Kinnaird Taptiklis. Când s-a hotărât să meargă pe drumul actoriei, a considerat că e o decizie potrivită să își schimbe numele în Theo James, pentru ca publicul să îl pronunțe fără probleme. 

8. Brie Larson

Poate că nu mulți sunt cei care știu că numele de naștere al actriței Brie Larson este Brianne Sidonie Desaulniers. Când a realizat că este mult prea complicat de pronunțat și că nu mai vrea ca oamenii să îl greșească tot timpul, a decis ca numele ei de scenă să fie Brie Larson. 

9. Paul Wesley

Pe Paul Wesley, cunoscut în special de public datorită rolului din serialul The Vampire Diaries, îl cheamă Paweł Tomasz Wasilewski. Pentru că avea impresia că numele său este greu de pronunțat, s-a consultat cu familia sa, care i-a dat acordul de a-l schimba în Paul Wesley.

10. Anita Page

Anita Evelyn Pomares este, de fapt, numele real al actriței de filme mute Anita Page. Prima dată, și-a schimbat numele în Ann Page, la solicitarea MGM. Dar, după ce s-a aflat că o altă actriță poartă acest nume, studioul i-a spus să își schimbe din nou numele și a rămas Anita Page. 

Foto: PR

