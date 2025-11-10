Seriale romantice, adaptate după cărți cunoscute, pe care merită să le urmărești

Serialele romantice despre care vei citi mai jos au captivat privitorii mai mult decât cărțile pe care se bazează.

  Actualizat 10.11.2025, 08:00
1. Poldark
Publicul a fost cucerit mai mult de adaptările pe ecrane ale acestor povești din cărți celebre. 

1. Poldark

Serialul Poldark este bazat pe seria de cărți a lui Winston Graham și a avut cinci sezoane. Ross se întoarce în Anglia, după ce a luptat în Revoluția Americană. Toți apropiații și familia credeau că a murit, iar iubita lui din copilărie s-a căsătorit cu altcineva cât timp era în război. Tatăl lui a murit, iar bunurile pe care le-a lăsat drept moștenire s-au deteriorat. Întors acasă, el trebuie să își reconfigureze viața și în cele din urmă își va găsi dragostea acolo unde nici nu aștepta.

2. The Thorn Birds

Miniseria The Thorn Birds din 1983 e bazată pe romanul scris de Colleen McCullough. Serialul urmărește relația care se înfiripă între un preot catolic și nepoata proprietarului unei ferme. Din distribuție au făcut parte Richard Chamberlain, Rachel Ward, Christopher Plummer, Bryan Brown și Stephanie Faracy.

3. Sanditon

În cazul serialului Sanditon, acesta are la bază manuscrisele neterminate ale lui Jane Austen. În cele trei sezoane, difuzate din 2019 și până în 2023, publicul a cunoscut-o pe Charlotte Heywood, care se mută într-un sat în timpul Regenței. Rose Williams, Theo James, Kate Ashfield, Crystal Clarke au jucat în Sanditon

4. North & South

În 1855 a apărut North & South, cartea scrisă de Elizabeth Gaskell. Romanul s-a bucurat de o adaptare pe ecrane în 2004, o miniserie cu Daniela Denby-Ashe, Richard Armitage, Tim Pigott-Smith și Sinéad Cusack în rolurile principale. Serialul surprinde diferențele sociale din Anglia dintre zona de nord, acolo unde oamenii erau considerați muncitori, și sud, unde aceștia erau sofisticați. Familia Hale trebuie să se deplaseze spre nord, iar astfel diferențele se amplifică.

5. Sweet Magnolias

În serialul Sweet Magnolias, bazat pe seria de cărți a scriitoarei Sherryl Woods, este vorba despre trei femei din Carolina de Sud care sunt prietene încă din copilărie. Ajunse la maturitate, experiențele de viață capătă o altă dimensiune pentru ele și ajung să fie din nou împreună, pregătite pentru a se sprijini și pentru a trece mai ușor peste momentele complicate și a găsi răspunsuri cu privire la copii sau trecerea peste un divorț.

6. Normal People

Cartea Normal People a autoarei Sally Rooney a apărut în 2018 și a beneficiat de o ecranizare în 2020, sub forma unei miniserii compusă din 12 episoade. Cartea a fost un succes fără prea multe discuții, dar publicul a fost cucerit de chimia irezistibilă dintre Daisy Edgar-Jones și Paul Mescal, protagoniștii serialului. În această dramă, cei doi sunt în ultimul an la liceu și se lovesc de realitatea crudă și de intensitatea propriilor sentimente pe care încep să le aibă unul față de celălalt. 

7. Virgin River

Seria de cărți Virgin River, scrisă de Robyn Carr, a devenit și mai cunoscută după lansarea serialului cu același nume. Numeroasele intrigi dramatice și romantice au captivat publicul, făcându-l atent la fiecare episod și la cum evoluează povestea de dragoste dintre asistenta medicală Melinda Monroe și proprietarul Jack Sheridan.

8. Bridgerton

Începând cu anul 2000, Julia Quinn a publicat opt romane din seria Bridgerton, care au cucerit din prima publicul. Primul se numește The Duke and I, iar ultimul, publicat în 2006, e intitulat On the Way to the Wedding. Poveștile fascinante din cărți au prins viață în serialul Netflix Bridgerton, produs de compania celebrei Shonda Rhimes, Shondaland, ajungând în foarte scurt timp un fenomen în întreaga lume, iar fiecare episod a fost urmărit cu sufletul la gură. Fiecare sezon a avut în prim-plan un alt personaj, iar distribuția include nume precum Nicola Coughlan, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page și Luke Newton.

9. Outlander

Serialul Outlander se bazează pe seria de cărți scrisă de Diana Gabaldon. În centrul poveștii create de Ronald D. Moore, o avem pe infirmiera Claire Randall, care supraviețuiește celui de-al Doilea Război Mondial și care, datorită unor pietre magice, se întoarce în timp în Scoția anului 1743. Ea încearcă să revină acasă, chiar dacă pe drum se îndrăgostește de Jamie Fraser, un războinic din Munții Scoției, și uneori își mai dorește să controleze timpul.

