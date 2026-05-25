Bianca Censori a renunțat la pantaloni pentru o ieșire romantică alături de Kanye West. Cum a fost surprinsă de paparazzi

Bianca Censori a atras din nou atenția prin alegerea vestimentară îndrăzneață la o ieșire de seară alături de soțul ei, Kanye West. Modelul a fost fotografiat în timp ce părăsea celebrul Chateau Marmont din Los Angeles, în jurul orei 2 dimineața, duminică, după o întâlnire în doi.

Bianca a optat pentru o ținută metalizată, purtând un body strălucitor și un cardigan multicolor cu franjuri. Apariția a fost completată de pantofi cu platformă în nuanțe nude, iar părul blond l-a purtat desfăcut, cu cărare într-o parte.

De partea cealaltă, Kanye West, în vârstă de 48 de ani, a ales un look mai relaxat: un tricou alb, pantaloni gri din piele, o jachetă maro și bocanci din piele.

Kanye West and wife Bianca Censori were spotted leaving a late-night dinner following a photoshoot at Chateau Marmont in Los Angeles 24.05.2026

Cei doi au mers să ia masa după ce, în aceeași seară, participaseră la o ședință foto.

Bianca Censori, în vârstă de 31 de ani, este deja cunoscută pentru aparițiile sale vestimentare provocatoare din timpul ieșirilor alături de artistul piesei „Heartless”.

În aprilie, ea a fost surprinsă tot la Chateau Marmont purtând un body într-o nuanță apropiată de culoarea pielii, accesorizat cu colanți metalizați și părul purtat drept. La acel moment, Kanye West a preferat o ținută mult mai discretă, compusă dintr-un hanorac negru.

Luna următoare, Bianca a mers și mai departe cu stilul său îndrăzneț, după ce a publicat pe Instagram o fotografie în care apărea într-un costum de baie extrem de decupat, completat de colanți.

Designerul și-a continuat seria aparițiilor în ținute metalizate și transparente și pe 9 mai, când a ales un body și cizme cu platformă pentru o altă întâlnire cu Kanye West.

Bianca Censori teams fully sheer outfit with towering platform boots on Kanye West date night

Cea mai recentă apariție provocatoare a avut loc săptămâna trecută, când Bianca a purtat un body decoltat, cu design tip halter, care îi lăsa spatele complet descoperit.

Totuși, există și momente în care Bianca Censori adoptă un stil mai sobru. În aprilie, ea a fost văzută la Universitatea Columbia din New York într-o ținută complet neagră, formată din helancă, jachetă, fustă din piele și cizme. Atunci, Bianca se afla la Facultatea de Arhitectură, Planificare și Conservare pentru a participa, în calitate de invitat special, la evaluările finale ale programului Advanced Studio IV.

Bianca Censori, soția lui Kanye West, a fost citată ca martor într-un proces care vizează renovarea controversată a unei proprietăți de lux din Malibu deținută de artist. Informația apare în contextul procesului deschis de Tony Saxon, care îl acuză pe West de încălcări ale legislației muncii și neplata unor sume semnificative.

Potrivit TMZ, care a analizat documentele depuse în instanță, Saxon a solicitat oficial, printr-o cerere adresată unei instanțe din Los Angeles, ca Bianca Censori, în vârstă de 31 de ani, să fie chemată să depună mărturie. Motivul exact pentru care aceasta a fost indicată drept potențial martor nu este detaliat în documente. Totuși, un material publicat de The New Yorker în 2024 menționa că Censori ar fi avut, la un moment dat, un rol de intermediar în proiect.

Litigiul are la bază o înțelegere dintre West și Saxon din septembrie 2021. Conform TMZ, la acel moment, rapperul plănuia modificări radicale pentru vila sa de pe malul oceanului din Malibu, achiziționată cu peste 57 de milioane de dolari.

