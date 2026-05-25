Andreea Popescu, noi dezvăluiri despre relația cu fostul soț, după ce Rareș Cojoc a vorbit deschis despre divorțul lor: „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”

Rareș Cojoc a vorbit deschis despre divorțul de Andreea Popescu și perioada dificilă care a dus la separare, iar acum fosta lui soție a făcut declarații despre dezvăluirile acestuia.

Rareș Cojoc nu și-a dorit divorțul de Andreea Popescu

Până acum, Rareș Cojoc a preferat să fie discret în ceea ce privește despărțirea de fosta sa soție, evitând să comenteze public situația.

Într-un interviu acordat recent, campionul la dans sportiv a mărturisit că a fost luat prin surprindere de decizia Andreei Popescu de a divorța și nu s-a așteptat ca lucrurile să ajungă atât de departe încât să divorțeze.

„Dinamica lucrurilor s-a schimbat puțin. Da, m-a luat pe nepregătite. Nu sunt de vină. Nu s-a terminat din cauza mea, nu, eu am luptat foarte mult pentru relația aceasta în momentul în care lucrurile s-au răcit între mine și Andreea. Nu aș fi vrut niciodată să îmi reproșez sau copiii să îmi reproșeze că nu am făcut tot ce mi-a stat în putință să salvez această căsnicie. Nu se consumase. Eu nu am știut că se poate ajunge în acest punct”, a declarat Rareș Cojoc.

Rareș Cojoc a precizat că nu se consideră vinovat de divorțul de Andreea Popescu și consideră că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-și salva căsnicia.

„La un moment dat, mi-am dat seama că dacă nu există sentimente și nu există reciprocitate, bineînțeles cred că a fost treaba mea să mă retrag, să fac un pas înapoi. Este normal. Nu cred că un om trebuie sau merită să trăiască într-o căsnicie, într-o relație, fără a fi iubit, doar de dragul copiilor sau pentru că la un moment dat și-au jurat iubire eternă”, a declarat dansatorul.

Rareș Cojoc a recunoscut că s-a simțit trădat în perioada divorțului de Andreea Popescu, mai ales după apariția știrilor conform cărora soția lui ar fi avut o aventură extra-conjugală cu Dan Alexa.

„Trădat pentru că ceea ce am oferit eu nu a fost oarecum apreciat. Pentru mine, familia este sacră. Niciodată nu mi-am imaginat că o să fiu la 36 de ani un tată singur. Sună puțin abrupt, dar lucrurile trebuie spuse pe nume, de ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea. Realmente cred că asta s-a întâmplat. Dumnezeu nu lasă nimic nerăsplătit și vine mereu cu darurile, la final”, a mai declarat Rareș Cojoc, în podcastul Acasă la Măruță.

Ce spune Andreea Popescu despre declarațiile făcute de fostul ei soț

Andreea Popescu nu a ignorat declarațiile făcute de fostul ei soț și a făcut câteva precizări.

„La cum îl cunosc, că îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate, cred că, adică știu că a fost sincer și a fost destul de vulnerabil, dar atât încât să rămână bărbat, adică de obicei femeile se duc și plâng, sunt mai vulnerabile, ceea ce este în firescul nostru, un bărbat este mai tare, mai puternic. De ce să fiu dezamăgită? A vorbit foarte frumos și mă bucur că a avut această șansă să ajungă la Măruță în podcast”, a spus Andreea Popescu în mediul online.

Ea a ținut să precizeze că, momentan, nu vrea să apară într-un podcast și sub nicio formă nu ar vrea să îi dea replica fostului soț. A precizat însă că Rareș Cojoc a vorbit foarte frumos și că se aștepta la acest lucru din partea lui.

„Într-un podcast nu vreau să apar acum, poate peste câteva luni. Mă gândesc, dar nu pentru a da vreo replică la podcastul la care a fost Rareș. A vorbit foarte frumos, foarte coerent, e un băiat foarte deștept, lucrul acesta îl știam (…) Nu am ce să îi reproșez. A fost foarte elegant și foarte galant”, a mai adăugat ea.

Andreea Popescu, declarații despre motivele care au dus la divorțul de Rareș Cojoc

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat pe 20 aprilie actele de divorț la notar, astfel că terminarea căsătoriei lor a devenit acum oficială.

Vestea potrivit cărora Andreea Popescu și Rareș Cojoc divorțează circulă de mai mult timp în mediul online, mai ales după numeroasele declarații făcute de ea.

Deși se presupunea că actele au fost deja semnate, detaliile separării fiind stabilite, abia acum cei doi au divorțat oficial. Actele au fost depuse la finalul lunii trecute, însă, potrivit legii, divorțul este oficial abia după trecerea a 30 de zile de la semnarea actelor, timp în care cei doi puteau să se răzgândească și să renunțe la divorț.

După finalizarea divorțului, Andreea Popescu a vorbit deschis pe rețelele de socializare despre motivele care au dus la despărțirea de soțul ei.

„Ajungi în punctul ăsta (n.r. la divorț) când nu mai există iubire, evident. Există obișnuință, există mulți factori, dar când nu mai există iubire se destramă. Nu contează cine a inițiat, ce a inițiat, ce s-a întâmplat. Pur și simplu. Într-adevăr, nu este ușor, indiferent cine și-a dorit divorțul. Nu este ușor, pentru că există obișnuință, există ani, există o rutină, există viață. Vă dați seama. Aveam 27 de ani când l-am cunoscut și el 22. Și acum am 42, toată tinerețea la amândoi, adică mai mult la mine, că el are 36 e mai tânăr. Va fi bine”, a spus Andreea Popescu, pe Instagram.

