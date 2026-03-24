Ce au decis Andreea Popescu și Rareș Cojoc în privința custodiei copiilor, după finalizarea divorțului

  Actualizat 24.03.2026, 14:03, de ELLE.ro
După un deceniu de căsnicie, Andreea Popescu și Rareș Cojoc și-au oficializat divorțul, alegând o cale discretă și amiabilă, departe de tribunale. Cei doi foști parteneri au apelat la serviciile unui notar pentru a stabili viitorul celor trei copii și pentru a împărți responsabilitățile părintești.

Custodie comună și program flexibil

Conform surselor din anturajul cuplului, cei doi au convenit asupra unei forme de supraveghere comună, în care ambii părinți se implică activ în creșterea minorilor. Programul vizitelor va fi flexibil și adaptat nevoilor copiilor, pentru a menține o continuitate în viața lor și a evita disconfortul emoțional. Detaliile legate de întreținerea copiilor au fost, de asemenea, stabilite de comun acord, astfel încât să nu existe nicio lipsă materială, potrivit libertateapentrufemei.

Divorțul nu a afectat patrimoniul familiei, datorită unui contract prenupțial semnat înainte de căsătorie, care protejează averea lui Rareș Cojoc. Andreea Popescu menționase anterior existența acestui acord, care a simplificat procesul de separare și a evitat orice dispută financiară.

Andreea Popescu, achiziție impresionantă cu puțin timp înainte de anunțarea divorțului

Postările de pe social media făcute de Andreea Popescu înainte de anunțarea divorțului nu lăsau deloc să de înțeleagă că aceasta ar avea probleme în căsnicie.

Mai mult chiar, Andreea Popescu se mândrea cu achizițiile pe care le făcea, fiind extrem de fericită.

Ea și-a cumpărat un inel de la un brand de lux, un inel cu aur roz de 18 carate, decorat cu diamante mici, care costă începând cu 3.000 euro și poate ajunge până la 12.000, în funcție de model și specificații.

„Nu am niciun regret! Îmi place mult să îmi fac cadouri singură. Am o satisfacție extraordinară, e ciudat?”, a scris Andreea Popescu, pe Instagram.

Andreea Popescu a anunțat oficial că divorțează

Andreea Popescu, cunoscută publicului ca fostă dansatoare a Deliei, a folosit rețelele sociale pentru a confirma oficial divorțul de Rareș Cojoc, cu care a format un cuplu timp de 15 ani. Cei doi au împreună 3 copii.

„Am divorțat. Din păcate, nu ne-am mai iubit suficient de mult încât să rămânem împreună până la sfârșit. Și consider, în continuare, căsătoria este mai mult decât un act; este o taină, este o cruce pe care doi oameni aleg să o poarte împreună cu foarte multă răbdare, cu foarte mult sacrificiu și, mai presus de toate, cu foarte, foarte multă iubire. Iar noi am ajuns în punctul în care am hotărât să coborâm de pe această cruce. Din păcate. Dar această decizie nu anulează respectul profund pe care îl avem pentru instituția familiei și, mai ales, pentru taina căsătoriei. Cu toate acestea, suntem aici.”, a transmis Andreea pe social media.

Andreea Popescu a ținut să sublinieze faptul că nu a fost vorba de infidelitate din partea soțului ei.

„Vreau să dezmint toate acuzațiile care i s-au adus lui Rareș după un podcast la care noi am participat și care a fost interpretat din vina mea, pentru că eram într-un moment de vulnerabilitate și nu am știut să îmi aleg cu grijă cuvintele, ca o infidelitate. Pot să vă spun cu mâna pe inimă că în toți cei 15 ani de relație și căsnicie, Rareș a fost un soț corect și loial până la sfârșit.”, a subliniat Andreea.

Citește și:
Alina Sorescu, despre relația cu cele două fiice ale ei, Carolina și Raisa, după divorțul de Alexandru Ciucu: „Ele sunt primele care…'

foto: Arhiva ELLE

Recomandari
Charlie Puth și soția sa, Brooke Sansone, au devenit părinți pentru prima dată. Ce semnificație specială are numele copilului
People
Charlie Puth și soția sa, Brooke Sansone, au devenit părinți pentru prima dată. Ce semnificație specială are numele copilului
În ce afacere este implicat David, fiul Ancăi Serea. Vedeta îl susține pe băiatul ei: "Sunt mândră de el"
People
În ce afacere este implicat David, fiul Ancăi Serea. Vedeta îl susține pe băiatul ei: "Sunt mândră de el"
Orlando Bloom, într-o nouă relație cu o femeie cu 21 de ani mai tânără decât el. Cine este partenera actorului și cum au fost fotografiați împreună
People
Orlando Bloom, într-o nouă relație cu o femeie cu 21 de ani mai tânără decât el. Cine este partenera actorului și cum au fost fotografiați împreună
Cum s-au cunoscut, de fapt, Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu. Asistenta TV a vorbit despre relația lor: "Ne potrivim pe atâtea planuri..."
People
Cum s-au cunoscut, de fapt, Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu. Asistenta TV a vorbit despre relația lor: "Ne potrivim pe atâtea planuri..."
O fotografie cu Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez stârnește discuții aprinse pe internet. Ce le reproșează fanii
People
O fotografie cu Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez stârnește discuții aprinse pe internet. Ce le reproșează fanii
Cum și-a făcut apariția Andreea Marin la o gală. Vedeta a purtat o ținută elegantă: "Multă bucurie și emoție"
People
Cum și-a făcut apariția Andreea Marin la o gală. Vedeta a purtat o ținută elegantă: "Multă bucurie și emoție"
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Semnele cancerului de colon și prostată
Semnele cancerului de colon și prostată
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Ce se întâmplă cu emisiunea Acces Direct după plecarea prezentatoarei Mirela Vaida la Asia Express
Ce se întâmplă cu emisiunea Acces Direct după plecarea prezentatoarei Mirela Vaida la Asia Express
Daniela Gyorfi, reacție față de cei care îi critică operațiile estetice. Ce a declarat recent vedeta
Daniela Gyorfi, reacție față de cei care îi critică operațiile estetice. Ce a declarat recent vedeta
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
Unica.ro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Prinși sărutându-se, ziua în amiaza mare!! Vedeta și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr ca ea, iar acum avem dovada! „E îndrăgostită!” / FOTO
Prinși sărutându-se, ziua în amiaza mare!! Vedeta și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr ca ea, iar acum avem dovada! „E îndrăgostită!” / FOTO
Au pus accentul pe discreție, dar soacra Andreei Popescu nu s-a putut abține! Ce mesaj a publicat doamna Mihaela, după ce dansatoarea a anunțat divorțul de fiul ei, Rareș Cojoc
Au pus accentul pe discreție, dar soacra Andreei Popescu nu s-a putut abține! Ce mesaj a publicat doamna Mihaela, după ce dansatoarea a anunțat divorțul de fiul ei, Rareș Cojoc
catine.ro
Imagini din momentul arestării lui Justin Timberlake. Artistul a încercat să împiedice difuzarea acestora, după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului
Imagini din momentul arestării lui Justin Timberlake. Artistul a încercat să împiedice difuzarea acestora, după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului
Membrii Familiei Regale Britanice care au renunțat la titlurile lor. Cine a ales să trăiască departe de Casa Regală
Membrii Familiei Regale Britanice care au renunțat la titlurile lor. Cine a ales să trăiască departe de Casa Regală
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Mai multe din people
Ce părere are, de fapt, Andra, despre încheierea colaborării lui Cătălin Măruță cu PRO TV: "Am simțit tristețe, dar și..."
Ce părere are, de fapt, Andra, despre încheierea colaborării lui Cătălin Măruță cu PRO TV: "Am simțit tristețe, dar și..."
People

Andra a vorbit într-un interviu acordat recent despre încheierea colaborării soțului ei cu PRO TV.

+ Mai multe
Irina Fodor, pregătiri intense pentru plecarea în Asia Express. De ce la finalul sezonului nu va fi vizitată de fiică și soț, ca de obicei: "O să fie complicat..."
Irina Fodor, pregătiri intense pentru plecarea în Asia Express. De ce la finalul sezonului nu va fi vizitată de fiică și soț, ca de obicei: "O să fie complicat..."
People

Irina Fodor își va relua în curând rolul de prezentatoare a show-ului Asia Express, care a ajuns la sezonul 9.

+ Mai multe
Raluca Bădulescu, mândră de fiul ei. Ce anunț a făcut vedeta despre Alex: "Am de învățat de la el"
Raluca Bădulescu, mândră de fiul ei. Ce anunț a făcut vedeta despre Alex: "Am de învățat de la el"
People

Raluca Bădulescu a făcut declarații speciale despre fiul ei, Alex.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

