Ce au decis Andreea Popescu și Rareș Cojoc în privința custodiei copiilor, după finalizarea divorțului

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

După un deceniu de căsnicie, Andreea Popescu și Rareș Cojoc și-au oficializat divorțul, alegând o cale discretă și amiabilă, departe de tribunale. Cei doi foști parteneri au apelat la serviciile unui notar pentru a stabili viitorul celor trei copii și pentru a împărți responsabilitățile părintești.

Custodie comună și program flexibil

Conform surselor din anturajul cuplului, cei doi au convenit asupra unei forme de supraveghere comună, în care ambii părinți se implică activ în creșterea minorilor. Programul vizitelor va fi flexibil și adaptat nevoilor copiilor, pentru a menține o continuitate în viața lor și a evita disconfortul emoțional. Detaliile legate de întreținerea copiilor au fost, de asemenea, stabilite de comun acord, astfel încât să nu existe nicio lipsă materială, potrivit libertateapentrufemei.

Divorțul nu a afectat patrimoniul familiei, datorită unui contract prenupțial semnat înainte de căsătorie, care protejează averea lui Rareș Cojoc. Andreea Popescu menționase anterior existența acestui acord, care a simplificat procesul de separare și a evitat orice dispută financiară.

Andreea Popescu, achiziție impresionantă cu puțin timp înainte de anunțarea divorțului

Postările de pe social media făcute de Andreea Popescu înainte de anunțarea divorțului nu lăsau deloc să de înțeleagă că aceasta ar avea probleme în căsnicie.

Mai mult chiar, Andreea Popescu se mândrea cu achizițiile pe care le făcea, fiind extrem de fericită.

Ea și-a cumpărat un inel de la un brand de lux, un inel cu aur roz de 18 carate, decorat cu diamante mici, care costă începând cu 3.000 euro și poate ajunge până la 12.000, în funcție de model și specificații.

„Nu am niciun regret! Îmi place mult să îmi fac cadouri singură. Am o satisfacție extraordinară, e ciudat?”, a scris Andreea Popescu, pe Instagram.

Andreea Popescu a anunțat oficial că divorțează

Andreea Popescu, cunoscută publicului ca fostă dansatoare a Deliei, a folosit rețelele sociale pentru a confirma oficial divorțul de Rareș Cojoc, cu care a format un cuplu timp de 15 ani. Cei doi au împreună 3 copii.

„Am divorțat. Din păcate, nu ne-am mai iubit suficient de mult încât să rămânem împreună până la sfârșit. Și consider, în continuare, căsătoria este mai mult decât un act; este o taină, este o cruce pe care doi oameni aleg să o poarte împreună cu foarte multă răbdare, cu foarte mult sacrificiu și, mai presus de toate, cu foarte, foarte multă iubire. Iar noi am ajuns în punctul în care am hotărât să coborâm de pe această cruce. Din păcate. Dar această decizie nu anulează respectul profund pe care îl avem pentru instituția familiei și, mai ales, pentru taina căsătoriei. Cu toate acestea, suntem aici.”, a transmis Andreea pe social media.

Andreea Popescu a ținut să sublinieze faptul că nu a fost vorba de infidelitate din partea soțului ei.

„Vreau să dezmint toate acuzațiile care i s-au adus lui Rareș după un podcast la care noi am participat și care a fost interpretat din vina mea, pentru că eram într-un moment de vulnerabilitate și nu am știut să îmi aleg cu grijă cuvintele, ca o infidelitate. Pot să vă spun cu mâna pe inimă că în toți cei 15 ani de relație și căsnicie, Rareș a fost un soț corect și loial până la sfârșit.”, a subliniat Andreea.

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro