Top 10 filme de acțiune cunoscute și subapreciate, dar pe care chiar merită să le vizionezi

E dificil ca un film să fie pe placul tuturor și să nu stârnească dezbateri diverse pe marginea subiectului pe care-l abordează. Tocmai de asta, publicul și criticii au avut păreri împărțite în privința peliculelor din această listă, care sunt considerate subapreciate.

1. Dredd (2012)

Despre filmul Dredd regizat de Pete Travis s-a spus că ar fi unul dintre cele mai bune remake-uri științifico-fantastice. Deși este o peliculă plină de acțiune, nu este atât de grovază pe cât de mult a fost lăudată. Acțiunea filmului se desfășoară într-un oraș, Mega-City, în care ofițerul Dredd și judecătoarea Cassandra Anderson sunt pe urmele unui clan mafiot și trebuie să se lupte să readucă ordinea.

2. Taken (2008)

Liam Neeson a fost protagonistul unora dintre cele mai populare scene de luptă. Filmul Taken, în care actorul îl joacă pe Bryan Mills, un agent CIA pensionat care traversează lumea pentru a-și salva fiica, i-a plasat pe spectatori direct în acțiune. Deși majoritatea fanilor au apreciat această tehnică, au fost și voci care nu au fost atât de impresionate.

3. The Avengers (2012)

The Avengers este considerat unul dintre cele mai bune filme cu supereroi din toate timpurile. A fost așteptat de foarte mulți, dacă luăm în calcul faptul că i-a reunit pe eroii Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Hawkeye și Black Widow pentru a salva lumea. Cu toate astea, publicul își imagina altceva de la această peliculă.

4. The Expendables (2010)

The Expendables are în centrul său un agent CIA care angajează o echipă de mercenari pentru a elimina un dictator latin și un agent CIA renegat. Când a fost lansat filmul, a ajuns în scurtă vreme la o popularitate neașteptată, iar asta datorită prestației actorului Sylvester Stallone. Însă, chiar și așa, o parte dintre fani au fost nemulțumiți, considerând că scenele de acțiune sunt plictisitoare, unele secvențe sunt repetitive și că intriga este exagerată.

5. Harry Potter And The Deathly Hallows – Part 2 (2011)

Mulți l-au catalogat pe Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 drept cel mai bun film din faimoasa serie. Deși este greu să treci cu vederea peste popularitatea de care se bucură întreaga serie Harry Potter și aprecierile primite de-a lungul anilor, unii au considerat că nu se ridică la nivelul altor filme de acțiune cum ar fi The Dark Knight și The Avengers.

6. Pacific Rim (2013)

În fillmul Pacific Rim, regizorul Guillermo del Toro spune povestea unui război care se declanșează între omenire și creaturi marine monstruoase. Un fost pilot și un stagiar își unesc forțele pentru a salva lumea de apocalipsă. Printre criticile aduse peliculei se numără faptul că are o acțiune simplă și în ciuda efectelor speciale care îți atrag atenția, acestea pot compromite povestea și îl îndepărtează de statutul de film clasic.

7. Mad Max: Fury Road (2015)

În 2016, Mad Max: Fury Road a fost răsplătit cu mai multe premii Oscar. Tom Hardy îl joacă pe Max Rockatansky, care pleacă singur într-o aventură, ulterior alăturându-se unui grup de supraviețuitori ai deșertului. Filmul a fost criticat din cauza scenelor care se repetă.

8. The Boondock Saints (1999)

În The Boondock Saints este vorba despre doi frați catolici irlandezi care și-au propus să elibeze orașul de lumea interlopă criminală și corupție prin mijloace violente. Totuși, publicul nu a fost prea impresionat de acest film de acțiune din cauza scenelor de violență extremă.

9. Drive (2011)

Ryan Gosling este protagonistul filmului Drive, despre un bărbat misterios care are mai multe locuri de muncă, de la mecanic, cascador la Hollywood și până la șofer, care pare că vrea să scape de trecutul său. O nemulțumire a fanilor a fost faptul că nu urmărește o narațiune clară și liniară, ceea ce i-a împiedicat să urmească filmul.

10. Skyfall (2012)

Se întâmplă ca Skyfall să fie lăudat de critici, numindu-l drept un film de acțiune care a readus la lumină marca James Bond. Dar, aceste laude nu sunt pe deplin justificate, o parte dintre fani crezând că are prea multe intrigi și inconsecvențe.

