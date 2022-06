10 roluri interpretate de actori faimoși, despre care probabil ai uitat

Apar constant filme și seriale noi de urmărit, așa că este firesc să uiți din personajele pe care le-au interpretat în trecut chiar actorii tăi preferați. Însă, fie că au fost roluri mici sau principale, merită să revezi aceste producții pe care publicul le-a uitat în care au jucat starurile de mai jos.

1. Matthew McConaughey – Larger Than Life

În cazul în care nu ai văzut până acum filmul Larger Than Life din 1996, îți spunem că Matthew McConaughey a avut un rol mic. Actorul l-a interpretat pe Tip Tucker, un șofer de camion. Pelicula îl are în rol principal pe Bill Murray, care îl joacă pe Jack Corcoran, un speaker motivațional ce descoperă că tatăl său i-a lăsat drept moștenire un elefant.

2. Sebastian Stan – Once Upon A Time

Numele lui Sebastian Stan nu mai este de multă vreme străin. Actorul de origine română s-a remarcat în pelicule ca The Martian, Black Swan, I, Tonya, seria Captain America sau serialul Pam & Tommy, în care îl interpretează pe Tommy Lee, fostul soț al Pamelei Anderson. Jucând în atât de multe filme apreciate și cu staruri recunoscute la Hollywood, este de la sine înțeles că s-a trecut cu vederea peste unul dintre rolurile sale mici dintr-un serial TV. În Once Upon A Time produs de ABC, a jucat rolul Pălărierului Nebun, prestație pe care publicul a lăudat-o.

3. Scarlett Johansson – Eight Legged Freaks

Cariera actriței Scarlett Johansson a început de la o vârstă fragedă, mai precis de la nouă ani. De atunci, publicul i-a descoperit parcursul și a urmărit-o în tot soiul de pelicule. În 2002, a jucat în Eight Legged Freaks, considerat unul dintre cele mai amuzante filme de groază științifico-fantastice. Scarlett Johansson a interpretat-o pe Ashley Parker, o adolescentă rebelă care locuiește în orașul Prosperity, Arizona, alături de niște arahnide.

4. Kristen Stewart – Panic Room

Când te gândești la Kristen Stewart, cu siguranță nu-ți vine în minte filmul Panic Room, din distribuția căruia au făcut parte Jodie Foster, Forest Whittaker și Jared Leto. Performanța de atunci i-a adus și o nominalizare la Young Artist Award. Pelicula urmărește o poveste plină de suspans în care o mamă și o fiică, jucate de Jodie Foster și Kristen Stewart, se refugiază într-o cameră atunci când trei bărbați intră în casa lor în căutarea unei averi dispărute.

5. Henry Cavill – The Count Of Monte Cristo

Henry Cavill este recunoscut astăzi pentru rolurile din Superman și The Witcher. Cu toate astea, actorul a jucat într-un film care a fost subapreciat la vremea în care a fost lansat. Henry Cavill l-a interpretat pe Albert Mondego, fiul lui Dantes, în The Count of Monte Cristo, cea mai bună dramă de epocă din anii 2000. În ciuda faptului că rolul său nu este principal, a fost suficient pentru ca fanii să-l recunoască în proiectele sale viitoare.

6. Bradley Cooper – Reality Of Love

Unul dintre rolurile uitate interpretate de Bradley Cooper a fost într-un film care are două titluri. Inițial, a fost lansat sub numele de I Want to Marry Ryan Banks, iar acum se regăsește după titlul Reality Of Love. În acest film, actorul joacă rolul de manager de talente pentru celebrul său prieten, Ryan Banks, care se înscrie la o emisiune de dating. Însă Todd Doherty (Bradley Cooper) se îndrăgostește de Charlie, pe care Ryan vrea să o ceară în căsătorie.

7. Nicole Kidman – The Others

Deși The Others, film în care a jucat Nicole Kidman, a fost un succes la box office, nu ocupă un loc fruntaș în comparație cu alte pelicule ale ei. Actrița o interpretează pe Grace, o mamă care încearcă să-i mențină pe cei doi copii ai ei sănătoși în fața unei boli care face ca lumina soarelui să le fie dăunătoare.

8. Ryan Gosling – Young Hercules

Young Hercules a fost un serial TV din 1998 care a difuzat timp de aproximativ un an 50 de episoade cu Ryan Gosling în rolul lui Hercules. În serial se prezintă aventurile lui, de la copilărie și până la perioada pe care a petrecut-o la o academie de pregătire pentru războinici.

9. Chris Pratt – The O.C.

Unul dintre primele roluri jucate de Chris Pratt a fost în al patrulea sezon din drama pentru adolescenți The O.C. Deși în ultimele ani s-a remarcat în Guardians of the Galaxy, merită să-i urmărești evoluția din The O.C. pe parcursul celor nouă episoade. Actorul l-a interpretat pe Ché, un activist pentru protecția mediului și drepturile animalelor.

10. Jake Gyllenhaal – Bubble Boy

Brokeback Mountain, Donnie Darko, Nightcrawler, Prisoners și The Guilty sunt câteva dintre filmele în care a jucat Jake Gyllenhaal. Pe listă se mai află și Bubble Boy, o peliculă din 2001, care nu s-a numărat printre cele mai bune ale sale. Jake Gyllenhaal interpretează personajul principal care nu are sistem imunitar și și-a trăit toată viața acasă.

