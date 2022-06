Seriale noi cu care merită să îți pierzi timpul vara aceasta

Dacă erai în căutarea unui motiv pentru a sta în fața televizorului sau a laptopului în zilele de vară, avem noi câteva sugestii de seriale pentru tine. Te avertizăm: dau dependență!

House of the Dragon

Vă era dor de dragoni? Vestea bună e că se întorc, în număr mare chiar. Acțiunea din House of the Dragon are loc cu 200 de ani înainte de evenimentele prezentate în Game of Thrones și spune povestea Casei Targaryen și a războiului civil care a devenit cunoscut sub numele de „Dansul Dragonilor”. Scenariul este o adaptare după cartea lui George R. R. Martins Fire & Blood, care explică istoria familiei Targaryen, scoțând la iveală detalii despre una dintre cele mai puternice familii din istoria Westeros. Primul sezon al serialului va avea zece episoade, Paddy Considine îl va juca pe regele Viserys Targaryen, în timp ce Emma D’Arcy o joacă pe prințesa Rhaenyra Targaryen, iar Matt Smith îl interpretează pe Daemon Targaryen. Premiera are loc pe 21 august pe HBO.

Lord of the Rings: The Rings of Power

Adaptarea pentru micul ecran al celebrului Lord of the Rings este programată să apară în primele zile ale lunii septembrie 2022 și, potrivit surselor, bugetul pentru această producție a fost de 1 miliard de dolari. Filmările începuseră în 2020, însă au întârziat din cauza pandemiei. Evenimentele din serialul care va avea opt episoade în primul sezon au loc cu mii de ani înainte de cele prezentate în filmul The Fellowship of the Ring (deci nu îl vom vedea pe Frodo și nici pe Legolas, din păcate). Din distribuție fac parte Benjamin Walker, Peter Mullan, Cynthia Addai-Robinson, Lenny Henry, Maxim Baldry, Augustus Prew, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Amelie Child Villiers.

The Umbrella Academy – Sezonul 3

După ce reușesc să împiedice apocalipsa din anul 1963, membrii Umbrella Academy revin acasă, în prezent, convinși că au reparat cronologia o dată pentru totdeauna. Dar, după un scurt moment de bucurie, își dau seama că lucrurile nu sunt exact așa cum le-au lăsat, ba chiar deloc. Apar cei de la Sparrow Academy. Inteligenți, stilați și cam la fel de calzi ca un ocean înghețat, membrii Sparrow Academy intră imediat în conflict cu cei din Umbrella Academy într-o confruntare violentă, care se dovedește a fi cea mai mică dintre grijile lor. Printre provocări, pierderi, propriile surprize și o entitate distructivă care seamănă haos în Univers și pentru care ar putea fi responsabili chiar ei, nu trebuie decât să convingă familia nouă și, poate, mai bună a tatei să îi ajute să repare ce a stricat sosirea lor. Vor reuși să revină la viețile lor preapocaliptice? Sau această lume nouă se va dovedi a fi mai mult decât o mică sincopă în cronologie? Premiera a avut loc pe 22 iunie.

Only Murders in the Building – Sezonul 2

Cine știa că Selena Gomez, Martin Short și Steve Martin pot forma trio-ul de rezolvare a crimelor de care aveam nevoie? Only Murders in the Building se întoarce cu sezonul 2 pe 28 iunie, pe Hulu și Disney+, cu o nouă crimă misterioasă pe care pasionații de crime adevărate să o deslușească. Totuși, de data aceasta, ei se trezesc că sunt principalii suspecți. Încă o dată, fanii se pot aștepta la o mulțime de râsete, la interpretare excelentă și la o mulțime de vedete ca unii dintre noii rezidenți din Arconia. Până acum, Cara Delevingne, Amy Schumer și Michael Rapaport sunt doar câteva dintre numele celebre confirmate că vor apărea în al doilea sezon.

Stranger Things 4 – Volumul 2

Au trecut șase luni de la bătălia de la Starcourt, care a semănat teroare și distrugere în Hawkins. Având încă de suferit de pe urma acesteia, grupul nostru de prieteni trebuie să se despartă pentru prima dată, iar complicațiile vieții de liceu nu le-au ușurat existența. În această perioadă marcată de vulnerabilitate, apare o nouă și înspăimântătoare amenințare. Dezlegarea groaznicului mister al acesteia ar putea pune capăt, în sfârșit, ororilor din Lumea Răsturnată. Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton fac parte din distribuție. Prima parte a sezonului 4 a avut loc pe 27 mai, iar ultimele episoade vor apărea pe Netflix pe 1 iulie.

The Boys – Sezonul 3

Mai mulți justițiari și-au propus să învingă supereroii corupți care profită de puterile lor. Serialul The Boys prezintă o viziune cu totul diferită în ceea ce îi privește pe supereroi, motiv pentru care fanii au urmărit până acum cu sufletul la gură fiecare episod. Cel de-al treilea sezon a avut premiera pe 3 iunie și vine cu noi persoane precum Soldier Boy, primul supererou, (interpretat de Jensen Ackles), Supersonic (Miles Gaston Villanueva), Gunpowder (Sean Patrick Flannery) și Blue Hawk (Nick Wechsler).

Irma Vep

Îți plac filmele polițiste? Cinema francez clasic? Îți plac emisiunile și peliculele despre realizarea de filme? Dacă ai răspuns afirmativ la oricare dintre aceste întrebări, atunci acest serial este exact ce ai nevoie. Scrisă și regizată de Olivier Assayas, seria o are ca protagonistă pe Alicia Vikander (Ex Machina, The Green Knight) jucând rolul Mira, o „actriță americană dezamăgită” care merge la Paris pentru a juca într-un remake al filmului francez mut Les Vampires, în timp ce încearcă să facă diferența între propria persoană și personajul pe care îl interpretează, Irma Vep. Serialul este disponibil pe HBO din 6 iunie.

Ms. Marvel

Nu există moment mai bun pentru încă un serial cu supereroi, iar cea mai recentă producție de acest gen o dovedește. Universul Marvel se îmbogățește în această vară cu serialul Ms. Marvel, disponibil din 8 iunie pe Disney+. Producția spune povestea aventurilor prin care trece adolescenta Kamala Khan (Iman Vellani), un fan înfocat al lui Captain Marvel, care descoperă dintr-o dată că are superputeri.

Peaky Blinders – Sezonul 6

Este confirmat faptul că cel de-al șaselea sezon al serialului Peaky Blinders va fi ultimul, deși creatorul serialului, Steven Knight, a declarat că show-ul va continua cel puțin cu al șaptelea sezon. Deși seria TV va ajunge la final, povestea va continua într-o altă formă, a declarat Knight, fără a da declarații suplimentare, prin urmare fanii vor afla ce intenții are acesta într-un viitor apropiat. În sezonul 6, familia Shelby suferă o pierdere teribilă. După patru ani, odată cu sfârșitul Prohibiției, Tommy se apucă de comerțul cu opiu și se aliază cu cei mai mari dușmani ai săi.

Becoming Elizabeth

Dacă ești fan al serialelor The Crown, The Spanish Princess și The Great, nu vei dori să ratezi Becoming Elizabeth. Serialul cu opt episoade, disponibil din 12 iunie, spune povestea tinerei Elizabeth Tudor (Alicia von Rittberg) și locul ei în vidul de putere lăsat în urmă după moartea regelui Henry al VIII-lea. După moartea acestuia, pe tron ajunge fiul lui în vârstă de 9 ani, Edward, interpretat de Oliver Zetterström, care pune în mișcare o luptă periculoasă pentru putere, iar Elisabeta, Edward și sora lor, Mary, interpretată de Romola Garai, se trezesc pioni într-un joc între marile familii ale Angliei și puterile Europei care luptă pentru controlul țării.

The Old Man

Jeff Bridges joacă rolul unui fost agent C.I.A. care se ascunde de trecutul său întunecat, însă vede că totul iese la lumină și decide să fugă. John Lithgow interpretează rolul șefului de agenție care organizează și conduce urmărirea. Este primul rol principal al lui Bridges într-un serial și cea mai extinsă lucrare TV a sa de când a jucat în „Sea Hunt” împreună cu tatăl său, Lloyd Bridges. Premiera a avut loc pe 16 iunie.

The Summer I Turned Pretty

Jenny Han, al cărei roman „To All the Boys Ive Loved Before” a inspirat o franciză de mare succes pentru Netflix, a creat această serie ce are la bază un alt roman scris de ea. Lola Tung interpretează rolul unei adolescente care constată că relația ei cu cei doi frați alături de care își petrece mereu vacanțele de vară a intrat într-o nouă fază. Serialul a avut premiera pe 17 iunie și ne oferă acea doză de romantism de care toți avem nevoie în viața noastră.

Westworld

Serialul dramă cu roboți revine cu al patrulea sezon la HBO din 26 iunie și aduce cu el o distribuție de excepție și un scenariu care te va surprinde cu siguranță. Thandiwe Newton, Jeffrey Wright, Aaron Paul și Tessa Thompson reintră în pielea personajelor, la fel ca și Evan Rachel Wood, chiar dacă personajul ei, Dolores Abernathy, la finalul sezonului 3, a fost eliminat.

Better Call Saul – Sezonul 6, partea a doua

A doua parte din al șaselea și ultimul sezon al serialului Better Call Saul va ajunge pe micile ecrane începând din 11 iulie 2022. Prima parte s-a terminat cu un moment dramatic, despre care nu îți vom dezvălui foarte multe în caz că nu ai văzut până acum episoadele.

The Sandman

Inițial, adaptarea benzilor animate ale lui Neil Gaiman ar fi trebuit să fie un film de sine stătător, însă după multe negocieri și tergiversări, Netflix și producătorul Allan Heinberg au reușit să salveze proiectul și să îl transforme în serial. Este povestea lui Dream (Tom Sturridge), regele viselor, care a fost ținut captiv timp de 100 de ani și care acum este liber și speră să își redobândească locul pe care îl merită. Din distribuție mai fac parte Gwendoline Christie, Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry, Jenna Coleman, Joely Richardson, Stephen Fry și Patton Oswalt. Premiera are loc pe 5 august pe Netflix.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro