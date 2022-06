Cele mai bune seriale noi inspirate din fapte reale și pe care nu trebuie să le ratezi

Sunt multe de spus despre serialele care au apărut în 2022, dar un lucru este sigur: producțiile TV au revenit în forță și, de data aceasta, serialele inspirate din fapte reale sunt în centrul atenției. Fanii genului nu au avut niciodată atâtea documentare, filme și emisiuni TV din care să aleagă și, deși asta poate fi uneori copleșitor, adevărata creștere a criminalității a oferit spectatorilor noi perspective și analize din interior asupra unora dintre cele mai fascinante cazuri din istorie. Iată câteva sugestii de seriale pe care chiar merită să le vizionezi.

Inventing Anna

Producătoare este celebra Shonda Rhimes (de numele ei este legat cel mai recent succesul Bridgerton) și are la bază un articol scris de Jessica Pressler și publicat în New York Magazine, iar rolul principal este interpretat de Julia Garner (Ozark). Este povestea tinerei Anna Delvey (născută Anna Vadimovna Sorokina), o falsă moștenitoare și escroacă de cinci stele, care a fermecat elitele din New York și le-a luat banii.

The Dropout

Serialul, disponibil pe Hulu, are la bază podcast-ul cu același nume găzduit de Rebecca Jarvis. Ea a documentat ascensiunea și decăderea lui Elizabeth Holmes, cea care la un moment dat era considerată Steve Jobs la feminin. Compania ei, Theranos, a promis să revoluționeze medicina, în special testarea sângelui cu ajutorul unui aparat care nu a funcționat niciodată. Publicând rezultate false, ea a atras imense sume de bani ca investiții și a comis fraude într-un număr copleșitor. În plus, recent a fost găsită vinovată de toate acuzațiile aduse împotriva ei de procurorii americani. Amanda Seyfried interpretează rolul principal și face o treabă excelentă.

Under the Banner of Heaven

În centrul seriei „Under the Banner of Heaven', adaptată din cartea bestseller cu același nume a lui Jon Krakauer, se află un caz real, uciderea unei tinere, Brenda, și a fiicei ei, Erica. Dar, dincolo de evenimentele tragice care s-au întâmplat în 1984, există o rețea complicată de violență și extremism religios, care se referă în special la Church of Jesus Christ of Latter-day Saints și la fundamentalismul mormon. Însărcinat să dezlege această rețea este detectivul fictiv Jeb Pyre (interpretat de Andrew Garfield), care face o treabă impresionantă, în special în ceea ce privește greutatea emoțională a evenimentelor, deoarece Jeb este și el mormon. Under the Banner of Heaven, în ansamblu, este un serial fascinant. Nu există o modalitate ușoară de a pune la îndoială o religie veche de secole și, deși serialul poate fi inutil de complex uneori, reușește să descrie trecerea de la mormonismul mainstream la fundamentalismul fanatic în timp ce împletește cu ușurință istoria fondatorului LDS Joseph Smith, a soției sale, Emma, și a profetului Brigham Young. Este un serial incredibil de provocator și plin de suspans, care merită vizionat cu siguranță.

The Staircase

Câteva dintre serialele care au la bază crime adevărate aflate în litigiu oferă o privire nemaivăzută până acum asupra evenimentelor care s-au întâmplat în ultimii ani. În ceea ce privește acest serial, el oferă o imagine proaspătă și revigorantă a sagăi vechi de zeci de ani a lui Michael Peterson – care a fost acuzat că și-a ucis soția, Kathleen, după ce aceasta a fost găsită moartă la bază scării din casa lor lor în 2001 – împletind perfect trecutul și prezentul, precum și perspective multiple asupra celor întâmplate. Distribuția The Staircase se adaugă doar la scenariul convingător, Colin Firth și Toni Collette interpretând rolurile principale. Firth are manierismele, inflexiunea și cadența lui Michael, atât de mult încât serialul – care este cu siguranță demn de un premiu Emmy – este nemaipomenit de înfiorător. Collette oferă un portret la fel de impresionant, ceva ce nu ar fi putut fi ușor de realizat, deoarece se știu mult mai puține lucruri despre Kathleen – a cărei moarte i-a umbrit întotdeauna viața – oferind în cele din urmă spectatorilor o privire mai aprofundată asupra mamei iubitoare și femeii de carieră. Nu te aștepta însă ca, urmărind acest serial, să fii convinsă de vinovăția sau nevinovăția lui Michael Peterson (în prezent are 78 de ani și rămâne un om liber). Serialul se concentrează mai mult pe a pune întrebări care depășesc moartea lui Kathleen, motiv pentru care este atât de captivant de vizionat.

Gaslit

Această dramă se laudă cu o distribuție de excepție, iar în acest sens îți dezvăluim doar că rolurile principale sunt interpretate de Julia Roberts și Sean Penn. Serialul oferă o abordare modernă asupra scandalului Watergate și are la bază podcast-ul Slow Burn. Penn îl interpretează pe John Mitchell, cel mai bun prieten și confident al lui Nixon, iar Roberts este Martha Mitchell, soția lui John, prima care a atras atenția asupra implicării lui Nixon în Watergate. Din distribuție mai fac parte Betty Gilpin, Shea Whigham, Allison Tolman, Chris Messina și Hamish Linklater.

WeCrashed

O altă serie despre ascensiunea și decăderea unei companii de tehnologie, care se bucură de mare succes. Acest serial dramă îi are ca protagoniști pe Adam Neumann (Jared Leto) și pe soția sa, Rebekah, (Anne Hathaway) și spune povestea lor de dragoste și modul în care compania lor, WeWork, a trecut de la o evaluare de 47 de miliarde de dolari la faliment în mai puțin de două luni (bani falși, etc.).

The Thing About Pam

Poate nu e cel mai bun serial ce are la bază o crimă reală – momentele amuzante nu prea își au locul, deși producătorii au inclus și așa ceva în scenariu – dar merită vizionat, mai ales dacă ești fan al lui Renne Zellweger. Serialul spune povestea uciderii lui Betsy Faria în 2011, care a declanșat un lanț frenetic de evenimente care o implică pe Pam Hupp (inclusiv o altă crimă).

Candy

Serialul Candy are la bază povestea reală a lui Candy Montgomery (interpretată de Jessica Biel), o gospodină din Texas acuzată că și-a ucis cea mai bună prietenă, Betty Gore (interpretată de Melanie Lynskey), în 1980. Serialul abundă în momente dramatice și reușește totuși să-ți rețină atenția tot timpul. Cele două actrițe sunt își interpretează perfect rolurile – Lynskey este atât de interesantă încât s-ar putea să îți dorești să ai ocazia de a o vedea mai mult timp pe ecran – iar contrastul puternic dintre personajele lor este pur și simplu fascinant.

The Girl From Plainville

Genul de seriale ce au la bază crime adevărate este inevitabil morbid, însă cazul pe care se bazează seria The Girl From Plainville este deosebit de întunecat din mai multe motive – pe care unele persoane obișnuite ar trebui probabil să le ignore înainte de a viziona, deoarece serialul aruncă o privire incredibil de nuanțată asupra scandalului „sinucidere prin mesaje text' al lui Michelle Carter, care a fost în mare măsură transformat în ceva senzațional de-a lungul anilor. Patrick Macmanus și Liz Hannah, creatorii serialului, au reușit să creeze o explorare emoțională captivantă a relației lui Michelle cu Conrad Roy III și a evenimentelor care au dus la moartea lui. Interpretările incredibile ale lui Elle Fanning și Colton Ryan fac ca acest serial să fie și mai captivant.

Love and Death

Scenariul acestui serial are la baza o crimă reală, mai exact uciderea lui Betty Gore de către o prietenă casnică, Candy Montgomery, într-o suburbie din Texas, în 1980. Produs de Nicole Kidman și David E. Kelley și cu Elizabeth Olsen în rolul principal, serialul va fi cu siguranță captivant. Merită însă menționat faptul că serialul spune aceeași poveste precum producția cu Jessica Biel în rol principal.



