De-a lungul carierei lor, acești actori britanici au demonstrat că pot juca cu ușurință în drame, comedii, filme de acțiune, pelicule biografice și să ofere publicului performanțe excepționale. Pe lângă cariera prolifică, mai sunt recunoscuți și pentru carismă. Iată care sunt cei mai buni actori britanici din toate timpurile, potrivit Ranker:

10. Benedict Cumberbatch

Cunoscut pentru rolurile din The Imitation Game, Doctor Strange, Sherlock și Star Trek Into Darkness, Benedict Cumberbatch a arătat până acum că a experimentat în ceea ce privește cariera lui în actorie. Este respectat de către colegii lui de breaslă și e apreciat de industrie. Profunzimea cu care tratează fiecare rol a fost răsplătită cu nenumărate premii. O altă performanță pentru care a primit cuvinte de laudă este cea din filmul The Power of the Dog în regia lui Jane Campion, în care el și Kirsten Dunst joacă rolurile principale.

9. Michael Caine

Cu o carieră impresionantă de mai bine de 60 de ani și râvnită de foarte mulți, Michael Caine face parte din categoria vedetelor remarcabile de cinema din istorie. Alfie, Sleuth, Educating Rita, The Quiet American și Youth sunt o parte dintre peliculele pentru care este recunoscut. A fost nominalizat de șase ori la premiile Oscar și a câștigat pentru Hannah and Her Sisters (1986) și The Cider House Rules (1999).

8. Tom Hiddleston

Tom Hiddleston a lucrat cu o mulțime de regizori renumiți, printre care Guillermo del Toro, Jim Jarmusch, Steven Spielberg și Terrence Davies. Cunoscut pentru rolul Loki din Avengers, și-a demonstrat talentul și în alte filme, cum ar fi I Saw the Light, Only Lovers Left Alive, Archipelago și Crimson Peak.

7. Colin Firth

De la Pride and Prejudice, Bridget Jones’s Diary, A Single Man, Love Actually și până la Supernova, Colin Firth este una dintre prezențele remarcabile de pe marile ecrane. A arătat publicului că se poate adapta cu ușurință rolurilor pe care le interpretează, fie că vorbim de comedii sau drame. Performanțele sale îl determină să își consolideze statutul de unul dintre cei mai buni actori britanici.

6. David Tennant

David Tennant este cunoscut în principal pentru că a fost al zecelea doctor din serialul Doctor Who produs de BBC. Pe lângă acesta, nu este de ignorat nici rolul din Broadchurch. Este considerat drept unul dintre cei mai buni actori contemporani din Marea Britanie.

5. Patrick Stewart

Două dintre performanțele cu care Patrick Stewart este apreciat în întreaga lume sunt cele din franciza Star Trek și seria X-Men. La început, a jucat și pe scena teatrului. Deși a interpretat roluri care au devenit iconice în două francize de succes, cariera lui nu este prolifică.

4. Ian McKellen

Gandalf din franciza Lord of the Rings se numără printre personajele pentru care Ian McKellen este recunoscut. Actorul a reușit să îi aducă acestui rol o notă personală. În cariera lui au mai fost și alte roluri excepționale și putem aminti de James Whale din Gods and Monsters, Magento din X-Men și Sherlock Holmes.

3. Gary Oldman

Winston Churchill din Darkest Hour, Gary din The Dark Knight și George Smiley din Tinker Tailor Soldier Spy sunt două dintre performanțele pentru care Gary Oldman este catalogat drept unul dintre cei mai buni actori britanici din toate timpurile. Însă rolul cu care este faimos în întreaga lume este cel din seria Harry Potter. Deși a jucat în pelicule de succes, nu pare să fi simțit această presiune, motiv pentru care fiecare performanță a sa a fost executată într-un mod firesc.

2. Anthony Hopkins

Anthony Hopkins este unul dintre actorii care se potrivește perfect în distribuția unei drame de epocă sau a unui thriller polițist. Debutul său pe marele ecran l-a avut în filmul The Lion in Winter, din 1968, alături de alte nume celebre din actorie, cum ar fi Katharine Hepburn și Peter O’Toole. A câștigat un Oscar pentru rolul iconic Hannibal Lecter în The Silence of the Lambs și pentru rolul din The Father. A mai jucat în The Remains of the Day, Nixon, The Dresser și Hitchcock.

1. Alan Rickman

Regretatul actor Alan Rickman l-a interpretat pe unul dintre cei mai memorabili răufăcători din istorie, Hand Gruber, în Die Hard, în care joacă alături de Bruce Willis. Desigur, nu uităm de rolul profesorului Shape din seria Harry Potter și de șeriful de Nottingham din Robin Hood: Prince of Thieves. Dincolo de aceste roluri, a jucat și în Truly Madly Deeply, Galaxy Quest, Love Actually, Sense and Sensibility. A regizat și două filme, The Winter Guest (1997) și A Little Chaos (2014).

