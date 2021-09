10 actori care au făcut lucruri surprinzătoare pentru roluri celebre

Fiecare actor depune eforturi considerabile pentru a se apropia cât mai mult de un personaj. Unele staruri au făcut lucruri surprinzătoare pentru a se pregăti pentru un anumit rol, iar aici putem să vorbim despre diete extreme, antrenamente specifice sau schimbări radicale de look.

1. Kate Winslet

Chiar dacă poate fi dificil de crezut, adevărul este că actrița Kate Winslet era o necunoscută atunci când l-a urmărit pe regizorul James Cameron pentru a-l convinge să o distribuie în rolul Rose din Titanic. Ea a făcut rost de numărul lui și l-a contactat. Și l-a convins, mai ales că prima opțiune a regizorului nu era ea, ci actrița Claire Danes.

2. Angelina Jolie

În viața reală, Gia Carangi, primul supermodel apărut în industrie în anii ’70, s-a luptat cu dependența de droguri și singurătatea. Angelina Jolie a interpretat-o în filmul Gia din 1998 și pentru a intra cât mai bine în pielea personajului, actrița a rupt legăturile cu toți prietenii ei și a refuzat să vorbească și cu Jonny Lee Miller, soțul ei de la vremea respectivă.

3. Natalie Portman

Natalie Portman a avut de trecut peste o mulțime de provocări pentru rolul balerinei din Black Swan. De la antrenamentele zilnice pe care le-a început cu un înainte de filmări, dieta strictă pe care a urmat-o și până la accidentările de care a avut parte. În cadrul unui interviu pentru The Late Show with David Latterman, actrița povestea că a suferit un incident și a avut nevoie de îngrijri medicale. „Cel mai rău a fost când mi-am dislocat o coastă pe platourile de filmare.”

4. Ashton Kutcher

Ashton Kutcher a trebuit să o urmeze o dietă specifică pentru a se pregăti pentru rolul Steve Jobs din filmul Jobs (2013). Actorul a mâncat fructe, semințe și nuci și a evitat produsele de origine animală, însă cu două zile înainte de a începe filmările, a ajuns la spital.

5. Tom Cruise

În thriller-ul Collateral, Tom Cruise îl joacă pe Vincent, un ucigaș iscusit. Pentru a interpreta într-un mod cât mai convingător acest personaj, actorul s-a antrenat cu mai multe arme, însă a încercat cu mai multe ocazii să treacă neobservat în public. El a ieșit deghizat, în speranța că nimeni nu îl va observa. Și, din fericire pentru Tom Cruise, acest lucru a dat roade și l-a ajutat pentru interpretarea sa din film.

6. Dwayne „The Rock” Johnson

În 2014 apărea Hercules, un film cu un buget de 100 de milioane de dolari cu Dwayne „The Rock” Johnson în rol principal. Actorul a trecut printr-o experiență și transformare complexă, fiind nevoit să se antreneze foarte mult timp de opt luni. „Am trăit singur şi m-am îndepărtat de toate timp de șase luni în Budapesta în timpul filmărilor. Scopul meu era să mă transform complet în personaj și să intru în rol”, povestea actorul.

7. Nicolas Cage

Pentru rolul motociclistului cascador din filmul Ghost Rider, actorul Nicolas Cage a insistat să poarte lentile de contact și să aibă un machiaj din care trebuia să reiasă un craniu, astfel încât colegii săi de platou să se obișnuiască cu el. Cu toate astea, întreaga imagine a actorului era redată mult mai bine cu ajutorul efectelor speciale.

8. Emma Stone

Emma Stone a interpretat-o pe Abigail în drama The Favourite. Pentru acest rol, actrița a trebuit să poarte un corset, dar după o perioadă îndelungată a resimțit efectele acestuia. „În prima lună, nu am putut respira”, a spus actrița pentru Daily Mail.

9. Chris Hemsworth

Chris Hemsworth a ținut o dietă drastică pentru rolul său din filmul de aventură In the Heart of the Sea. Mai exact, dieta presupunea să consume 500 de calorii pe zi timp de mai multe săptămâni. Actorul a recunoscut că a fost dificil, iar în decembrie 2015, cu câteva zile înainte de lansarea filmului, acesta și-a șocat fanii cu transformarea fizică prin care a trecut.

10. Rooney Mara

Rooney Mara s-a asigurat că intră cât mai bine în pielea personajului său, Lisbeth Salander, din drama The Girl with the Dragon Tattoo. De la tatuaje, machiaj și piercing-uri, transformarea actriței a fost una spectaculoasă și remarcabilă. „Din cauza tatuajelor, a machiajului, a piercing-urilor și a tuturor transformărilor fizice prin care a trecut corpul meu, simțeam mereu că port un costum, chiar dacă eram dezbrăcată”, a declarat Rooney Mara pentru Allure.

