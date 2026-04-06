Despre libertate și iluzie: Vanner Collective explorează mecanismele manipulării într-un nou spectacol cu premiera în toamnă

Vanner Collective anunță lansarea unui nou proiect teatral „Liber Volatilium. Pentru uz ideologic”, o inițiativă care continuă și extinde direcțiile tematice și estetice deschise de spectacolul „Bestiar”, care a avut premiera în 2024 și care se joacă cu casa închisă de atunci. După o explorare a vulnerabilității individuale în fața presiunilor sociale, colectivul propune de această dată o investigație artistică asupra modului în care aceste vulnerabilități pot fi instrumentalizate pentru a construi și legitima ideologii colective iluzorii. Noul spectacol va avea premiera în toamna anului 2026.

Spectacolul se va dezvolta ca o alegorie teatrală contemporană despre mecanismele de manipulare, despre nevoia de apartenență și despre felul în care aspirațiile personale pot deveni materia primă a unor construcții ideologice fragile, dar seducătoare. Proiectul răspunde unei nevoi tot mai acute de alfabetizare ideologică și de cultivare a gândirii critice.

Construit pe o bază solidă de cercetare interdisciplinară, proiectul analizează propaganda contemporană, manipularea emoțională, estetica discursului extremist și simbolistica păsărilor în diferite ideologii. Această etapă devine fundamentul unei dramaturgii colaborative, realizate în cadrul unui laborator de co-creație de către trei dramaturge emergente.

Premiera va avea loc în București, în parteneriat cu Teatrul Metropolis, urmată de un turneu național, unde proiectul va ajunge în comunități diverse, deschizând spații de dialog despre responsabilitate individuală și dinamicile manipulării colective.

Prin „Liber Volatilium. Pentru uz ideologic”, Vanner Collective își continuă misiunea de a crea un teatru relevant social, care nu doar reflectă realitatea, ci o interoghează activ și mută accentul asupra modului în care aceste nevoi fundamentale pot fi deturnate, invitând publicul să își examineze propriile limite, alegeri și vulnerabilități.

Astfel, noul proiect al Vanner Collective nu e doar un spectacol, ci un instrument artistic de reflecție civică, un spațiu în care teatrul își revendică rolul esențial de a genera conștiență, dialog și reziliență într-o societate marcată de presiuni ideologice tot mai sofisticate.

„Liber Volatilium. Pentru uz ideologic” este un proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Proiectul este inițiat și produs de Vanner Collective, în parteneriat cu Teatrul Metropolis.

Vanner este un colectiv de creatori de teatru din România, format în Marea Britanie în 2014. Crescând idei și proiecte artistice inovatoare, Vanner le vorbește oamenilor atât prin intermediul unui teatru provocator, proaspăt, actual, accesibil cât și prin experimente cu artele vizuale și mai ales cu fotografia, ce deschid discuții și îndeamnă la empatie.

Cele mai vândute colecții!
AVANTAJE - editia APRILIE 2026 AVANTAJE - editia APRILIE 2026 24.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL – Dream box Panini Adrenalyn XL – Dream box 175 RON Cumpără acum
Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum

