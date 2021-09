Actori care au primit sume fabuloase pentru un singur episod dintr-un serial

Există câteva seriale pe care le cunoaște toată lumea și care, în mod întâmplător sau nu, au și o distribuție care reunește unii dintre cei mai apreciați actori. Dincolo de faima și atenția de care au parte, sunt și cel mai bine plătiți actori de televiziune, reușind să primească sume fabuloase pe episod.

Steve Carell – Space Force

Serialul Netflix Space Force îl are în rolul principal pe Steve Carell, cunoscut pentru rolul din The Office. El îl joacă pe Generalul Mark R. Naird, care trebuie să își mute întreaga familie la o bază militară secretă din Colorado pentru a conduce noua divizie Space Force a forțelor armate americane. Pe lângă faptul că Stevel Carell joacă în acest serial, el l-a și creat alături de Greg Daniels și l-a produs. Conform The Hollywood Reporter, actorul câștigă 1 milion de dolari pe episod.

Kerry Washington & Reese Witherspoon – Little Fires Everywhere

Serialul Little Fires Everywhere are la bază romanul omonim scris de Celeste Ng. Fanii așteaptă cu nerăbdare și o continuare, dacă stăm să ne gândim și la distribuția acestuia, iar aici ne referim la Reese Witherspoon și Kerry Washington. Se pare că Business Insider a analizat și a ajuns la concluzia că atât Witherspoon, cât și Washington câștigă câte 1 milion de dolari pe episod.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon și Kristin Davis – And Just Like That…

Unii dintre fanii Sex and the City au fost plăcut surprinși de anunțul că vor avea ocazia să vadă pe micile ecrane o continuare a serialului, în timp ce alții s-au arătat nemulțumiți. Dat fiind faptul că a fost atât de îndrăgit, mai multe voci erau de părere că aceasta ar putea strica farmecul serialului. And Just Like That… va avea 10 episoade, iar Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon și Kristin Davis câștigă câte 1 milion de dolari pe episod, potrivit Variety.

Jim Parsons, Kaley Cuoco și Johnny Galecki – The Big Bang Theory

Nu putem vorbi despre The Big Bang Theory fără Jim Parsons, Kaley Cuoco și Johnny Galecki. A fost una dintre cele mai iubite distribuții de pe micile ecrane. Însă, pe lângă asta, cei trei primeau 1 milion de dolari pe episod. În ultimul sezon, au decis să renunțe la o parte din această sumă pentru ca Melissa Rauch și Mayim Bialik, colegele lor din serial, să primească o mărire de salariu.

Jerry Seinfeld – Seinfeld

Din această listă nu putea lipsi Jerry Seinfeld. Actorul câștiga 1 milion de dolari pentru fiecare episod, potrivit Celebrity Net Worth. De când s-a încheiat serialul Seinfeld, starul câștigă în fiecare an milioane de dolari în urma drepturilor de autor.

Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

Rolul Elisabeth Moss din The Handmaid’s Tale a făcut-o pe Elisabeth Moss să se bucure de celebritate. Serialul a primit o mulțime de laude, așa că nu este o surpriză faptul că Elisabeth Moss se află pe lista celor mai bine plătite actrițe. Pentru fiecare episod din serial, actrița primește 1 milion de dolari.

Reese Witherspoon și Nicole Kidman – Big Little Lies

Din distribuția serialului Big Little Lies fac parte unele dintre cele mai îndrăgite actrițe de la Hollywood, precum Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoë Kravitz și Meryl Streep. Reese Witherspoon și Nicole Kidman au fost vedetele serialului, dar și producătoarele executive. Cele două și-au negociat salariile pentru al doilea sezon, ajungând să primească 1 milion de dolari pe episod, notează revista Hello.

Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc și David Schwimmer – Friends

Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc și David Schwimmer, starurile din serialul Friends, câștigau 1 milion de dolari pe episod, după cum relatează Business Insider. Friends este unul dintre serialele de televiziune care se bucură de aprecieri și în zilele noastre.

Emilia Clarke – Game Of Thrones

Actrița Emilia Clarke din Game Of Thrones era plătită cu 1,2 milioane de dolari pe episod. Pe lângă ea, și Lena Headey, Peter Dinklage, Kit Harington și Nikolaj Coster-Waldau s-au numărat printre starurile importante din serial, așadar și aceștia primeau o sumă asemănătoare cu cea câștigată de Emilia Clarke.

Charlie Sheen – Two And A Half Men

Charlie Sheen este unul dintre cei mai controversați, dar și… bogați actori. A fost cel mai bine plătit actor de televiziune, iar atunci când a început să joace în serialul Two and a Half Men, câștiga 800.000 de dolari pe episod. Salariul său a crescut odată cu popularitatea serialului, ajungând astfel să primească nici mai mult, nici mai puțin de 1,8 milioane de dolari pe episod.

