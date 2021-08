Ținuta în care nu ne-am fi imaginat-o vreodată pe Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker și colega sa de platou Cynthia Nixon s-au întors în acțiune zilele trecute pe platourile de filmare ale reboot-ului Sex And The City, And Just Like That… – ce le-a atras însă atenția fanilor a fost ținuta lejeră, mai puțin obișnuită a celebrei actrițe, în timp ce se afla în spatele camerelor și nu numai.

Sarah Jessica Parker a dat mult iubita pereche de tocuri Manolo Blahnik pe una mai confortabilă, dar nu chiar la fel de chic, de sandale cu șosete. Actrița pare să fi lăsat deoparte și aerul mereu sofisticat al personajului său, jurnalista Carrie Bradshaw, pentru un look mult mai natural și degajat.

Vedeta a ajuns pe platou purtând o jachetă cu franjuri peste o rochie maxi, ambele de culoare crem, iar părul în șuvițe blonde era strâns într-un coc simplu la spate. Parker nu purta decât o tentă de blush și balsam de buze, fapt care alături de accesoriile minimaliste completau perfect ținuta lejeră.

Aceasta a fost fotografiată în timp ce aștepta pe o banchetă și chiar citea în pauzele de filmare. Surpriza a venit atunci când, păstrând aceeași ținută, Sarah Jessica Parker a intrat și în rolul lui Carrie ceva mai târziu, alături de Cynthia Nixon. Miranda, personajul celei din urmă, s-a așezat pe bancă alături de Carrie – aceasta a asortat un cardigan verde crud rochiei preppy din denim, dar și o pereche de sandale retro, în aproximativ aceeași nuanță cu geanta.

Imaginile nu ne dezamăgesc, însă – în special fiindcă într-un alt videoclip de la filmările din Manhattan personajul lui Parker revine la stilul caracteristic, purtând o rochie în stil boho peste o cămașă de culoare bleu, alături de o pereche de tocuri cu platformă, cu print floral.

Chiar dacă And Just Like That… nu a avut încă premiera pe micile ecrane, serialul HBO Max tocmai a primit garanția unui al doilea sezon, potrivit declarațiilor neoficiale din iulie ale unei surse din interior, relatează Daily Mail.

Se zvonește chiar că „ușa rămâne deschisă” și pentru actrița Kim Catrall, în caz că aceasta ar vrea să se întoarcă în rolul îndrăgitei Samantha Jones, în ciuda neînțelegerilor cu Sarah Jessica Parker și a faptului că a refuzat să apară în primul sezon al reboot-ului.

„A fost desigur o îngrijorare că fanilor le va lipsi Kim și nu vor fi la fel de interesați, dar reacțiile până acum au fost fenomenale. Iar pentru fanii lui Kim, ușa rămâne deschisă dacă ea va vrea să revină. Dacă se răzgândește vreodată, se poate întoarce”, a mai adăugat aceeași sursă. „Doamnele o iubesc și o prețuiesc și ar adora să o vadă în noul serial. Scopul principal al serialului e să arate cum prieteniile evoluează și se schimbă în timp, deci Kim e mereu binevenită să se întoarcă acasă.”

Text: Cristiana Daraban

Foto: Profimedia

