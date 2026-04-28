În luna mai te așteaptă o selecție provocatoare de filme îndrăznețe la Apollo111 Cinema.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  Actualizat 28.04.2026, 13:14, de ELLE.ro
CUCU BAU, micro-festival de cinema erotic, la Apollo111 în luna mai

Apollo111 Cinema anunță prima ediție CUCU BAU, micro-festival de cinema erotic, care va avea loc între 14 și 17 mai. Curatoriat de criticul de film Andrei Rus, programul reunește titluri din întreaga istorie de peste 130 de ani a cinematografiei, construind o experiență care traversează stiluri, epoci și sensibilități diferite. Filmele selectate explorează sexualitatea nu doar ca temă, ci ca limbaj cinematografic: de la comedii pornografice timpurii la explorări contemporane intense, de la erotism ludic la zone unde dorința se intersectează cu anxietatea, politica sau identitatea. Toate proiecțiile sunt interzise spectatorilor sub 18 ani. Biletele au fost puse în vânzare online.

După proiecțiile de la București, o parte dintre filmele CUCU BAU vor fi proiectate la Cinema ARTA din Cluj-Napoca, în perioada 22 – 24 mai. Biletele au fost puse în vânzare.

Deși în ultimii ani discursul public față de sexualitate pare mai relaxat decât în trecut, rămâne o jenă difuză în fața reprezentărilor directe, inclusiv în cinema. CUCU BAU își propune să testeze această limită și să creeze un context în care publicul poate privi împreună filme pe care, de regulă, le-ar consuma în intimitate. Selecția include titluri esențiale ale cinemaului erotic de artă, unele dintre ele notorii pentru impactul lor, atât critic, cât și comercial, dar și pentru reacțiile controversate pe care le-au generat.

Lions Love

În program se regăsesc titluri precum debutul regizoarei Chantal Akerman, Eu tu el ea (Je Tu Il Elle, 1974), experimentul semnat de Agnès Varda Iubirea Leilor (Lions Love (… and Lies), 1969), filmul câștigător al Ursului de Aur la Berlin în 2001, Intimitate (Intimacy, r. Patrice Chéreau, 2001), radicalul Salon Kitty (r. Tinto Brass, 1976), clasicul Emmanuelle (r. Just Jaeckin, 1974), senzualul Betty Blue – 37.2 grade dimineața (Betty Blue – 37.2 le matin, r. Jean-Jacques Beineix, 1986), dar și povești queer precum cele din Taxi până la toaletă (Taxi Zum Klo, r. Frank Ripploh, 1980) și Necunoscutul de pe lac (L’inconnu du lac, r. Alain Guiraudie, 2013) sau midnight screenings cu filme mute, care vor rula în timpul petrecerilor de noapte de la Apollo111.

Emmanuelle

Publicul este invitat la o experiență asumată și intensă: uneori amuzantă, alteori inconfortabilă, dar mereu provocatoare. CUCU BAU nu promite confort, ci un tip rar de cinema care îndrăznește să privească frontal una dintre cele mai fundamentale dimensiuni ale vieții umane.

Identitatea vizuală a CUCU BAU este realizată de artista Diana Vasilescu. CUCU BAU este posibil cu sprijinul Goethe-Institut România și Forumului Cultural Austriac.

Ce spune Andrei Rus, curatorul programului de filme

CUCU BAU festival de filme soft & hardcore la Apollo111 Cinema
(prima ediție)

Sunt sexul și sexualitatea încă tabu în societatea noastră? Probabil că nu, căci în diverse medii și contexte se discută tot mai deschis și mai des despre ele, iar cultura de la noi le-a abordat din multe unghiuri în ultimii 30 de ani. Și totuși, la nivelul discursului public continuă să persiste o reticență și o jenă în privința emancipării și discutării deschise și pe scară largă a acestor subiecte, în multe cazuri cu un impact nociv, chiar discriminatoriu asupra vieților unor categorii largi ale populației.

De asemenea, dacă ne-am ghida după reprezentarea lor în filmele contemporane românești, în continuare e perceptibilă o oarecare pudibonderie și o lipsă de directețe în abordarea poveștilor și temelor erotice. Deși, pentru a fi corecți până la capăt, trebuie remarcat că ele sunt tratate tot mai dezinvolt și mai complex de unele cineaste și cineaști (de pildă, de Adina Pintilie, Ivana Mladenovic, Radu Muntean, Cecilia Ștefănescu, Radu Jude, Ana Lungu sau Eugen Jebeleanu). Însă calea până la o reprezentare cu adevărat nuanțată a lor e încă deschisă.

Ideea unor proiecții constante cu astfel de filme s-a născut în mintea mea acum vreo 10 ani, în timpul unei vizite la Cinemateca din Paris, unde tocmai se încheia un weekend dedicat cinemaului erotic și pornografic. Cineva mi-a povestit că proiecțiile avuseseră loc atât pe timp de zi, cât și toată noaptea, și că spectatorii chiauni pe care i-a prins dimineața în sala de cinema au putut savura la răsărit croasante în formă de sâni și penisuri la braseria de la parter. Mi-am imaginat că trebuie să fi fost eliberator și distractiv să participi la o astfel de adunare – nu doar să te uiți împreună cu necunoscuți la filme pe care în mod uzual le-ai viziona în singurătate la tine acasă, ci și să împărțiți aceeași sală de cinema mai multe zile și nopți în continuu și să luați parte ulterior la un soi de happening de desacralizare ludică a sexualității și a unor simboluri strâns asociate cu ea.

Intimacy

Acasă, în România, unele dintre cele mai incitante experiențe trăite într-o sală de cinema au fost proiecțiile organizate de mai bine de 20 de ani de Mihai Chirilov la TIFF, într-o secțiune a festivalului ce propunea constant și filme explicite la nivel sexual. Acolo publicul părea că știa la ce venise și savura experiența, însă am trăit zeci de momente inconfortabile la București și în alte orașe mai mici unde spectatorii se simțeau vădit jenați de vederea unor corpuri nude și a unor interacțiuni erotice, foindu-se în fotolii sau chiar părăsind sala de cinema în semn de protest. Cea mai marcantă astfel de situație am trăit-o la o proiecție a filmului gay „Necunoscutul de pe lac”, care conține într-adevăr câteva secvențe hardcore. L-am inclus în selecție și din acest motiv – nu doar pentru că este o veritabilă capodoperă.

Fiind o ediție-pilot experimentală a proiectului, mi-am propus să sap în memoria mea cinefilă după filme din întreaga istorie de 130 de ani a cinematografiei internaționale care să reflecte nu doar multitudinea de abordări ale sexualității – atât la nivel tematic, cât și estetic -, ci să se și constituie într-o narațiune posibilă. Am căutat tot felul de conexiuni între filmele pe care le vom prezenta, în așa fel încât spectatorii ideali – adică cei care ar participa la absolut toate proiecțiile – să fie purtați, prin recurența anumitor motive, de la disperare la extaz, de la iubiri monogame pasionate la poliamorie, de la explorarea dezinvoltă a sexualității la una marcată de blocaje interioare de tot felul. 

Baise Moi

Filmele programului sunt clasice ale cinemaului soft și hardcore de artă, iar unele dintre ele au constituit puncte de reper în evoluția genului, fiind succese remarcabile de public și de critică. Registrele lor sunt cât se poate de diferite și virează de la abordări comice (mai ales în filmele mute) la unele de-a dreptul coșmarești. Unele celebrează bucolic iubirea carnală, în schimb altele, din contră, o asociază cu angoasa existențială și chiar cu moartea. Printre ele se numără destule care au șocat – și vor șoca în continuare – audiențele din întreaga lume prin includerea unor secvențe de o duritate grafică sau prin caracterul lor explicit până la extrem. Însă, fără excepție, sunt filme care nu doar creează emoții puternice variate în timpul vizionării, ci invită la reflecție și discuții ulterioare.

Așadar, așteptați-vă la experiențe cât se poate de transgresive, pregătiți-vă să fiți amuzați, excitați, dar și stânjeniți uneori. Plonjați în aceste filme cu totul și raportați-vă la ele, dacă puteți, ca la bijuterii prețioase și rare care și-au permis și au avut temeritatea să abordeze cu franchețe una dintre cele mai importante instanțe ale vieții și naturii umane. Puține dintre ele („Emmanuelle” și scurtmetrajele queer porn ale lui Peter de Rome, de pildă) recreează acea lume feerică tipică pornografiei unde toate dorințele și gândurile personajelor se învârt în jurul dorințelor de explorare sexuală. Majoritatea plasează sexualitatea în cadre mai ample – social-politice („Salon Kitty”), identitare („Je, tu, il, elle”, „Intimacy”), sau sunt critici directe și acerbe asupra desensibilizării generate de consumul de pornografie („Norul plutitor” sau „Ia-mă”). Aceasta este, de altfel, ambiția principală a acestui proiect: resensibilizarea raportului nostru intim cu sexualitatea exprimată și expusă în mod explicit în cinema. 

CUCU BAU ori va fi intens, ori merită să dispară de unde s-a ivit. 

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Recomandari
Ziua Internațională a Dansului 2026: mesaj UNESCO și un semnal de alarmă din România
Lifestyle
Alexandra Căpitănescu a început pregătirile finale pentru Eurovision Song Contest 2026
Lifestyle
Filme SF care au făcut publicul să se ridice și să plece din cinematografe
Lifestyle
Ai în minte o imagine ideală de partener și de relație? Cum îți va afecta asta relația actuală
Lifestyle
Vedete care n-au mai avut voie să participe la gale de premiere și motivele acestei decizii
Lifestyle
Vrei să îi demonstrezi partenerului că aveți o relație stabilă și serioasă? Cum te străduiești prea mult
Lifestyle
Libertatea
Cum arată cea mai pufoasă și drăgălașă mașină din lume: noul BYD cu tapițerie plușată și tematică „My Little Pony” a cucerit Beijingul
O femeie misterioasă a șterpelit sticlele de vin de pe mesele evenimentului la care a avut loc tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump
Mihaela Rădulescu, atac la familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ceea ce am făcut doar în ultimii 11 ani”
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Cum a arătat Bianca Stoica la proba costumului de baie de la castingul pentru Survivor 2026. Imagine nemaivăzută cu tânăra
Oase și Maria Pitică de la Power Couple și-au cumpărat casă. Cum arată noua locuință a câștigătorilor sezonului 3
Alex Marcu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea Teodorei Marcu. Ce spune fostul concurent despre creșterea fiicei lor
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Elena Udrea a apărut în public în colanți, la 52 de ani. Mii de oameni au reacționat când au văzut poza. Valuri de comentarii curg / FOTO
Se întâmplă la fix două luni de când au câștigat Power Couple 2026! Oase și Maria Pitică au făcut anunțul: „Vrem să vă zicem că...”
catine.ro
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Semne că partenerul tău de cuplu nu se simte confortabil în prezența ta și trebuie să îți schimbi atitudinea
Semne că partenerul tău de cuplu nu se simte confortabil în prezența ta și trebuie să îți schimbi atitudinea
Lifestyle

Este necesar să îți ajustezi atitudinea, deoarece fără să vrei îți rănești partenerul de cuplu. El nu spune nimic, dar comportamentul său este grăitor.

+ Mai multe
Mituri despre căsătorie la care trebuie să renunți dacă vrei să fii fericită
Mituri despre căsătorie la care trebuie să renunți dacă vrei să fii fericită
Lifestyle

Există anumite perspective despre căsătorie care îți blochează viziunea sănătoasă în ceea ce privește cuplul. La ce e necesar să renunți.

+ Mai multe
Greșeli pe care le faci atunci când ești hotărâtă să atragi partenerul potrivit
Greșeli pe care le faci atunci când ești hotărâtă să atragi partenerul potrivit
Lifestyle

Intenția de a construi o relație sănătoasă nu ar trebui să transforme dating-ul într-un proiect rigid. Iată ce greșeli faci.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC