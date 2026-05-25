10 filme fascinante, care pornesc de la poveștile unor oameni reali

Personajele acestor filme au fost inspirate din povești adevărate de viață.

  de  Braslasu Iulia
Poveștile unor oameni au servit drept o sursă puternică și consistentă de inspirație pentru mai multe filme. Lumile reale se intersectează cu cele ficționale într-un melanj care te va fascina. 

1. It Could Happen to You

Filmul It Could Happen to You cu Nicolas Cage în rolul ofițerului de poliție și Bridget Fonda în rolul unei chelnerițe are la bază o poveste cât se poate de reală. Pelicula spune că polițistul îi promite chelneriței că va împărți cu ea un bilet câștigat la loterie în locul bacșișului. Potrivit poveștii reale, în 1984, o chelneriță pe nume Phyllis Penzo a fost de acord să împartă biletul câștigat la loterie cu un ofițer de poliție pe nume Robert Cunningham.

2. Almost Famous

William, un adolescent în vârstă de 15 ani, își ascunde adevărata vârstă pentru a obține un loc de muncă și pentru a scrie pentru revista Rolling Stone. Toată această misiune îl duce într-un turneu cu trupa rock Stillwater, acolo unde este martor la aventurile acesteia. Chitaristul formației acceptă în cele din urmă să ofere un interviu. Cu această ocazie, William are parte de o promisiune în ceea ce privește cariera lui de jurnalist în domeniul muzicii. Filmul Almost Famous are la bază experiența reală a regizorului peliculei, Cameron Crowe, în ceea ce privește jurnalismul muzical. 

3. Footloose

Footloose, filmul din 1984 în regia lui Herbert Ross, îl surprinde pe un tânăr, Ren, care se mută alături de familia lui din Chicago într-un oraș mic din Midwestern, unde dansul și muzica rock sunt interzise. Potrivit BBC, a existat un oraș în Oklahoma care a interzis dansul, numit Elmore City. În 1979, elevii de liceu voiau să organizeze balul de absolvire, însă li s-a spus că ar fi ilegal din cauza unei ordonanțe de la sfârșitul anilor 1800. 

4. Chicago

Musicalul Chicago din 2002 este adaptarea de pe marile ecrane a spectacolului de pe Broadway cu același nume. În film, aflăm că două femei, Roxie Hart și Velma Kelly, din Chicago-ul din 1920, au fost acuzate de crimă. Ele ajung după gratii, însă cazul lor ține prima pagină a ziarelor și încearcă să profite din plin de atenția primită. Povestea are la bază două cazuri reale, cu Beulah Annan care a împușcat mortal un bărbat, și cu Belva Gaertner, acuzată că a ucis un bărbat care a fost găsit mort la volanul mașinii sale. În film au jucat Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere și Dominic West.

5. Newsies

Newsies este un musical și totodată debutul în regie al lui Kenny Ortega, care vorbește despre tinerii vânzători de ziare care sunt exploatați de șefii lor. Filmul se bazează pe greva reală din New York din 1899, care îi obliga pe William Randolph Hearst și Joseph Pulitzer să scadă prețurile ziarelor lor pentru a le face accesibile. Această grevă a atras atenția datorită faptului că a fost organizată de tineri.

6. Hit Man

În Hit Man, actorul Glen Powell îl interpretează pe Gary Johnson, un profesor de facultate, care în timpul său liber este asasin în cadrul departamentului local de poliție. Pelicula include și momente romantice, pe lângă cele de acțiune, pentru că el se îndrăgostește de o femeie care apelează la serviciile lui. Filmul regizat de Richard Linklater pornește de la un articol cu ​​același nume din Texas Monthly, scris de către Skip Hollandsworth, despre cariera lui Gary Johnson, un profesor universitar devenit asasin plătit fals.

7. Six Degrees of Separation

În Six Degrees of Separation, un cuplu bogat din New York descoperă că un tânăr de culoare misterios nu spune niciodată adevărul despre cine este, după ce intră în casa și viața cuplului. Pelicula este inspirată din povestea reală a lui David Hampton, care a reușit să convingă mai mulți oameni de faptul că el e fiul actorului Sidney Poitier. Distribuția este formată din Will Smith, Stockard Channing, Donald Sutherland și Ian McKellen.

8. 50 First Dates

În 50 First Dates, Henry Roth, interpretat de Adam Sandler, se teme de angajamentul unei relații, însă totul se schimbă atunci când o întâlnește pe Lucy. Când Henry descoperă că ea poate fi fata la care visează, află că are pierderi de memorie pe termen scurt, așa că ea nu îl poate ține minte. Povestea a fost inspirată de viața reală a unei femei, pe numele ei Michelle Philpots, care a suferit două leziuni traumatice ale creierului în 1985 și 1990, iar ulterior s-a confruntat cu ștergerea memoriei.

9. Hard Candy

Hard Candy ne poartă prin povestea unei persoane tinere care este victima grooming-ului și care ajunge să se răzbune și să îl tortureze pe prădătorul sexual, care e un fotograf de modă. Brian Nelson a scris scenariul filmului regizat de David Slade pornind de la o știre reală despre fete tinere japoneze care ademeneau oameni de afaceri mai în vârstă într-un apartament, cu diverse promisiuni, ca mai apoi să îi jefuiască și să îi bată. 

10. Trap

M. Night Shyamalan a scris și regizat filmul Trap. Actorul Josh Hartnett interpretează rolul unui tată, pe nume Cooper, care merge alături de fiica lui adolescentă la un concert al unei vedete pop. Însă, cei doi nu își dau seama că sunt implicați în urmărirea unui criminal în serie. În această capcană, pusă la cale de FBI, Cooper este principalul suspect căutat. M. Night Shyamalan s-a inspirat din Operațiunea Flagship, o acțiune organizată alături de Serviciul Mareșalilor Statelor Unite și Departamentul de Poliție Metropolitană din Washington, DC, în 1985, prin care erau ademeniți fugari căutați sub pretextul câștigării de bilete la un meci de fotbal american al echipei Washington Redskins.

