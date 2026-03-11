10 dintre cele mai discutate și controversate seriale, pe care nu trebuie să le ratezi

Despre unele seriale se discută mult mai mult din cauza controverselor pe care le generează subiectele lor sau felul în care creatorii au ales să reflecte anumite teme sensibile.

1. Sense8

În serialul Sense8 explorăm povestea a opt persoane extrem de diferite de pe întreg globul care descoperă, printr-un fel sau altul, că sunt legați între ei într-un mod emoțional și mental. În serial se discută despre sexualitate, identitate, problemele cu care se confruntă comunitatea LGBTQ+, diversitate și toleranță. Serialul a fost criticat din punct de vedere al ritmului și a narațiunii ușor ambigue. Spre dezamăgirea fanilor, Sense8 s-a anulat după două sezoane.

2. Making A Murderer

Documentarul Making A Murderer investighează cazul lui Steven Avery, un bărbat din Wisconsin care a fost condamnat pe nedrept pentru agresiune sexuală în 1985 și care, în 2007, a fost condamnat pentru uciderea Teresei Halbach și condamnat la închisoare pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată. Ce a generat controverse a fost faptul că au fost prezentate publicului doar anumite dovezi și că altele au fost înlăturate complet.

3. The OA

The OA este un serialul fantasy creat de Brit Marling și Zal Batmanglij despre dispariția unei femei, Prairie Johnson, care are deficiență de vedere. La distanță de șapte ani, revine acasă și are vederea recăpătată. Serialul a stârnit controverse în principal datorită felului destul de nișat în care îmbină spritualitatea cu univerul științifico-fantastic.

4. Inventing Anna

Miniseria Netflix Inventing Anna, creată de Shondaland, ne-o aduce în atenție pe impostoarea Anna Sorokin, care s-a dat drept moștenitoare din Germania. Născută sub numele de Anna Vadimovna Sorokina în Rusia, ea a ajuns în New York după un internship la revista Purple și a urcat pe scara socială a elitei sub numele fals de Anna Delvey. A înșelat proprietari de hoteluri, bancheri și prieteni faimoși, spunându-le că intenționează să deschidă un club privat asemănător conceptului Soho House, pentru care a cerut împrumuturi uriașe de la bănci. Julia Garner a interpretat-o pe Anna Delvey în acest serial criticat pentru că îi umanizează acțiunile frauduloase.

5. The Crown

Serialul The Crown, în care sunt împletite evenimentele istorice cu familia regală, a fost acuzat de mai multe pentru că estompează granițele dintre acuratețea istorică și ficțiune. Istorici și inclusiv persoane care aparțin familiei regale au declarat cu diverse ocazii că producția nu reflectă în totalitate realitatea, și că, de fapt, această dramatizare este doar inspirată din evenimente adevărate. Ba mai mult, serialul a fost acuzat că nu a tratat cu etică subiecte care încă sunt sensibilă, așa cum este moartea tragică a Prințesei Diana sau relația dintre aceasta și Prințul Charles, actualul Regele Charles al III-lea.

6. Baby Reindeer

Povestea din serialul Netflix Baby Reindeer, scris de comedianul Richard Gadd, este inspirată din experiența lui reală pe care a trăit-o în timp ce lucra la un bar în Londra în 2013, după ce o femeie a început să dezvolte o obsesie pentru el și îl hărțuiește. Aceasta i-a trimis, printre altele, 41.071 de e-mailuri, 350 de mesaje vocale, 744 de tweet-uri, 46 de mesaje pe Facebook și 106 pagini de scrisori. Dacă unii au lăudat curajul lui Richard Gadd de a-și expune vulnerabilitatea și trauma personală într-o manieră ficționalizată, alții s-au întrebat dacă este într-adevăr etic să îți transformi o asemenea experiență tulburătoare într-o poveste pentru publicul larg. Baby Reindeer a obținut mai multe distincții la Premiile Emmy, Premiile Critics Choice și Globurile de Aur.

7. The Witcher

Romanele fantasy scrise de Andrzej Sapkowski au servit ca sursă de inspirație pentru The Witcher. Henry Cavil a avut rolul principal, cel al vânătorului de monștri Geralt de Rivia, iar distribuția mai este completată de nume precum Freya Allan, Anya Chalotra, Joey Batey, Anna Shaffer și MyAnna Buring. În timp ce unii privitori, care nu erau cunoscători ai poveștii, s-au bucurat de serial, alții au fost de părere că se îndepărtează prea mult de la materialul original.

8. 13 Reasons Why

13 Reasons Why este o dramă cu și despre adolescenți care a primit critici usturătoare. În această poveste este vorba despre sinuciderea unei fete de 17 ani, Hannah Baker, care lasă în urmă 13 casete pentru 13 persoane diferite care au avut un rol în decizia ei de a dispărea din această viață. Mai mulți colegi de clasă și prieteni primesc aceste casete misterioase care au pe fundal vocea Hannei. Chiar dacă serialul aduce în discuție subiecte importante, precum sănătatea mintală, abuzul sexual și bullying-ul, organizațiile din domeniul sănătății mintale au spus că seriale de genul acesta „pot face mai mult rău decât bine” prin expunerea lor fără a avea în vedere și filtrul unei persoane specializate. Netflix a primit critici pentru că prezentat scene explicite de autovătămare și sinucidere, care ulterior au fost editate.

9. Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Primul sezon din antologia Monster, creată de Ryan Murphy și Ian Brennan pentru Netflix, s-a concentrat pe criminalul în serie Jeffrey Dahmer, jucat de Evan Peters, și pe atrocitățile comise de acesta timp de un deceniu în Milwaukie, Wisconsin. Producția a fost criticată pentru că rudele victimelor nu au fost consultate cu privire la acest proiect, iar tragedia lor a fost exploatată pentru bani și au retrăit din nou acea traumă. Unele voci critice au evidențiat că serialul îl umanizează pe Jeffrey Dahmer și că felul în care îl portretizează poate trezi empatia în tine.

10. Tiger King

Tiger King are în prim-plan viața lui Joe Exotic, pe numele său real Joe Maldonado-Passage, care e proprietarul unei grădini zoologice din Oklahoma. Documentarul pornește de la o poveste reală, iar pe parcursul acestuia Joe ajunge să aibă probleme cu asociațiile pentru drepturile animalelor din cauza pasiunii sale pentru animale sălbatice și să fie arestat în urma unui complot. În documentar se urmărește disputa pe care o are cu Carole Baskin, activistă pentru drepturile animalelor. Tiger King a primit critici pentru că bagatelizează abuzul asupra animalelor.

