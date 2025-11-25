Prințesa Diana a dezvăluit un „regret” personal legat de Prinții William și Harry cu 10 zile înainte de moartea sa

Cu zece zile înainte de moartea ei, Prințesa Diana i-a mărturisit, în liniște, uneia dintre cele mai bune prietene ale sale ceva profund dureros, o confesiune privată despre Prințul William și Prințul Harry, la care nu a mai apucat niciodată să revină.

Prințesa Diana, regrete după interviul pentru BBC

În timpul unei vacanțe de vară în Grecia, în august 1997, Diana a călătorit împreună cu prietena ei apropiată, Rosa Monckton, în ceea ce avea să fie ultima lor vacanță împreună. La un moment dat, conversația lor a ajuns la interviul Panorama din 1995, momentul televizat care șocase lumea cu aproape doi ani înainte. Rosa Monckton a povestit pentru PEOPLE în materialul de copertă al acestei săptămâni.

„Ea mi-a spus că regretă că l-a făcut din cauza răului pe care credea că l-a cauzat băieților ei.”, a zis ea.

A fost o reflecție rară și profund personală asupra emisiunii difuzate pe 20 noiembrie, care a ajuns la aproximativ 200 de milioane de telespectatori din întreaga lume. Aceasta dezvăluie un aspect esențial despre Diana în ultimele sale zile: preocuparea ei principală rămânea bunăstarea emoțională a lui William, atunci în vârstă de 15 ani, și a lui Harry, în vârstă de 12 ani.

Regretul ei nu era legat de ceea ce mărturisise în fața camerei, ci de modul în care acest lucru ar fi putut afecta cei doi oameni pe care îi iubea cel mai mult. Interviul Panorama din 1995 a devenit unul dintre cele mai analizate momente televizate din istoria modernă. Sinceritatea Dianei, despre infidelitatea din căsătoria ei, lupta cu bulimia și viața în cadrul monarhiei, a avut un impact seismic asupra familiei regale.

Adevărul din spatele celebrului interviu

Însă, în ultimii ani, originile interviului au fost reexaminare în urma unei anchete din 2021 conduse de Lord Dyson, care a concluzionat că jurnalistul Martin Bashir a folosit documente falsificate și înșelăciune pentru a obține acces la Prințesă, un plan pe care executivii BBC au încercat ulterior să-l ascundă.

Bashir a convins-o că singura modalitate de a-și recăpăta vocea este să vorbească pentru Panorama, alimentându-i temerile cu afirmații false, inclusiv că Prințul Charles ar fi vrut să o omoare și că ceasul fiului ei, Prințul William, ar fi fost transformat într-un dispozitiv de spionaj. Rosa Monckton povestește: „Era fragilă și asta o făcea vulnerabilă în fața lui Bashir,” adăugând că nu a fost de ajutor faptul că Diana „păstra totul în ea.„

„El i-a spus că nu poate vorbi despre asta. Ea a tăiat oamenii din viața ei din această cauză,” continuă Monckton.

Jurnalistul de investigație Andy Webb a petrecut aproape 20 de ani pentru a descoperi adevărul complet, întâi determinând acoperirea mediatică și, în final, declanșând ancheta Dyson, care, potrivit lui, a trecut cu vederea acoperirea de 25 de ani a BBC.

Chiar și în 2024, lupta lui Webb prin Legea Libertății Informației a dus la dezvăluirea a mii de e-mailuri suplimentare ale BBC, deși multe rămân redactate. Noul său volum, Dianarama: Înșelăciune, Capcană, Ascundere — Trădarea Prințesei Diana, dezvăluie pentru prima dată amploarea completă a manipulării lui Bashir.

„Viața ei a devenit dezordonată,” spune Webb pentru PEOPLE. „A fost frenetică între interviu și moartea ei.” Dezvăluirile i-au revoltat profund pe fiii Dianei.

Prințul William, care, potrivit lui Webb, are o copie a cărții, a declarat ulterior că interviul a alimentat „frica, paranoia și izolarea” mamei sale.

„Ea a fost trădată nu doar de un reporter fără scrupule, ci și de liderii BBC care au întors privirea în loc să pună întrebările dificile. Aceste eșecuri… nu doar că ne-au dezamăgit pe mama și pe familia mea, ci au dezamăgit și publicul.„

Prințul Harry a fost și mai direct: „Mama noastră și-a pierdut viața din cauza asta,” a spus el în 2021.

Însă Diana însăși nu a aflat niciodată adevărul complet despre înșelăciunea care a determinat-o să accepte interviul cu Bashir. Când a călătorit în Grecia cu Monckton în august 1997, nu știa nimic despre extrasele bancare falsificate sau despre manipularea care îi câștigase încrederea. Ceea ce simțea era greutatea persistentă a impactului interviului asupra băieților ei.

Citește și:

Cristina Ciobănașu s-a logodit? Imaginea care a stârnit numeroase discuții: „Este chiar un inel și este chiar…'

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro