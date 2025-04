Măsura radicală pe care Prințul William a luat-o pentru a se distanța de Regele Charles. Legătura neașteptată cu Prințesa Diana

Prințul William se distanțează de echipa juridică care a reprezentat familia regală timp de decenii. Astfel, Prințul de Wales a angajat avocații care au reprezentat-o pe mama sa, Prințesa Diana, în divorțul de Regele Charles.

O sursă apropiată a declarat pentru Daily Mail că această decizie a fost motivată de faptul că William își dorește să se distanțeze de tatăl său, Regele Charles.

„William a vrut să își croiască propriul drum. Nu a dorit să continue să folosească avocații tatălui său. E atât de simplu. Vrea să fie independent”.

O altă sursă apropiată Prințului a adăugat: „William vrea să facă lucrurile diferit față de tatăl său și să fie văzut că le face diferit”.

Conform PEOPLE, Prințul William a făcut pasul de a se distanța de echipa juridică de lungă durată a Regelui Charles — Harbottle & Lewis și partenerul acestora, Gerrard Tyrrell — pentru a angaja firma Mishcon de Reya, care a reprezentat-o pe Prințesa Diana în divorțul său de Prințul Charles.

Harbottle & Lewis a reprezentat familia regală britanică în scandalul din 2006, legat de publicația News of the World, și a descoperit că ziarul a participat la interceptări ilegale de telefoane, vizând mesajele vocale ale unor persoane importante, inclusiv ale Prințului William și Prințului Harry. Cazul a dus la închiderea publicației.

Prințul William a vorbit anterior despre cum își propune să aducă o schimbare în cadrul monarhiei.

„Pot doar să descriu ceea ce încerc să fac, și anume că încerc să fac lucrurile diferit și încerc să le fac pentru generația mea”, a declarat William anul trecut pentru BBC.

Prințul William, dezvăluiri oneste despre problemele din ultima vreme

Prințul William a vorbit deschis despre anul dificil pe care l-a traversat, pe care l-a numit „cel mai greu an din viața sa”. Într-un interviu sincer pe 7 noiembrie, la finalul vizitei sale în Cape Town, Africa de Sud, William a reflectat asupra anului 2024, în care atât tatăl său, Regele Charles al III-lea, cât și soția sa, Kate Middleton, au fost diagnosticați cu cancer.

În calitate de Prinț de Wales, rol pe care l-a preluat acum doi ani după moartea Reginei Elisabeta, William a împărtășit dificultățile de a-și gestiona responsabilitățile regale în mijlocul acestor provocări familiale:

„A fost groaznic. Probabil a fost cel mai greu an din viața mea. A fost foarte greu să trec prin toate și să țin lucrurile pe linia de plutire”, a mărturisit el.

Prințul a avut laude la adresa soției sale, Kate Middleton, și tatălui său, Regele Charles al III-lea, pentru curajul lor în fața luptei cu cancerul.

„Sunt extrem de mândru de soția mea și de tatăl meu, pentru modul în care au gestionat totul. Dar, din punct de vedere personal, pentru familie, a fost, da, a fost brutal.”

William a vorbit și despre echilibrul între responsabilitățile sale oficiale și timpul petrecut cu familia. Deși nu era sigur dacă copiii săi – Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis – au urmărit Premiile Earthshot transmise pe YouTube, el a spus: „Sper că au făcut-o.” A dezvăluit că Charlotte a avut o reacție emoționantă când l-a văzut prima dată cu barbă, dar ulterior a acceptat schimbarea.

Earthshot a ajuns la al cincilea an, iar William a reflectat asupra realizărilor inițiativei: „Am construit ceva de la zero. Este un premiu global pentru mediu. Necesită timp, mult efort și un echilibru atent.” El a evidențiat eforturile unei echipe din Africa de Sud, Abalobi, care dezvoltă soluții durabile pentru pescuit, și a încurajat mai multe companii să se alăture cauzei: „Oferim o platformă incredibilă pentru afaceri, dar companiile trebuie să investească rapid, pentru că pur și simplu nu avem timp de pierdut.”

Când a fost întrebat despre responsabilitățile sale și cum vede rolul său în cadrul monarhiei, Prințul William a declarat: „Îmi place să am această libertate pentru a construi ceva de valoare, ceva ce ajută viețile oamenilor și aduce o contribuție reală. Earthshot este, într-un fel, culminarea tuturor acestor dorințe.”

