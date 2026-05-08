Cara Delevingne, declarații surprinzătoare despre sexualitatea sa: „Provocarea mă atrăgea”

Cara Delevingne a făcut declarații neașteptate despre sexualitatea sa și relația cu iubita ei, Minke, în timpul concertului susținut de Rosalía la Londra.

Cara Delevingne a făcut o serie de declarații surprinzătoare despre sexualitatea sa și despre dinamica relațiilor sale în timpul unei apariții pe scena concertului susținut de Rosalía la O2 Arena din Londra. Potrivit Daily Mail, modelul a participat la unul dintre momentele devenite deja emblematice pentru turneul mondial Lux al artistei spaniole, în care Rosalía invită o celebritate într-o „cabină de confesiuni” și îi provoacă să vorbească fără filtre despre viața personală.

Conform Daily Mail, Cara Delevingne, în vârstă de 33 de ani, a urcat pe scenă în fața a aproximativ 20.000 de spectatori și a intrat imediat în jocul propus de Rosalía.

„Am fost obraznică, m-am născut așa”, a spus ea, spre entuziasmul publicului.

Modelul a continuat apoi cu o serie de mărturisiri despre sexualitatea sa.

„Dacă nu știați deja asta, sunt lesbiană”, a declarat Cara Delevingne, care a vorbit public despre faptul că este pansexuală încă din 2020. „Slăbiciunea mea erau femeile heterosexuale, pentru că, de fapt, nu erau chiar heterosexuale”.

Întrebată de Rosalía de ce era atrasă de acest tip de relații, vedeta a răspuns: „Provocarea mă atrăgea, dar, sincer, nu cred că există cineva complet heterosexual. Și cred că mulți bărbați nu știau cum să își satisfacă suficient de bine iubitele, așa că făceam eu asta”.

Cara a vorbit și despre relația sa actuală cu artista Minke, cu care formează un cuplu de peste patru ani.

„Acum sunt într-o relație serioasă. Mereu mi-a plăcut să fiu partea dominantă, îmi plăcea să dețin controlul. Cred că era pentru că îmi era teamă să fiu văzută cu adevărat, îmi era teamă să fiu vulnerabilă pentru că nu voiam să primesc iubire. Dar acum cred că sunt pregătită”, a spus ea pe scenă, potrivit Daily Mail.

La un moment dat, Cara Delevingne i-a cerut chiar sfatul Rosalíei, vorbind despre teama de a-și pierde identitatea într-o relație mai echilibrată emoțional.

„Vreau doar să știu că, chiar dacă devin mai vulnerabilă, nu vreau să pierd acea parte din mine care poate fi acel Leu dominant și pasional care sunt”.

Răspunsul artistei spaniole a venit imediat: „De ce ar trebui să fii una sau alta?”.

„Nu trebuie”, a fost de acord Cara. „Vreau doar să mă asigur că așa stau lucrurile și simt că tu înțelegi asta”.

Relația dintre Cara Delevingne și Minke a început oficial în 2022, după ce cele două s-au reîntâlnit la un concert susținut de Alanis Morissette. Deși se cunoșteau încă din adolescență, când erau eleve la internatul Bedales din Hampshire, povestea lor de dragoste s-a construit mult mai târziu.

În trecut, Cara Delevingne a avut relații intens mediatizate cu actrița Ashley Benson, muziciana St. Vincent și actrița Michelle Rodriguez.

Modelul a vorbit în repetate rânduri despre rolul important pe care Minke l-a avut în viața sa în ultimii ani. Într-un interviu acordat revistei Elle UK în 2024, vedeta declara: „Iubita mea a fost minunată și m-a introdus în multe lucruri și mi-a făcut cunoștință cu mulți oameni”.

„Fiind cu iubita mea, în această relație, au venit atât de multe lucruri bune în același timp, încât m-au făcut să mă simt foarte fericită și confortabilă cu cine sunt”.

Într-un interviu acordat anul trecut revistei Vogue, modelul a vorbit și despre momentul în care a decis să își asume public identitatea sexuală.

„Pur și simplu am decis să pun cărțile pe masă și să spun: „Uite, sunt îndrăgostită, sunt îndrăgostită de persoana de care sunt îndrăgostită”, a explicat ea.

„Nu mai voiam să îmi fie rușine de cine iubesc și de cine sunt. Pentru mine a fost mai degrabă despre ideea că iubirea este iubire și ar trebui să putem iubi pe cine vrem”.

