David Beckham a fost numit cavaler de către Regele Charles, iar Victoria Beckham a primit și ea un nou titlu

David Beckham a fost înnobilat de Regele Charles al III-lea în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate marți, la Castelul Windsor din comitatul Berkshire, Anglia.

La eveniment a fost prezentă și soția sa, Victoria Beckham, care a primit și ea un nou titlu: Lady Beckham.

„Am avut, în mod evident, noroc în carieră – am câștigat multe și am trăit experiențe incredibile –, dar să primesc o asemenea onoare, să fiu făcut cavaler, depășește orice vis pe care l-aș fi avut vreodată”, a declarat fostul fotbalist, în vârstă de 50 de ani, pentru agenția britanică PA Media, citată de CNN, imediat după ceremonie. „Să fiu sincer, sunt doar un băiat din estul Londrei, născut în Leytonstone, iar acum mă aflu aici, la Castelul Windsor, onorat de Majestatea Sa Regele, cea mai importantă și respectată instituție din lume. Este un moment cu adevărat special”, a adăugat el.

Costumul purtat de Beckham la ceremonie a fost creat chiar de Victoria Beckham, în vârstă de 51 de ani. Sportivul a mărturisit că monarhul a fost o sursă de inspirație pentru stilul său vestimentar:

„Am privit fotografii vechi cu Regele, de pe vremea când era tânăr și purta costume de dimineață, și mi-am spus: Bine, așa vreau să arăt. I-am arătat pozele soției mele, iar ea a realizat ținuta.”

Beckham a mai spus că Regele Charles „a fost destul de impresionat” de alegerea sa vestimentară.

La ceremonie au participat și părinții lui David, Sandra West și Ted Beckham, precum și trei dintre copiii săi: Romeo (23 de ani), Cruz (20 de ani) și Harper (14 ani).

„Nimeni nu merită asta mai mult decât tine. Te iubesc enorm. Felicitări, Sir dad”, a scris Romeo pe Instagram, alături de o fotografie de familie realizată după ceremonie.

Singurul care a lipsit a fost fiul cel mare al cuplului, Brooklyn (26 de ani), aflat în Atlanta pentru un eveniment AdWeek, unde și-a promovat propria linie de sosuri picante. Relația acestuia cu familia Beckham ar fi fost tensionată în ultimii ani.

David Beckham a fost decorat pentru „serviciile aduse sportului și carității”.

Fostul jucător al echipei Manchester United a reprezentat Anglia în peste 100 de meciuri internaționale și este ambasador al bunăvoinței pentru UNICEF. În 2015, el a lansat fondul „7”, o inițiativă dedicată sprijinirii copiilor din întreaga lume, în special a fetelor, pentru a depăși obstacolele care le împiedică dezvoltarea.

Beckham, care primise anterior titlul de Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic (OBE) din partea Reginei Elisabeta a II-a, este cunoscut ca un susținător fervent al monarhiei. După moartea suveranei, în 2022, el a stat peste 12 ore la coadă pentru a-i aduce un omagiu în fața catafalcului.

