Theo Rose a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut după nașterea fiului său: „Am clacat de foarte multe ori”

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Theo Rose a vorbit fără ocolișuri despre provocările pe care le-a întâmpinat după ce a devenit mamă, mărturisind că primii ani după nașterea fiului său au fost printre cei mai dificili din viața sa. Artista a abordat subiectul în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri organizate pe Instagram, unde a fost întrebată cum reușește să împace rolul de mamă cu cel de artistă.

Theo Rose, despre provocările vieții de mamă

Un admirator i-a remarcat organizarea și a vrut să afle dacă este greu să gestioneze simultan viața de familie și cariera.

„Pare că ai viața destul de organizată. E greu să te împarți între a fi mamă, dar și artistă?”, a fost întrebarea primită de Theo Rose.

Răspunsul vedetei a fost unul sincer și a scos la iveală momente mai puțin cunoscute din perioada de după venirea pe lume a copilului său.

„Primii 2 ani au fost de sacrificiu. A trebuit să tai ori dintr-o parte, ori din alta. Dar oricum a fost jihad. O dată hormonal că aveam mintea praștie, dar și ca program. N-am știut deloc să mă organizez, am clacat de foarte multe ori, lucru pe care nu l-am arătat nici aici și nici în jurul meu așa prea mult. Nu s-au dus pe o rază mai mult decât primul strat de prieteni, cum ar veni.”

Cântăreața a explicat că adaptarea la noua etapă din viața sa a fost mai complicată decât și-ar fi imaginat. Pe lângă schimbările emoționale și hormonale, aceasta a trebuit să găsească o formulă prin care să își continue activitatea profesională fără să neglijeze timpul petrecut alături de copil.

Astăzi, însă, Theo Rose spune că privește lucrurile diferit și că experiența acumulată în ultimii ani a ajutat-o să își stabilească mai clar prioritățile. Artista a învățat să fie mai selectivă în ceea ce privește proiectele pe care le acceptă și să își organizeze programul astfel încât să își poată dedica timp de calitate fiului său.

„Acum sunt mult mai atentă, selectez altfel lucrurile, prețuiesc mai mult timpul meu, îmi mai laes liber în anumite perioade ca să petrec timp special cu copilul, să facem niște activități, ne legăm de anumite perioade sau evenimente importante.”, a mai mărturisit ea pe Instagram.

Vedeta consideră că perioada de acomodare a trecut, iar acum se simte mai echilibrată și mai împăcată cu alegerile pe care le face atât în plan personal, cât și profesional.

„Cred că a dispărut și perioada aia cu vălul de pe ochi și acum sunt mai relaxată și mai atentă și prioritizez mult mai bine lucrurile”, a conchis artista.

Anghel Damian, confesiuni amuzante despre băiețelul pe care îl are cu Theo Rose

Theo Rose și Anghel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum, nu au dezvăluit fotografii în care să i se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să îi protejeze intimitatea.

Într-un interviu acordat recent, Anghel Damian, cunoscut publicului ca regizor, scenarist și actor, implicat în producții precum „Vlad”, „Clanul”, „Tătuțu'”, „Cei trimiși” sau „Groapa”, a vorbit deschis despre responsabilitățile de părinte și despre modul în care băiatul pe care îl are cu Theo Rose îl surprinde constant.

„Și asta e o chestie importantă, să poți să ai condiția să-l lași să facă ceva. Să nu trebuiască să fie ca pe vremuri: să fii neapărat inginer, doctor, avocat, toate aceste profesii care, vezi Doamne, îți dau un statut. Noi avem o gândire liberă. Ce va dori… nici nu îl încurajăm, nici nu îl descurajăm. Să-și facă drumul cum simte”, a povestit el pentru Libertatea.

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Foto: Arhiva ELLE

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