Theo Rose, dezvăluiri despre cele mai dificile momente din relația cu Anghel Damian: „Nu l-am văzut niciodată mai obosit, mai irascibil”

De câțiva ani, Theo Rose și Anghel Damian formează unul dintre cele mai admirate și discutate cupluri din showbizul românesc. Chiar dacă amândoi au preferat să-și trăiască povestea de dragoste departe de atenția presei, viața lor profesională intensă a atras adesea interesul publicului.

Theo Rose, despre cea mai dificilă perioadă trăită cu Anghel Damian

Recent, artista a făcut o mărturisire emoționantă pe rețelele de socializare, dezvăluind că vara anului 2024 a fost una extrem de dificilă pentru ei. Din cauza proiectelor profesionale solicitante, Theo și Anghel au petrecut foarte puțin timp împreună.

Actorul și regizorul Anghel Damian a fost implicat în filmările pentru serialul Tătuțu, difuzat pe VOYO, și pentru pelicula Cursa, care va putea fi văzută în cinematografele din România începând cu 24 octombrie 2025. Theo Rose a povestit cu sinceritate cum a resimțit acea perioadă:

„Am urât filmul Cursa. Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă l-am mai văzut pe Anghel. Întâi lunile de pregătire, când, chiar și acasă, vorbea întruna la telefon. Apoi filmările… ziua la Tătuțu, noaptea la Cursa. Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut. Deși îmi venea să merg pe platou și să scot ochi. Nu l-am văzut niciodată mai obosit, mai irascibil…”, a scris artista.

Theo a povestit și un moment care ar fi trebuit să fie o seară frumoasă în doi, dar s-a transformat într-o nouă situație tensionată.

„Într-o seară mi-a făcut o surpriză. Avea o filmare mai ușoară, a lăsat pe altcineva în loc și am ieșit să mâncăm împreună. Nici n-am apucat să ne așezăm bine, că a sunat telefonul. Un accident grav pe platou. Cineva era să o pățească, iar o mașină importantă din film fusese distrusă. Am mâncat singură în seara aia… El nu s-a mai întors. N-am zis nimic, deși nu e deloc felul meu. Dar am știut că ce avea nevoie atunci era liniște. Știa cât de greu e să faci genul ăsta de film în România. Și s-a dat peste cap să iasă totul bine. Să demonstreze că există potențial, că nu e doar despre bani, ci și despre oameni pasionați și dedicați. Visul lui a fost să facă din filmul ăsta un produs calitativ și să aveți încredere în munca lui. Visul meu e ca el să fie văzut de toată lumea așa cum îl văd eu. Trebuie să vedeți Cursa. S-a reușit o treabă al naibii de complicată, care mi-a mâncat o vară. De pe 24 octombrie 2025 puteți vedea filmul în toate cinematografele”, a transmis Theo Rose.

Artista, despre fostele relații

Într-un interviu recent, Theo a vorbit despre transformările prin care a trecut și despre distanțarea de anumite persoane din viața ei:

„Asta se întâmplă inevitabil… Ne transformăm, evoluăm și sunt relații care se încheie, sunt relații care se schimbă, și am fost deschisă la chestia asta, deși unele cu greu le-am primit, adică am trecut și prin niște decepții, dar cred că este tot spre binele meu, pentru că nu avem cum să rămânem neschimbați. Am devenit părinți, viața noastră este pe fugă permanent, avem de făcut foarte multe lucruri, toată lumea pare că vrea ceva de la noi, deși n-o fi chiar așa, dar de multe ori noi asta simțim că se petrece. Timp tu cu tine nu ai să-ți aduni gândurile și să iei cea mai bună decizie în orice situație ar putea apărea. Dar nu, n-am prea avut timp să-mi adun gândurile în ultima vreme”, a spus Theo Rose pentru Viva!.

Foto: Arhiva ELLE

