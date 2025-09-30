Helen Mirren, apariție strălucitoare la 80 de ani în timpul unei prezentări de modă. Ce ținută a purtat actrița

Helen Mirren știe cum să atragă privirile tuturor doar printr-o singură apariție. Câștigătoarea Premiului Oscar, în vârstă de 80 de ani, a emanat încredere în timp ce a străbătut podiumul L’Oréal Paris, în fața Hôtel de Ville, în cadrul Paris Fashion Week, luni, 29 septembrie.

Helen Mirren, apariție glam pe catwalk

Vedeta a purtat cu această ocazie un top argintiu cu mâneci lungi și guler înalt, care strălucea la fiecare pas, iar actrița a întors toate privirile prin mersul său elegant, încheiat cu un subtil gest al mâinilor.

Frumusețea naturală a lui Mirren a fost evidențiată de un machiaj delicat: buze roz pal, obraz ușor fardat și tuș negru la ochi. Părul ei, tuns puțin deasupra umerilor într-un bob, era despărțit pe o parte. Potrivit site-ului oficial al prezentării de modă, evenimentul din acest an s-a concentrat pe reinterpretarea unui motto clasic francez.

sursa: Profimedia

„Liberté. Egalité. Sororité, o celebrare puternică a sororității și solidarității. Pentru că a crede în tine nu este un lux, ci ar trebui să fie un dat,” se arată pe site.

Alte vedete care au defilat pe podium au fost Kendall Jenner, Eva Longoria, Cindy Bruna, Ariana Greenblatt, Gillian Anderson, Andie Macdowell și Aja Naomi King.

Mirren este ambasadoare globală L’Oréal Paris de 10 ani. Ea a vorbit despre experiența sa cu brandul în cadrul evenimentului L’Oréal Paris Women of Worth Honoree 2024, desfășurat în noiembrie anul trecut.

„Când oportunitatea a apărut la ușa mea, a fost o mare surpriză pentru că aveam 70 de ani, de fapt,” a declarat Mirren. „Și asta nu se întâmplă des, dar a fost un adevărat semn al schimbării atitudinilor, al vremurilor, al progreselor pe care femeile le-au realizat de-a lungul anilor. Așa că am fost surprinsă,” a continuat ea. „Am fost foarte încântată, onorată și mulțumită.”

Actrița a mai spus pentru PEOPLE care a fost scopul ei ca ambasadoare: „Fiind ambasadoare a unei companii de produse de frumusețe, întotdeauna am vrut să spun: ‘Nu încercăm să fim frumoase, încercăm să fim autentice, sincere, fericite și pozitive, fie că asta înseamnă să fim frumoase sau nu,'” a explicat ea.

Detalii despre relația cu Taylor Hackford

Helen Mirren, una dintre cele mai respectate actrițe ale cinematografiei britanice, a vorbit deschis despre relația cu soțul ei, regizorul Taylor Hackford, într-un interviu acordat publicației PEOPLE. Deși cei doi împărtășesc o poveste de dragoste de peste trei decenii, Mirren a explicat că preferă să păstreze viețile profesionale complet separate.

Actrița în vârstă de 80 de ani și Hackford, de aceeași vârstă, s-au cunoscut în 1986, pe platourile filmului White Nights. De-a lungul timpului, au mai colaborat ocazional, inclusiv în 2010, când el a regizat-o pe Helen Mirren în drama Love Ranch, unde aceasta a jucat alături de Joe Pesci. Totuși, după cum spune chiar actrița, astfel de colaborări au devenit istorie.

„Sincer, nu prea îmi place să colaborez cu Taylor”, a declarat Helen Mirren pentru PEOPLE. „Îmi place să-l privesc cum lucrează. Îmi place să fiu alături de el când planifică, când dezvoltă proiecte, când filmează. Dar vreau ca munca mea să fie separată de a lui.”

Această distincție clară între viața personală și cea profesională este pentru Helen Mirren o alegere conștientă: „Funcționează mai bine așa, deși am lucrat împreună, dar a fost mai degrabă o anomalie.”

Citește și:

Noi detalii despre lupta lui Justin Timberlake cu boala Lyme. Cum a reacționat soția lui, Jessica Biel, la aflarea diagnosticului: „Când simptomele s-au agravat…'

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro