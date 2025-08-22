Helen Mirren, dezvăluiri inedite despre relația cu soțul său, Taylor Hackford: „Am lucrat împreună, dar a fost mai degrabă o anomalie”

Helen Mirren, una dintre cele mai respectate actrițe ale cinematografiei britanice, a vorbit deschis despre relația cu soțul ei, regizorul Taylor Hackford, într-un interviu acordat publicației PEOPLE. Deși cei doi împărtășesc o poveste de dragoste de peste trei decenii, Mirren a explicat că preferă să păstreze viețile profesionale complet separate.

Actrița în vârstă de 80 de ani și Hackford, de aceeași vârstă, s-au cunoscut în 1986, pe platourile filmului White Nights. De-a lungul timpului, au mai colaborat ocazional, inclusiv în 2010, când el a regizat-o pe Helen Mirren în drama Love Ranch, unde aceasta a jucat alături de Joe Pesci. Totuși, după cum spune chiar actrița, astfel de colaborări au devenit istorie.

„Sincer, nu prea îmi place să colaborez cu Taylor”, a declarat Helen Mirren pentru PEOPLE. „Îmi place să-l privesc cum lucrează. Îmi place să fiu alături de el când planifică, când dezvoltă proiecte, când filmează. Dar vreau ca munca mea să fie separată de a lui.”

Această distincție clară între viața personală și cea profesională este pentru Helen Mirren o alegere conștientă: „Funcționează mai bine așa, deși am lucrat împreună, dar a fost mai degrabă o anomalie.”

Respectul reciproc și libertatea acordată celuilalt sunt, potrivit actriței, cheia mariajului lor de durată.

„Îmi place să-l am lângă mine atunci când este lângă mine. Și îmi place să fiu singură atunci când sunt singură. Și el îmi permite asta. Și, la fel, și eu îi permit lui”, a mărturisit Mirren, care s-a căsătorit cu Hackford în 1997. Cu umorul său caracteristic, a adăugat: „Apropo, asta are legătură doar cu partea profesională. Dacă nu aș fi lângă el și ar fi altcineva, atunci aș fi destul de supărată.”

Helen Mirren și Taylor Hackford au fost adesea nevoiți să trăiască la distanță, din cauza proiectelor profesionale, însă în 2020 pandemia de COVID-19 i-a adus sub același acoperiș pentru o perioadă neobișnuit de lungă.

„Dintr-odată, eu și Taylor eram în aceeași casă, ceea ce era destul de rar în viețile noastre”, a povestit actrița pentru PEOPLE. „Ne-am dat seama că, da, eram împreună de 30 de ani, dar dacă ar fi să numărăm anii în care am locuit efectiv în aceeași casă, ar fi probabil un sfert din acest timp, pentru că eu eram mereu plecată la filmări sau el era plecat la filmări și ne întâlneam doar ocazional.”

Helen Mirren a recunoscut că apropiații au privit cu scepticism perioada de izolare: „Așa că pandemia a fost o provocare. Cred că toată familia noastră se uita la noi și se gândea: «Doamne, nu știu ce se va întâmpla când cei doi vor trebui să petreacă trei luni împreună.» Și a fost fabulos și ne-am simțit atât de bine. Ne-a plăcut să fim împreună.”

Într-un interviu acordat PEOPLE anul trecut, Taylor Hackford a detaliat cum pasiunea lor comună pentru proiecte casnice i-a ajutat să rămână uniți:

„Am avut aceste aventuri extraordinare și, știu că sună ciudat, cu casele. Nu angajăm un arhitect. Nu angajăm un designer de interior. Noi proiectăm și alegem.”

Sigur, conflictele nu lipsesc:

„Mai apar certuri, pentru că sunt casele noastre. Dar, pe de altă parte, ajungem întotdeauna la un consens. Mereu sfârșim prin a fi de acord. Și cred că asta are legătură cu relația noastră. Există respect reciproc și dragoste.”

Hackford a mai vorbit și despre modul în care gestionează perioadele de distanță generate de muncă:

„Când ea lucrează și eu nu, încerc să o vizitez, dar nu rămân mult timp… și la fel face și ea când vine la mine. Există între noi acea generozitate și absența, cum să spun, a geloziei de tipul: «Tu muncești, eu nu». Deloc.”

