Madonna, imagini de la ziua ei de naștere din Italia. Artista a împlinit 67 de ani

Madonna și-a sărbătorit ziua de naștere într-un mod cu totul special, călătorind la Siena, Italia, pentru a-și îndeplini un vis mai vechi: să urmărească faimoasa cursă de cai Palio. Artista a fost însoțită de iubitul ei, Akeem Morris, fost fotbalist de 28 de ani, dar și de fiicele sale, Mercy (19 ani) și Lourdes (28 de ani). Artista a împlinit 67 de ani pe 16 august.

Madonna a împlinit 67 de ani

Pe Instagram, Madonna a împărtășit un VIDEO cu momente din vacanța spectaculoasă și a scris: „Visul meu de mulți ani a fost să urmăresc cursa de cai Palio din Siena, care are loc chiar de ziua mea, pe 16 august, încă din anul 1482!!”

În mesajul lung care a însoțit filmulețul, artista a adăugat: „Nu există cuvinte care să descrie emoția, suspansul și întreaga atmosferă de spectacol!! Un ritual cu adevărat sacru, să vezi mii de oameni în liniște deplină, înainte ca totul să înceapă! Cursa în sine e imposibil de descris. Grazie Mille! 🇮🇹🐎🐎🐎” În încheiere, și-a urat singură „La mulți ani” și a scris: „Visurile chiar devin realitate.”

În imagini, Madonna și familia sa dansează alături de localnici, urmăresc cursa plină de adrenalină și admiră un spectaculos foc de artificii. Alte secvențe o arată pe Mercy cântând la pian, pe grup făcând cumpărături de antichități și bucurându-se de peisajele verzi din Toscana.

Surpriza dulce a serii a fost un tort imens, roz, în formă de Labubu, pe care scria „Happy birthday Madudu”. Îmbrăcată într-un corset alb din satin, Madonna a suflat în lumânări, marcând astfel începutul petrecerii pentru aniversarea celor 67 de ani.

Printre vedetele care i-au transmis mesaje de „La mulți ani” s-au numărat Andy Cohen – „Happy birthday Queen”, Katy Perry – „MY QUEEN” și fostul premier al Canadei, Justin Trudeau, care i-a scris: „Happy happy birthday.”

Aniversarea artistei vine la doar câteva luni după ce aceasta și-a sărbătorit tatăl, Silvio Ciccone, care a împlinit 94 de ani. Pe 3 iunie, Madonna a postat pe X două fotografii cu părintele ei, alături de mesajul: „La mulți ani tatălui meu, Silvio Ciccone, 94 de ani și încă plin de viață!!”

Artista a adăugat atunci: „A trecut prin multe războaie și pierderi, dar încă are simțul umorului și dorința de a se trezi în fiecare dimineață pentru a-și trăi ziua din plin. Când oamenii îl întreabă când se va pensiona, răspunsul lui este mereu același: ‘O să merg până cad roțile!!’. La fel și eu.”

Madonna este unul dintre cei șase copii ai lui Silvio și ai soției sale, Madonna Louise Ciccone, mama cântăreței, care a murit de cancer la sân în 1963, pe când artista avea doar 5 ani. După moartea acesteia, Silvio s-a recăsătorit cu Joan, alături de care a mai avut doi copii, Jennifer și Mario.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro