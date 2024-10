Madonna, devastată de moartea fratelui ei, Christopher Ciccone, la doar 63 de ani. Care a fost cauza decesului: „Am făcut tot posibilul să-l țin în viață”

Madonna și-a exprimat durerea profundă după pierderea fratelui său, Christopher Ciccone, care a murit la vârsta de 63 de ani, din cauza cancerului. „Fratele meu Christopher a plecat”, a scris artista de 66 de ani pe Instagram, duminică, adăugând că el a fost persoana cea mai apropiată de ea pentru mult timp. „Este greu să explic legătura noastră.”

Madonna a reflectat asupra copilăriei lor comune, menționând că amândoi s-au simțit diferiți față de ceilalți și au înțeles că societatea îi va pune la încercare pentru că nu urmau convențiile sociale. Această diferență i-a unit, iar dragostea lor pentru dans a fost „lipiciul” care i-a ținut împreună „prin nebunia copilăriei”.

Ea a rememorat momentele în care au descoperit dansul în micul lor oraș din Midwest, explicând că acesta i-a salvat pe amândoi. Profesorul ei de balet, pe care l-a numit și el Christopher, a creat un spațiu sigur pentru fratele ei, care era gay, un subiect tabu în acea vreme.

Christopher a urmat-o mai târziu pe Madonna în New York, unde au început carierele ca dansatori. La începutul carierei sale, au dansat împreună pe scenă, iar el a devenit, în cele din urmă, directorul creativ al mai multor turnee celebre, precum „Blonde Ambition World Tour” și „The Girlie Show Tour”.

Madonna l-a descris pe fratele său drept „un pictor, poet și vizionar” cu „gusturi impecabile', adăugând că, deși avea o „limbă ascuțită” pe care o folosea uneori împotriva ei, l-a iertat mereu. Aceasta făcea referire la cartea sa controversată din 2008, „Viața cu sora mea Madonna”, în care Christopher a făcut dezvăluiri intime despre viața ei personală. Deși cei doi s-au împăcat în 2012, relația lor s-a deteriorat din nou în 2017.

În ciuda acestor tensiuni, Madonna a dezvăluit că s-au regăsit atunci când fratele ei s-a îmbolnăvit, iar ea a făcut tot ce a putut pentru a-i prelungi viața. Spre final, au dansat din nou împreună, ținându-se de mână. Madonna și-a încheiat omagiul emoționant spunând că este „bucuroasă că el nu mai suferă” și că „nu va mai exista nimeni ca el”. Ciccone a murit liniștit, înconjurat de soțul său, Ray Thacker, și de familie, în Michigan.

„Îl admiram. Avea un gust impecabil. Și o limbă ascuțită, pe care o folosea uneori împotriva mea, dar eu îl iertam întotdeauna.

Am urcat împreună pe cele mai înalte culmi și ne-am scufundat în cele mai joase.

Cumva, ne regăseam mereu, ne țineam de mână și continuam să dansăm.

Ultimii ani nu au fost ușori

N-am mai vorbit de ceva vreme, dar

Când fratele meu s-a îmbolnăvit, ne-am regăsit drumul spre celălalt.

Am făcut tot posibilul să-l țin în viață cât mai mult timp.

Avea atât de multe dureri spre sfârșit

Ne-am ținut din nou de mână, am închis ochii și am dansat. Împreună.

Mă bucur că nu mai suferă.

Nu va mai fi nimeni ca el.

Știu că dansează undeva.💔”, a încheiat artista mesajul.