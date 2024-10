Monica Bîrlădeanu, primele declarații după ce s-a căsătorit cu Valeriu Gheorghiță. Ce a dezvăluit actrița: „O nuntă așa cum am visat amândoi”

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au căsătorit în weekend și au avut parte de o petrecere fabuloasă organizată la Palatul Snagov.

La o zi de la nuntă, cei doi au făcut primele declarații pe rețelele de socializare, dezvăluind și câteva imagini inedite de la eveniment.

„O nuntă așa cum am visat amândoi: la palat, într-o rochie de vis (două, de fapt) într-un decor superb, în arome perfecte, cu oaspeți aleși.

Am trăit frumos seara trecută cu toții și abia aștept să împărtășesc cu voi mâine câteva dintre momentele fabuloase ale serii, așa cum le-am trăit noi.

Mulțumim tuturor oaspeților noștri pentru dragoste și bucuria de-a ne fi fost alături în unul din cele mai importante momente ale familiei noastre.

Love, M&V”, au scris cei doi.

Pentru petrecere Monica Bîrlădeanu a purtat inițial o rochie tip sirenă, cu pene în partea de jos, pe care a accesorizat-o cu bijuterii elegante, însă ulterior, pentru dansul mirilor s-a schimbat în a doua rochie la fel de spectaculoasă, una cu mânecă lungă și crăpătură adâncă pe picior. Ambele au fost create de casa de modă din România M.Marquise. Valeriu Gheorghiță a purtat un costum foarte elegant, cu cămașă albă și papion negru. Dress code-ul vestimentar impus invitaților prezenți la nunta de la Palatul Snagov a fost „Black Tie'. Conform presei mondene, cele două rochii de mireasă pe care le-a purtat Monica Bîrlădeanu ar fi costat în total aproximativ 3000 de euro.

Primele imagini de la petrecere au fost dezvăluite pe rețelele de socializare de vedetele care au participat la eveniment. Printre invitați au fost Adelina Pestrițu și soțul ei, Daciana Sârbu, Gina Pistol, Dana Rogoz, Elvira Deatcu, Geanina Ilieș, Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu, Teodora Tompea și alții.

Ce meniu au avut Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță la nuntă

Nunta celor a fost completată de un meniu exclusivist pregătit de Chef Petrișor Tănase, cu preparate alese, precum sturion rumenit, sarmale învelite în frunză de hrean și viță, mușchi de porc în crustă de verdețuri și pulpe de rață cu varză roșie și mere. Tortul mirilor a fost o adevărată capodoperă culinară și a fost făcut la cofetăria Dacianei Sârbu. Acesta a fost realizat din bezea italiană, ganache de ciocolată neagră și vișine în alcool.

Locația a fost aranjată foarte elegant, cu flori albe naturale. În plus, fiecare invita a avut numele în dreptul scanului, meniul de cinci stele pe farfurie, dar și un cadou. Actrița a ales o mărturie de la un brand celebru de parfumuri pentru fiecare invitat.

Ce spune Monica Bîrlădeanu despre așteptările pe care le are de la partenerul ei

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță își trăiesc povestea de dragoste în mod discret, evitând expunerea în fața publicului și a presei. Rar sunt văzuți împreună la evenimente sociale, nu acordă interviuri comune și nu postează fotografii împreună pe rețelele de socializare. În toamna anului trecut, a devenit cunoscută relația lor, când vedeta a făcut declarații publice după ce au apărut zvonuri că partenerul ei este căsătorit.

Monica Bîrlădeanu a făcut unele dezvăluiri într-un interviu acordat recent despre așteptările pe care le are de la partenerul ei de cuplu.

„Cred că societatea asta este obișnuită, sau a propus un tipar de femeie foarte obișnuită, ca bărbatul să fie o rezolvare și un răspuns la nevoile personale, să îi rezolve probleme, să îi cumpere mașină, să îi cumpere garderoba, să o ducă în vacanțe. Eu nu am nevoie de nimic din toate lucrurile astea, le am, muncesc pentru ele. Mie mi se pare că tipul de femei care sunt eu este că aleg să spun „DA” unui bărbat pentru că îl vreau, nu pentru că am nevoie de el. Nu am nevoie nici măcar să îmi rezolve problemele emoționale.”, a dezvăluit Monica Bîrlădeanu, recent, în cadrul unui podcast, citată de Spynews.ro.

Foto: Instagram

