Monica Bîrlădeanu, experiență inedită la Muntele Sinai. Ce a impresionat-o pe vedetă: „Emoționant e puțin spus”

Monica Bîrlădeanu este printre cele mai admirate femei din showbiz-ul autohton. Actrița se remarcă prin frumusețea răpitoare și farmecul ei, iar de-a lungul timpului și-a demonstrat abilitățile actoricești în filme și seriale românești de succes.

Recent, Monica Bîrlădeanu, în vârstă de 45 de ani, a trăit o experiență memorabilă în timpul vacanței sale în Egipt. Cu puțin înainte de a încheia sejurul, vedeta a decis să viziteze Mânăstirea Sfânta Ecaterina, o destinație cu o mare încărcătură spirituală. Impresionată de ceea ce a descoperit acolo, Monica a împărtășit emoțiile trăite, spunând că această vizită i-a adus o stare profundă de liniște și împlinire spirituală.

„În ultima zi de vacanță am simțit să fac ceva și pentru sufletul meu, așa că am fost la Mănăstirea Sf Ecaterina de la poalele Muntelui Sinai; o vizită care-ți umple inima de liniște și de blândețe. În curtea interioară e și locul unde Moise a văzut rugul aprins din care a auzit vocea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, nu era doar locul… ci și rugul: în imaginea 4 mă uit la un arbust cu partea de jos complet uscată și coroana verde. Știu… și eu m-am întrebat cum e posibil?! Are peste 3.300 de ani, e susținut de un zid și e rugul despre care vorbeam mai sus, pe care l-a văzut și Moise. Emoționant e puțin spus. Apoi am coborât la mașină pe o cămilă. Sincer mi-e tare milă de ele, dar mi-am dat seama că să te ducă în spate 5 minute e singurul mod prin care familia care le avea în grijă se poate întreține și le poate hrăni și pe ele. O zi cu sens, care te lasă cu un sentiment de împlinire… ceea ce vă doresc și vouă. Love 💖🫶”, este mesajul postat de Monica Bîrlădeanu, pe rețelele de socializare.