Monica Bîrlădeanu, detalii inedite despre cum se menține în formă. La ce aliment a renunțat: „E posibil să am și o intoleranță”

Monica Bîrlădeanu este atentă la stilul ei de viață și încearcă să mențină un echilibru, atât în ceea ce privește alimentația, cât și activitatea fizică. Recent, actrița a dezvăluit o parte dintre regulile pe care le respectă cu strictețe.

Monica Bîrlădeanu, despre programul prin care se menține în formă

Monica Bârlădeanu a împărtășit într-un interviu acordat pentru Viva.ro secretele sale de frumusețe și dieta care o ajută să se mențină în formă. Vedeta de la Pro TV a decis să renunțe la pâine, deoarece simțea că nu îi face bine. În plus, ea include în rutina sa zilnică exerciții fizice, pe care le practică aproape în fiecare zi.

„E adevărat că în ultima vreme sunt aproape zilnic la sală. Am simțit nevoia să cultiv și să fiu încăpățânată în legătură cu această disciplină. Pentru că, cel puțin femeia, pe măsură ce înaintează în vârstă, are nevoie masivă de activitate fizică și de menținerea masei musculare. Pe care o pierzi practic, în fiecare an. Și, în sensul acesta, strict bazat pe sănătate și nu pe vanitate, m-am hotărât să cultiv și să mă țin de această disciplină. (…) Am voință, dar tocmai pentru că în momentul în care îmi spun ‘nu am chef’, acela e momentul în care știu că trebuie să calc peste acest ‘nu am chef’ și să mă duc. Pentru că ‘nu am chef’ este un criteriu foarte periculos. Dacă faci lucrurile bazate pe ‘am chef, nu am chef’, te duci la vale complet. Practic, nu reușești să cultivi absolut nimic. Nu poți să fi consecvent în legătură cu nimic, să fi serios în legătură cu nimic, dacă ‘am chef sau n-am chef’ este un criteriu.”, a spus Monica.

De asemenea, actrița a dezvăluit că nu mai consumă pâine și a scos acest aliment din dieta sa de ceva timp.

„Eu, spre exemplu, am scos demult pâinea din alimentație. Aveam senzația că mă ‘pufoșește’. Plus că e posibil să am și o intoleranță. Cert este faptul că mi se pare extrem de important ca omul să fie în contact cu corpul lui și să vadă ce îi priește și ce nu. Pentru că sunt lucruri care îți îngreunează corpul. Iar ceea ce mănânci îți influențează și gândurile și starea de spirit. Ca să nu mai spun că am citit că, la copii, nutriția influențează IQ-ul, nivelul de inteligență. Și atunci, ce mai vorbim? E atât de importantă nutriția”, a mai declarat ea.

Recent, Monica Bîrlădeanu a făcut o postare pe contul ei de Instagram, acolo unde a vorbit despre câteva dintre principiile ei când vine vorba de felul în care se menține în formă.

„De la 40 de ani încoace am făcut câteva ‘commitment-uri’. Am vrut să fiu un adult cu câteva lucruri ‘sfinte’, peste care nu calcă.

Primul a fost să nu lipsesc de la slujba de duminică dimineață: să dau sufletului meu o oră și jumătate de reculegere, conectare, echilibrare, vindecare.

Al doilea de față e sport: aici am mai avut perioade scurte de șchiopătare și nu din delăsare, cât din logistică, schimbare de antrenor, formă de antrenament etc.

Astăzi însă… după cum se vede și-n colecția de poze: am chef, n-am chef, e frig, e prima oră a dimineții, am o febră musculară și n-am chef de o alta peste, m-am culcat târziu și trezit devreme…. pot sau nu pot, dimineața sunt la pilates.

Focusul principal nu e slăbitul, iar modelatul se întâmplă oricum dacă te ții de treabă, dar mă interesează mult mai mult o viață în care corpul meu face mișcare, are vitalitate și energie și își asigură și sănătatea în felul ăsta.

Lansez și vouă întrebarea asta: aveți vreun lucru de care vă țineți orice-ar fi? De la care nu faceți nicio derogare? Dacă da, care e?”, a fost mesajul transmis de Monica Bîrlădeanu pe Instagram.

