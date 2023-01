Monica Bîrlădeanu, mărturisiri inedite despre cariera în actorie: „E firesc să ai nesiguranțe”

Monica Bîrlădeanu este una dintre cele mai apreciate actrițe, iar de-a lungul timpului a jucat în numeroase filme și seriale, cum ar fi Moartea domnului Lăzărescu, Lost, Fall Down Dead, Nip/Tuck, Francesca, CSI – Crime si Investigatii, Closer to the Moon și Faci sau Taci. În trecut, a fost gazda reality show-ului „Ferma Vedetelor” de la PRO TV. În 2002, a fost prezentatoarea emisiunii „La Strada”, de pe B1 TV. În 2003 a prezentat show-ul „Viața în direct”, alături de Dan Tudor.

Fanii au ocazia să o vadă pe Monica Bîrlădeanu și în filmul Taximetriști, regizat de Bogdan Theodor Olteanu, în care joacă alături de actori cunoscuți publicului larg, printre care Victoria Răileanu, Andi Vasluianu, Cosmin Nedelcu și Maria Popistașu.

Recent, Monica Bîrlădeanu a vorbit despre cariera în actorie. Actrița consideră că este normal să aibă emoții, dar și momente de nesiguranță cu privire la felul în care publicul va percepe personajul pe care îl interpretează.

„Aș prefera să rămân cu picioarele pe pământ, nu sunt mega-certificată. Sunt doar un actor care joacă, nu știu dacă cineva scapă de emoții, de angoasă sau de întrebarea asta din capul tău, la premieră „oare o să mă îngrozesc, am făcut bine, a ieșit ce trebuie, ce-o să zică lumea?:” Fiecare dintre noi cred că încă mai avem emoțiile astea, de felul în care personajul tău o să fie primit, nu scapi de ele niciodată. Demersul artistic e unul care îți cere toată sensibilitatea, tu te expui acolo emoțional. Și mi se pare că e firesc să ai nesiguranțe!”, a declarat Monica Bîrlădeanu pentru cancan.ro.

„Personajele sunt oameni și cum noi suntem diferiți între noi, tu poți să îl joci într-un fel foarte diferit. Cred că singurul mod în care ar putea să te plictisești este când începi tu să joci personajele în același fel. Aia mi se pare că poate să devină o problemă”, a mai spus Monica Bîrlădeanu pentru sursa citată anterior.

