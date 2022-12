Modul inedit în care Monica Bîrlădeanu și-a sărbătorit ziua de naștere. Vedeta a împlinit 44 de ani

Monica Bîrlădeanu este cunoscută pentru cariera în actorie, jucând de-a lungul timpului în numeroase filme și seriale, cum ar fi Moartea domnului Lăzărescu, Lost, Fall Down Dead, Nip/Tuck, Francesca, CSI – Crime si Investigatii, Closer to the Moon și Faci sau Taci.

După o perioadă de cinci ani în care a colaborat cu PRO TV, Monica Bîrlădeanu a luat decizia de a părăsi postul de televiziune pentru a începe o serie de proiecte la Antena 1, astfel ea a apărut în cadrul unei ediții în emisiunea iUmor, dar a fost și co-prezentatoare a show-ului Splash! Vedete la apă, alături de Ramona Olaru şi Răzvan Fodor.

Monica Bîrlădeanu a împlinit 44 de ani

Monica Bîrlădeanu și-a sărbătorit ziua de naștere într-o vacanță petrecută în afara țării, mai exact în Ungaria, și le-a povestit fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare despre frumoasele momente petrecute acolo.

„Birthday weekend la Budapesta. Super experiență, absolut divină, în ciuda vremii ploioase. Hotelul cu servicii impecabile, camere superbe, dar ce-a rămas cu mine, de fapt, a fost o atmosferă de Crăciun incredibil de frumoasă, caldă, cu mirosuri sublime, care-mi amintește perfect de The Plaza Hotel din NY (cel din Home Alone). Bineînțeles că am fost și la NY Cafe din interiorul hotelului, că doar tot social media a căzut de acord cum că ar fi cea mai frumoasă cafenea din lume. Și sunt de acord: este!”, le-a povestit Monica Bârlădeanu fanilor.

Monica Bîrlădeanu dezvăluie motivul pentru care s-a întors în România

Monica Bîrlădeanu a locuit multă vreme, mai exact 13 ani, în America, însă a decis să revină în țară. Într-un interviu pentru Antena Stars, actrița a dezvăluit care este motivul pentru care a făcut această alegere. Monica Bîrlădeanu a recunoscut că familia a determinat-o să se întoarcă în România.

„Sunt momente frecvente de liniște și de neliniște. Nu trăiesc într-o liniște continuă. Mie mi se pare că asta s-a întâmplat în ultimii ani, când am revenit în România și când am luat decizii ferme în legătură cu viața mea. A fost foarte prielnică revenirea. Familia este unul dintre motivele pentru care m-am întors. Cu siguranță, ăsta a fost de importanță majoră și mai ales că, în ultima vreme, pe măsură ce trecea timpul, înțelegeam cu totul altfel importanța familiei.”

