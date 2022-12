Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, apariție rară alături de cei trei copii la un eveniment public

Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick s-au bucurat duminică de o rară apariție în familie în lumina reflectoarelor, după ce și-au luat copiii cu ei la premiera spectacolului „Some Like It Hot” de pe Broadway.

Actrița în vârstă de 57 de ani, care este ocupată cu filmările pentru cel de-al doilea sezon al serialului „Sex and the City: And Just Like That…”, a purtat o haină lungă albă peste o rochie elegantă albastru închis, strălucind sub luminile sclipitoare ale covorului roșu. Ea a accesorizat ținuta cu mai multe coliere de perle și a mers pe tocuri înalte albe și strălucitoare.

Sarah Jessica Parker, apariție inedită alături de familie pe covorul roșu

Soțul ei, în vârstă de 60 de ani și starul din „Ferris Bueller’s Day Off”, a păstrat un look simplu într-un sacou albastru, în carouri, peste un un pulover cu guler negru. Cuplul a apărut alături de cei trei copii: James, în vârstă de 20 de ani, și gemenele Tabitha și Marion, în vârstă de 13 ani.

James, care urmează cursurile Universității Brown, a purtat un costum negru, în timp ce Marion și Tabitha au purtat rochii elegante pe sub paltoane cu modele strălucitoare. Sarah Jessica Parker și Matthew Brioderick, alături de care este căsătorită de 25 de ani, și-au ținut de cele mai multe ori copiii departe de lumina reflectoarelor, dar ocazional îi aduc cu ei la evenimentele de pe covorul roșu, acum că sunt mai mari.

Recent, cele două gemene i-au însoțit pe părinți la premiera din New York a noului film al actriței, Hocus Pocus 2. Vedeta în vârstă de 57 de ani s-a afișat alături de familia ei, iar asemănarea dintre ea și fiicele sale este izbitoare.

O mulțime de alte vedete au făcut din premiera „Some Like It Hot” un eveniment de familie, cum ar fi Uma Thurman, care a adus-o pe fiica sa, Luna. De asemenea, vedeta din „Kill Bill”, în vârstă de 52 de ani, a purtat o jachetă neagră peste o rochie neagră conservatoare, în timp ce fetița ei de 10 ani a purtat un top gri șic.

