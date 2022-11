Sarah Jessica Parker îmbracă rochia de mireasă a personajului său din „Sex and the City”, Carrie Bradshaw

Sarah Jessica Parker, care a interpretat-o pe iconica romantică fără speranță în serialul de succes Sex and the City și acum în continuarea acestuia, And Just Like That , a fost văzută îmbrăcând rochia de mireasă a personajului său, Carrie Bradshaw.

Sarah Jessica Parker, surprinsă în rochia de mireasă a lui Carrie Bradshaw

În imaginile de pe platourile de filmare, o putem vedea pe actrița Sarah Jessica Parker în rochia de mireasă îndrăzneață, emblematică pentru personajul ei, în care intenționa inițial să se căsătorească cu iubitul ei, Mr. Big. După cum știu fanii, nunta extravagantă a fost anulată după ce Mr. Big s-a răzgândit, dar cei doi s-au reunit în cele din urmă și s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii ceva mai simple față de cum își imaginau inițial.

De această dată, Carrie a schimbat modul în care a accesorizat ținuta, înlocuind voalul lung tradițional de nuntă pe care îl purta prima dată cu un voal sofisticat și cu bijuterii, care îi acoperă fața și se prinde sub cocul voluminos.

Nu este clar de ce Carrie Bradshaw și-a pus din nou rochia de mireasă, însă se crede că va fi o referință către momentul din primul film Sex and the City, însă în amintirea soțului ei, Mr. Big, jucat de actorul Chris Noth. Partenerul lui Carrie a murit în timpul primului sezon din „And Just Like That…” după ce a suferit un atac de cord în urma unui antrenament. Chris Noth a fost concediat din serial după ce a fost acuzat de agresiune sexuală în 2021.

Cu toate acestea, Carrie Bradshaw nu a rămas cu inima frântă și singură pentru totdeauna și încearcă să-și găsească liniștea în brațele unui alt bărbat.

