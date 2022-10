Sarah Jessica Parker și Kristin Davis, surprinse pe platourile de filmare pentru al doilea sezon And Just Like That…

Filmările sezonului doi din serialul And Just Like That…, continuarea Sex and the City, au început oficial, iar Sarah Jessica Parker și Kristin Davis au fost surprinse pentru prima dată pe platou. Parker a fost fotografiată pe platoul de filmare din New York al serialului, care, în ciuda divizării fanilor și a criticilor, a devenit un succes pentru HBO Max anul trecut.

Sarah Jessica Parker și Kristin Davis, împreună pentru al doilea sezon din And Just Like That…

Actrița nu a fost singură pentru sesiunea de filmare, deoarece i s-au alăturat colega de distribuție, Kristin Davis și, poate cel mai important, tocurile iconice Christian Dior Extreme Gladiator ale lui Carrie Bradshaw. Sarah Jessica Parker a purtat exact aceeași pereche de sandale gladiator din piele de piton în urmă cu 13 ani în primul film Sex and the City care a avut premiera în 2008, și din nou în primul sezon al serialului And Just Like That… .

Foto: Profimedia

Când au avut loc filmările pentru următorul sezon al serialului And Just Like That…, Sarah Jessica Parker a postat pe pagina sa de Instagram o imagine cu celebrele sandale Dior combinate cu șosete argintii și o geantă mică de mătase Fendi în jurul gleznei: „@justlikethatmax. Primul exterior. Străzile din New York. X, SJ.”

Cum au fost surprinse actrițele

De asemenea, ținuta actriței a fost una pe măsura personajului său. Sarah Jessica Parker a îmbrăcat o salopetă tip aviator gri cu fermoare. Costumul, care a fost creat și purtat inițial în anii 1960, a fost reciclat de către designerul britanic Kate McGuire, care a îmbunătățit ulterior designul piesei vestimentare. Totodată, Parker a păstrat coafura emblematică a personajului său, buclelele blonde căzând pe spate într-un look lejer și fresh. Un accesoriu neașteptat pe care îl avea Sarah era un clutch sub forma unui porumbel, semnat de JW Anderson.

Foto: Profimedia

Kristin Davis a arătat șic într-un top negru transparent cu buline, cu mâneci și guler alb și o fundă mare roz la gât. Topul elegant a fost combinat cu o fustă midi neagră, iar ea a asortat look-ul cu tocuri negre din piele și o curea. Actrița și-a pus în evidență aspectul natural cu un machiaj minim și a păstrat o coafură lejeră. Fără îndoială, cele două vedete au filmat o scenă în care fac shopping, deoarece au fost văzute într-un magazin cu multe produse de designer.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro