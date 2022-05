Kim Cattrall dezvăluie adevăratul motiv pentru care nu a apărut în continuarea serialului Sex and the City

Deși a fost cândva o figură importantă în serialul HBO Sex and the City , în 2017, Kim Cattrall a decis că este timpul să se despartă de rolul Samantha Jones, chiar dacă ar fi venit vorba despre un al treilea film. Astfel, când un sezon special a apărut, actrița nu a primit o ofertă de a reveni alături de cele trei colege ale sale în „And just like that…„.

Kim Cattrall, adevăratul motiv pentru care a renunțat la Sex and the City

Pentru o vreme, părea că Sex and the City s-a terminat cu adevărat. Creatorul serialului, Darren Star, spunea că „este imposibil să-ți imaginezi serialul fără Kim „.Dar colegele ei din serial, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon și Kristin Davis, au evocat o lume în care Samantha Jones există, dar nu pe ecran. Fanii nu au avut ocazia să o vadă pe Kim Cattrall în celebrul ei personaj. Actrița a dezvăluit care a fost motivul pentru care nu a mai apărut în serial, după ce au ieșit la iveală mai multe speculații.

„Este o mare înțelepciune să știi când e suficient. De asemenea, nu am vrut să compromit ceea ce reprezenta serialul pentru mine. Calea de urmat părea clară. Mi-am exprimat clar sentimentele după un eventual al treilea film.”, a spus Kim Cattrall pentru Variety.

Cattrall a aflat despre continuarea serialului Sex and The City așa cum a descoperit toată lumea, citind știrile pe rețelele de socializare. Dar nu a fost surprinsă că nu a fost informată despre planurile HBO, deoarece nu i s-a cerut „niciodată” să facă parte din el. Când actrița a semnat pentru serial, i-a plăcut că este un show „pozitiv” despre femeile singure. Dar, pe măsură ce anii treceau, Cattrall a început să simtă că personajul ei se transforma în cineva care nu mai celebra femeile independente.

Nu a existat niciodată o disperare; a fost întotdeauna în condițiile ei, ceea ce mi-a plăcut”, a mai spus vedeta.

Actrița vedea un scenariu diferit

Kim Cattrall a spus că scenariștii din Sex and the City ar fi plănuit să o prezinte pe Samantha primind fotografii nedorite și nepotrivite de la Brady, fiul de 14 ani al Mirandei, o poveste pe care Cattrall a numit-o „sfâșietoare”. Ea a considerat că nu era potrivită pentru Samantha, spunând că avea idei mai bune pentru personajul ei.

„De ce nu poate Samantha, care deține compania ei de PR, să o vândă din cauza problemelor financiare? Vreau să spun că acesta este un scenariu care i-a venit în minte unui reprezentant de-al meu și m-am gândit că este o idee grozavă. Este un conflict. În loc să fie un băiat minor…”, a specificat Kim.

În plus, ea a făcut o remarcă la adresa scenariului, confirmând că Big (Chris Noth) ar fi trebuit să moară în cel de-al treilea episod: „Atât de creativ a fost.”

