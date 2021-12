Actrițele din Sex and the City, primele declarații despre acuzațiile de agresiune sexuală împotriva lui Chris Noth

Actrițele din Sex and the City și And Just Like That…, Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker și Kristin Davis, reacționează la câteva zile de la acuzațiile de agresiune sexuală aduse de două femei împotriva partenerului lor de proiecte, Chris Noth. Noth a fost acuzat de două femei că le-ar fi violat, incidentele petrecându-se la aproximativ zece ani distanță. Cele două femei au făcut declarații pentru publicația Hollywood Reporter, care a publicat un material amplu, în care au fost descrise și incidentele care îl au în centru pe Noth și care le-ar fi lăsat pe cele două victime profund traumatizate.

Acum, după ce o altă femeie a făcut declarații pentru publicația Daily Beast că a fost agresată de Noth, într-un incident din 2010, dar și după ce actrița Zoe Lister-Jones, care a lucrat alături de Noth la Law and Order, a vorbit despre comportamentele inadecvate ale actorului, actrițele din Sex and the City fac publică, în cele din urmă, o declarație comună.

Incidentele ieșite în ultima săptămână la iveală și care îl au în centru pe Noth au condus la încheierea contractului între actor și agenția care îl reprezintă, A3 Artists. Mai mult, acesta a fost exclus din distribuția serialului CBS The Equalizer, iar contractul prin care un producător de băuturi ar fi urmat să achiziționeze brand-ul de tequila al actorului a fost anulat. De asemenea, reclama la echipamentele sportive Peloton, lansată după difuzarea primelor episoade din And Just Like That…, care este o referință directă la acțiunea din serial și îl are în rol principal pe Noth, a fost retrasă.

Chris Noth a negat orice acuzație de acest fel, iar în acest context actrițele din Sex and the City au publicat, pe conturile lor de social media, o declarație comună. Important de menționat este faptul că Kim Catrall, care a jucat-o pe Samantha în serialul inițial dar care nu a mai dorit să fie parte din proiectul And Just Like That…, nu s-a alăturat declarației făcute de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon și Kristin Davis.

„Suntem foarte întristate de acuzațiile împotriva lui Chris Noth. Le susținem pe femeile care au ieșit în față și și-au împărtășit experiențele dureroase. Știm că acesta este un lucru extrem de greu de făcut și le aplaudăm pentru asta.”

Foto: arhiva ELLE, Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro