Chris Noth este acuzat de agresiune sexuală de două femei

Chris Noth este acuzat de două femei că le-ar fi agresat sexual. Cele două au făcut declarații pentru publicația Hollywood Reporter, descriind două incidente similare, pe care le-au calificat drept viol, și care ar fi avut loc la mai bine de 10 ani distanță, avându-l în centru pe actorul care îl interpretează pe Mr. Big în serialul HBO Sex and the City și în continuarea acestuia, lansată de curând, And Just Like That... Noth a fost prezent cu o săptămână în urmă la premieră, alături de colegii săi din distribuție, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon și Kristin Davis.

Cele două femei care au făcut declarațiile nu și-au folosit numele reale, și sunt identificate de publicație drept Zoe și Lily. Astfel, Chris Noth este acuzat că le-ar fi agresat pe ambele, care l-au cunoscut pe actor când aveau puțin peste 20 de ani. Persoana identificată drept Zoe a declarat că l-ar fi cunoscut pe Noth în 2004, când ea avea vârsta de 22 de ani, iar actorul 49, în anul 2004. Lucrând în industria divertismentului, Zoe spune că, după câteva flirturi într-un context de muncă, Noth ar fi invitat-o la piscina lui, într-un complex rezidențial în care actorul ar fi deținut un apartament. Acum în vârstă de 40 de ani, femeia spune că actorul ar fi chemat-o în apartament sub pretextul de a discuta despre o carte, după care a sărutat-o, mai apoi penetrând-o din spate, în fața unei oglinzi. „A fost foarte dureros și am țipat: „Oprește-te”. Și nu s-a oprit. „Poți cel puțin să porți un prezervativ?”. Iar el a râs de mine.” Mai târziu Zoe s-ar fi dus cu o prietenă la spitalul Cedars-Sinai, unde ar fi avut nevoie de cusături pentru rănile căpătate în urma agresiunilor. La acel moment, ea nu le-a spus polițiștilor numele presupusului agresor, din teama consecințelor care ar fi putut să apară la locul de muncă. Spitalul nu mai păstrează dosarele pacienților din acea perioadă.

Chris Noth este acuzat și de o femeie identificată cu numele Lily, în vârstă de 31 de ani, care l-ar fi cunoscut pe actor când avea doar 25 de ani, în 2015. Femeia lucra ca chelneriță într-un club din New York, și lucrează astăzi ca jurnalistă. La acel moment, Noth ar fi invitat-o la cină, cei doi au ieșit în oraș, după care Noth a chemat-o la el acasă, sub pretextul că vor discuta despre planuri de carieră. Femeia a declarat că, odată ajunsă în apartamentul lui Noth, acesta ar fi sărutat-o și apoi i-ar fi împins penisul în gură, după care a început să facă sex cu ea în fața unei oglinzi. „Plângeam când s-a întâmplat”, a declarat aceasta. Publicația Hollywood Reporter a obținut și un schimb de mesaje între cei doi, în care Noth spunea: „Apropo, trebuie să te întreb dacă te-ai simțit bine săptămâna trecută. Eu m-am distrat dar nu eram sigur în legătură cu ce ai simțit tu.” Răspunsul femeii a fost: „Hmm… Cu siguranță m-am bucurat de compania ta. Conversația a fost grozavă. Ca să nu detaliem în mesaje, m-am simțit folosită… Poate o conversație la telefon ar fi mai potrivită, dar nu pot să vorbesc acum.”

Declarațiile conform cărora Chris Noth este acuzat de agresiune sexuală în incidentul din 2004 sunt acum în atenția Poliției din Los Angeles. Sergentul Bruce Borihanh a declarat că „ne uităm la natura raportului și încercăm să pornim de acolo, să vedem dacă și când a fost făcută o plângere.”

Desigur, Chris Noth neagă acuzațiile, într-o declarație făcută către Hollywood Reporter. „Aceste povești ar fi putut fi vechi de 30 de ani sau de 30 de zile – nu înseamnă întotdeauna nu – iar aceasta este o linie de care nu trec. Întâlnirile au fost consimțite. E dificil să nu te întrebi de ce aceste povești apar în acest moment. Nu știu de ce ies la suprafață acum, dar știu un lucru: nu le-am agresat pe aceste femei.” Ambele au declarat că au simțit nevoia să vorbească despre ce li s-a întâmplat în urma multiplelor știri care au precedat premiera noului proiect al lui Noth.

Ca urmare a știrii că Chris Noth este acuzat de agresiuni, Peloton, producătorul de echipamente de fitness a cărui reclamă îl are în centru pe Noth (al cărui personaj moare după exerciții fizice) a retras spotul devenit deja viral.

După investigația publicată de Hollywood Reporter, o altă femeie a vorbit public împotriva lui Noth. Este vorba despre Zoe Lister-Jones, care a și fost colegă cu Noth în proiectul Law and Order. „Când aveam 20 de ani lucram într-un club din New York deținut de Chris Noth și în câteva ocazii a venit și s-a comportat inadecvat cu o altă colegă”, a scris aceasta pe Instagram. „În același an am apărut în Law and Order, era primul episod în care el se întorcea ca detectiv, după Sex and the City. (…) Era beat pe platou. În timpul scenei unui interogatoriu, avea bere sub masă, din care bea între cadre. La un cadru s-a apropiat de mine, mi-a mirosit gâtul și mi-a spus: „Miroși bine.” Nu am spus nimic. Prietena mea de la club nu a spus nimic. E rar când facem asta. (…) Experiențele mele sunt mici în comparație cu agresiunile care au ieșit la lumină azi.”

În urma apariției articolului în care Chris Noth este acuzat de agresiune sexuală, contul de Instagram Diet Prada a scos la lumină o veche pagină de ziar în care se discută acuzațiile supermodelului Beverly Johnson, care a fost partenera lui Noth, legate de violențe pe care aceasta le-ar fi suferit în timpul relației.

