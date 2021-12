Chris Noth vorbește pentru prima dată despre conflictul dintre Sarah Jessica Parker și Kim Cattrall

Chris Noth a lucrat alături de Sarah Jessica Parker și restul actorilor din distribuția Sex and the City atât pe durata serialului, cât și în cele două filme realizate ulterior.

Acum, Chris Noth lucrează din nou alături de aceștia, cu o singură excepție notabilă și foarte regretată de fani. Kim Cattrall este singura actriță din distribuția serialului original care a refuzat să facă parte din noua serie intitulată And Just Like That.

Pentru prima dată, Noth a fost întrebat despre Kim Cattrall și ce părere are despre decizia acesteia de a nu participa la noul serial, dar și despre conflictul avut de aceasta cu Sarah Jessica Parker.

„Vă spun sincer că nu am nici cea mai mică idee care este gândirea ei sau care sunt stările prin care trece. Știu doar că sunt foarte apropiat de Sarah Jessica Parker și modul în care Kim a descris-o nu se potrivește absolut de loc. Mi-a plăcut de Kim, cred că a fost extraordinară în serial și unii oameni au propriile lor motive pentru care iau unele decizii. Nu știu care au fost ale ei. Doar mi-aș fi dorit ca întregul conflict să nu aibă loc deoarece este trist și inconfortabil”, a declarat Chris Noth pentru The Guardian.

„Nu îmi place să văd pe nimeni vorbind-o de rău pe SJ pentru că ea a fost mereu o țintă, iar unii oameni pot fi foarte răi. Simt nevoia să o protejez și nu am fost deloc fericit atunci când a început scandalul. Asta este tot ce am de zis despre acest subiect”, a mai adăugat actorul.

Nu este un secret pentru fanii serialului că între Parker și Cattrall au existat unele conflicte, în special după terminarea filmărilor. În 2019, Cattrall a declarat clar vorbind despre o posibilă reuniune: „Niciodată. Nu e pentru mine”. Ea a mai făcut și o altă declarație, făcând referire la colegele si din serial în special la Sarah Jessica Parker. „Cât trăim învățăm diverse lecții în viață și lecția pe care am învățat-o este că trebuie să lucrezi cu oameni buni și care se distrează. Astfel, potrivit lui Kim Cattrall, colegele ei din Sex and The City nu ar fi deloc „oameni buni”.

Aceasta nu este prima dată când Kim Cattrall a atacat-o pe Sarah Jessica Parker. În 2017, în emisiunea lui Piers Morgan, ea a spus că nu a fost niciodată prietenă cu actrițele din serial. În 2016, cele două actrițe din serial au avut un conflict public pe Twitter. Kim Cattrall anunțase moartea fratelui său pe Twitter, iar Sarah Jessica Parker și-a oferit condoleanțele.

Răspunsul lui Kim Catrall a fost neașteptat de acid, actrița postând o imagine în descrierea căreia spune, printre altele, că s-a săturat de ipocrizia fostei ei colege: „Mama m-a întrebat astăzi: când te va lăsa în pace acea persoană ipocrită, Sarah Jessica Parker? Încercările tale continue de a te apropia îmi amintesc cât de crudă ai fost și încă ești. Lasă-mă să îți clarific acest lucru (dacă nu am făcut-o deja). Nu ești din familia mea. Nu ești dintre prietenii mei. Așa că îți scriu pentru a-ți spune pentru ultima oară să te oprești din a ne exploata tragedia pentru a-ți reabilita imaginea de „fată bună”.”

Noul Sex and the City va avea forma unei miniserii de doar 10 episoade de câte jumătate de oră. Proiectul, care va fi difuzat de HBO Max, le are în centru pe Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon și Kristin Davis,. Cele trei actrițe devenite iconice pentru felul în care le-au interpretat pe Carrie, Miranda și Charlotte vor fi și producătoare executive ale proiectului, alături de Michael Patrick King.

