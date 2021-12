Motivul pentru care George Clooney a refuzat 35 de milioane de dolari pentru care ar fi lucrat doar o zi

Într-un interviu recent acordat publicației The Guardian, George Clooney a vorbit deschis despre proiectele sale profesionale, dar și despre situația financiară de care se bucură în acest moment. Când a fost întrebat dacă crede că în această etapă a vieții lui „are suficienți bani”, actorul a mărturisit că lucrurile merg atât de bine pentru el încât a putut să refuze să joace într-o reclamă care i-ar fi adus 35 de milioane de dolari într-o singură zi.

„Mi s-au oferit 35 de milioane de dolari pentru o zi de muncă, pentru o reclamă la o agenție aeriană. Dar am vorbit cu Amal despre asta și am decis că nu merită. Era asociată cu o țară care, deși este un aliat, este uneori îndoielnică, așa că m-am gândit: ‘Ei bine, dacă chestia nu mă lasă să dorm seara, nu merită'”.

De asemenea, Clooney a explicat și de ce în ultimii ani nu a mai avut prea multe proiecte cinematografice.

„În general, nu sunt atât de multe roluri bune – şi nu trebuie să joc. Am avut discuţia asta cu soţia mea când am împlinit 60 de ani, vara aceasta. Am spus: ‘Amândoi iubim ceea ce facem, dar trebuie să ne asigurăm că nu ne implicăm prosteşte’. Aşadar, în parte ne asigurăm că ne trăim vieţile”.

Anul trecut, George Clooney le-a oferit mai multor prieteni apropiați câte 1 milion de dolari, în semn de recunoștință pentru tot ajutorul pe care i l-au oferit de-a lungul carierei.

„Amal și cu mine tocmai ne întâlniserăm pentru prima dată, dar nu începusem să ieșim împreună. Eram un bărbat singur. Cu toții îmbătrâneam. Aveam vreo 52 de ani. La filmul Gravity nu au vrut să ne plătească, așa că ne-au oferit un procent din încasări, pentru că își imaginau că o să fie un eșec, dar a devenit un succes. Și m-am gândit că ce am se datorează acestor oameni care timp de 35 de ani m-au ajutat într-un fel sau altul”, a povestit George Clooney într-un interviu pentru revista GQ.

George Clooney a continuat: „Am dormit pe canapelele lor când am fost falit. M-au ajutat de fiecare dată când am avut nevoie în decursul anilor. Și eu i-am ajutat pe ei. Suntem buni prieteni. Și m-am gândit că fără ei nu aș fi avut nimic din toate astea. Suntem cu toții apropiați, m-am gândit că dacă, să zicem, dă un autobuz peste mine, ei toți vor fi în testament. Așa că de ce naiba să aștept să fiu călcat de un autobuz?”.

