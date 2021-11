George Clooney, declarații inedite despre momentul în care a aflat că va deveni tată

George Clooney a fost recent invitatul lui Marc Maron la podcastul WTF with Marc Maron și și-a amintit cu drag de ziua în care a aflat că el și soția sa, Amal, vor avea gemeni.

„Ascultă, nu am vrut să mă căsătoresc”, a spus actorul de 60 de ani. „Nu am vrut să am copii. Și atunci această ființă umană extraordinară a intrat în viața mea și m-am îndrăgostit nebunește. Apoi am știut din momentul în care am cunoscut-o că totul avea să fie diferit”.

„Nu știam că voi avea gemeni”, a declarat el, citat de revista People. „Există acel moment în care mergi la medic și scoate această bucată de hârtie care este o sonogramă și spune: Iată!, iar tu spui: Este un băiețel. Eu zic: Băiețel, fantastic! Și ei au spus: Și cealaltă este fată, iar eu am spus: Oh, la naiba!”

Gemenii Ella și Alexander au acum 4 ani „și slavă Domnului că se au unul pe altul în timpul pandemiei”, a adăugat tatăl lor.

George Clooney a povestit și despre cum el și Amal au luat decizia de a deveni părinți: „Deci eram căsătoriți de aproximativ un an și am mers acasă la niște prieteni și ei aveau un copil acolo, care era zgomotos și neplăcut, iar eu am spus: Doamne! Am ieșit afară să ne plimbăm. Și ea nu se gândise niciodată la asta, într-adevăr. Și apoi a spus: Suntem teribil de norocoși în viață. Și i-am spus: Da, suntem norocoși că ne-am găsit. Ea a spus: Se pare că norocul ar trebui să fie împărțit cu alți oameni.”

Acela a fost momentul în care amândoi și-au dat seama că sunt dispuși și că își doresc să încerce. „Trebuie să spun că a fost foarte emoționant, pentru că eram ferm convins că asta nu va face parte din viața mea și eram confortabil cu asta.”

