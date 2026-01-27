Dior Haute Couture SS 2026: debutul lui Jonathan Anderson

Pentru prima sa colecție Haute Couture la Dior, Jonathan Anderson propune o abordare conceptuală și profund documentată, în care natura, arta și istoria casei se întâlnesc într-un exercițiu de formă, meșteșug și reflecție asupra sensului couture-ului astăzi.

Homepage  / Fashion / First Trend
  de  Georgescu Daria
Dior Haute Couture SS 2026 (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 16

Colecția Dior Haute Couture primăvară–vară 2026 marchează debutul lui Jonathan Anderson în universul couture-ului și, totodată, un moment de repoziționare a acestui teritoriu ca spațiu de cercetare și experiment. Pentru Anderson, couture-ul nu este un exercițiu de nostalgie, ci un laborator activ, în care tehnicile tradiționale sunt puse în mișcare pentru a genera forme noi și idei relevante pentru prezent.

Designer-ul pornește de la natură, nu ca sursă decorativă, ci ca sistem în continuă transformare. „Când copiezi natura, înveți întotdeauna ceva”, notează el în materialele de prezentare, subliniind ideea de proces, adaptare și evoluție. Această perspectivă se regăsește într-o colecție construită ca o wunderkammer, un cabinet de curiozități în care obiectele, referințele artistice și formele organice coexistă și sunt reinterpretate.

Un element-cheie al colecției îl reprezintă buchetele de cyclamen oferite lui Anderson de John Galliano, cu puțin timp înainte de debutul său couture pentru Dior. Florile devin simboluri ale continuității creative în cadrul casei și apar atât ca motiv vizual, prin aplicații, cercei sau volume florale, cât și ca element scenografic. Prezența lui Galliano în public, la primul show Dior după mai bine de un deceniu, a adăugat o dimensiune istorică acestui moment.

Din punct de vedere formal, colecția explorează relația dintre structură și fluiditate. Siluetele sculpturale, cu volume ample și curbe accentuate, sunt inspirate de ceramica artistei Magdalene Odundo, ale cărei lucrări antropomorfe au influențat proporțiile și liniile pieselor-cheie. Rochiile cu volum, realizate din tulle extrem de fin și susținute prin structuri invizibile, deschid defilarea și stabilesc direcția conceptuală a colecției.

Meșteșugul este central. Detaliile florale sunt tăiate manual din mătase sau transformate în broderii dense, firele texturate sunt țesute manual în tweed-uri punctate, iar straturile de plasă creează efecte de voalare peste volume amplificate. Knitwear-ul intră explicit în vocabularul couture, ca expresie a dexterității manuale și a experimentului, extinzând definiția tradițională a acestui teritoriu.

Accesoriile sunt gândite ca obiecte unicat, nu ca simple completări. Gențile sunt modelate sculptural, iar unele piese integrează materiale găsite, transformate: fosile, fragmente de meteorit sau miniaturi pictate din secolul al 18-lea. Anderson folosește inclusiv textile istorice, din perioada Mariei Antoaneta, aplicate pe clutch-uri de seară, subliniind ideea de colecționare și recontextualizare.

Referințele la istoria Dior sunt multiple, dar controlate. Se pot identifica ecouri din rigoarea croielilor lui Raf Simons, precum și din senzualitatea și drapajele lui Galliano, fără ca rezultatul să devină derivativ. Florile, un simbol recurent al lui Christian Dior, sunt reinterpretate: mărite, abstractizate, uneori aproape artificiale. Anderson vorbește deschis despre această relație cu trecutul: „Când intri într-o casă ca Dior, nu mai poți fi prețios. Moda este o ușă rotativă.”

Dincolo de prezentarea pe podium, Anderson extinde proiectul couture în afara formatului clasic. Colecția este structurată în trei etape: defilarea, un eveniment privat pentru clienți și o expoziție deschisă publicului, care va pune în dialog piesele couture cu arhive Dior și lucrările Magdalenei Odundo. „Couture-ul trebuie să fie despre emoție, nu doar despre exclusivitate”, afirmă designer-ul, subliniind dorința de a demistifica acest domeniu fără a-i diminua valoarea.

Dior Haute Couture primăvară–vară 2026 devine astfel mai mult decât un debut: este o reflecție asupra rolului couture-ului într-o industrie aflată într-o continuă transformare. Pentru Jonathan Anderson, couture-ul nu este un final, ci un proces, unul care protejează meșteșugul, provoacă forma și invită publicul să privească moda ca pe o formă activă de cunoaștere.

Citește și: O scurtă istorie a pantalonilor pentru femei

Foto: Profimedia, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
11 accesorii călduroase care nu fac rabat la stil
Fashion
11 accesorii călduroase care nu fac rabat la stil
O scurtă istorie a pantalonilor pentru femei
Fashion
O scurtă istorie a pantalonilor pentru femei
A murit Valentino Garavani, unul dintre ultimii mari couturieri ai secolului 20
Fashion
A murit Valentino Garavani, unul dintre ultimii mari couturieri ai secolului 20
Editorial fashion: All flowers in time bend towards the sun
Fashion
Editorial fashion: All flowers in time bend towards the sun
Total look: Piele, între styling-uri inedite și ținute elegante
Fashion
Total look: Piele, între styling-uri inedite și ținute elegante
Unlimited Love: când Moncler și Rick Owens transformă moda într-un gest intim
Fashion
Unlimited Love: când Moncler și Rick Owens transformă moda într-un gest intim
Libertatea
Cum arată nasul lui Dorian Popa la 12 zile de la operație. Și-a dat bandajul jos: „Cum nici nu am visat”
Cum arată nasul lui Dorian Popa la 12 zile de la operație. Și-a dat bandajul jos: „Cum nici nu am visat”
Cine este femeia celebră care apare la PRO TV în locul lui Cătălin Măruță din 9 februarie 2026: „Lume dură, lipsită de siguranță”
Cine este femeia celebră care apare la PRO TV în locul lui Cătălin Măruță din 9 februarie 2026: „Lume dură, lipsită de siguranță”
Ce s-a întâmplat între Andreea Marin și Daniel Stanciu: „Am invitat-o! Avea un standard ridicat, câștiga bine”
Ce s-a întâmplat între Andreea Marin și Daniel Stanciu: „Am invitat-o! Avea un standard ridicat, câștiga bine”
Imagini cu Florin Piersic la 90 de ani. Ce spune Dan Negru despre marele actor în zi aniversară: „Generației lui îi plătim noi pensia”
Imagini cu Florin Piersic la 90 de ani. Ce spune Dan Negru despre marele actor în zi aniversară: „Generației lui îi plătim noi pensia”
Ego.ro
Prințul Harry, cu lacrimi în ochi! Ce a spus despre el și Meghan, în fața instanței
Prințul Harry, cu lacrimi în ochi! Ce a spus despre el și Meghan, în fața instanței
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Imaginea incendiară în costum de baie cu care Delia i-a surprins pe fani. "Duamnă, suntem la televizor"
Imaginea incendiară în costum de baie cu care Delia i-a surprins pe fani. "Duamnă, suntem la televizor"
Ce a postat Ema Oprișan pe rețelele de socializare la scurt timp după anunțul lui Răzvan Kovacs despre despărțirea lor
Ce a postat Ema Oprișan pe rețelele de socializare la scurt timp după anunțul lui Răzvan Kovacs despre despărțirea lor
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Cum arată la interior vila din Brașov în care Călin Donca locuiește împreună cu soția și cei 5 copii. Casa, evaluată la 1 milion de euro, are 16 camere, piscină interioară, salină, saună, sală de sport și un cinematograf. Foto
Cum arată la interior vila din Brașov în care Călin Donca locuiește împreună cu soția și cei 5 copii. Casa, evaluată la 1 milion de euro, are 16 camere, piscină interioară, salină, saună, sală de sport și un cinematograf. Foto
„A făcut fiica Catincăi circ... era isterică”. Ce s-a întâmplat la Spitalul Universitar din București, unde fata Catincăi Zilahy a ajuns aproape leșinată, și cum au ajuns să fie cele două transferate la Obregia
„A făcut fiica Catincăi circ... era isterică”. Ce s-a întâmplat la Spitalul Universitar din București, unde fata Catincăi Zilahy a ajuns aproape leșinată, și cum au ajuns să fie cele două transferate la Obregia
catine.ro
Nominalizări BAFTA 2026. Dwayne Johnson, George Clooney și Julia Roberts, marii absenți de pe listă
Nominalizări BAFTA 2026. Dwayne Johnson, George Clooney și Julia Roberts, marii absenți de pe listă
Horoscopul zilei de 28 ianuarie 2026. Gemenii iau o decizie importantă. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 28 ianuarie 2026. Gemenii iau o decizie importantă. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Victoria Beckham a primit un titlu special la Paris și a fost susținută de familie. Fotografia emoționantă din care a lipsit Brooklyn Beckham
Victoria Beckham a primit un titlu special la Paris și a fost susținută de familie. Fotografia emoționantă din care a lipsit Brooklyn Beckham
Bella Hadid s-a despărțit de Adan Banuelos după doi ani de relație. Ce urmează pentru supermodel în viața personală
Bella Hadid s-a despărțit de Adan Banuelos după doi ani de relație. Ce urmează pentru supermodel în viața personală
Mai multe din fashion
Ce să porți la o întâlnire matinală cu prietenele
Ce să porți la o întâlnire matinală cu prietenele
Fashion

Deși vorbim despre un mic dejun împreună cu o prietenă sau care poate fi, de ce nu, un business meeting, alege piese clasice și timeless.

+ Mai multe
Top 6 genți must-have ale sezonului
Top 6 genți must-have ale sezonului
Fashion

Funcționale, statement sau pur și simplu frumoase, gențile sezonului sunt despre contrast, textură și culoare. Iată modelele care definesc garderoba actuală și care merită un loc în wishlist.

+ Mai multe
ELLE Guest: YAY or NAY? Despre modă, tendințe, minimalism și maximalism
ELLE Guest: YAY or NAY? Despre modă, tendințe, minimalism și maximalism
Fashion

Când moda pare să traverseze din nou bariera dintre două estetici complet diferite, minimalism și maximalism, am decis să explorez semnificațiile acestei schimbări, întrebând câțiva membri ai redacției ELLE despre ele.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC