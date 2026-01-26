La început de relație aveți tendința să vă izolați? De ce nu este eficient să faci asta la nivel individual sau în cuplu

Ești foarte fericită și simți că în afară de partener nu mai ai nevoie de nimeni. Vrei să petreci cât mai mult timp cu el, partenerul este și el pe aceeași undă cu tine și vreți să aveți un început de relație în care să nu vă deranjeze nimeni, să nu fie nicio intruziune. Dar costurile sunt semnificative.

Percepția greșită despre relație

Te invită doar la el acasă, vă întâlniți la tine acasă, mai ieșiți în oraș când și când doar voi doi. Poate fi debutul relației în intimitate, dar poate fi și o prietenie cu beneficii ambalată în foarte multă răbdare și sub semnului lui nu pun presiune. Ați discutat despre natura relației voastre sau te temi să faci asta? Cât de dese sunt aceste întâlniri? Cât de mult comunicați extra? Clarificarea îți va aduce sentimentul de siguranță și vei avea ceva mai multă predictibilitate.

Nu intri în universul lui

Nu vrei să îi cunoști prietenii, să vezi care este mediul lui social, care sunt valorile existente la nivelul grupului din care face parte? Sigur că asta nu îți garantează că se va comporta impecabil sau că deși are acele valori le poate pune în practică și are disponibilitatea emoțională pentru acest lucru. Dar te poți uita și la maniera în care își petrec ei timpul liber, cum își tratează partenerele, ce interese au la modul general. Căci nu alegem întâmplător anumiți oameni în jurul nostru, iar mediul în care trăim își pune o amprentă importantă.

Cum se comportă cu tine în societate…

… presupune să ieșiți din casă, să interacționați cu oameni. Între patru pereți poate fi partenerul perfect, într-un grup poate că te ignoră, are tendința să facă anumite glume nepotrivite, să trateze el prost anumite persoane. Socializând observi dacă pune în practică ceea ce l-ai rugat să facă diferit căci dățile trecute a fost deranjant pentru tine. E responsiv sau nu?

Universul îngustat

Partenerul devine lumea ta, devine planeta în jurul căreia gravitezi, iar când se întâmplă asta la început de relație practic rupi legăturile cu oamenii importanți pentru tine. Nu va mai fi acolo cineva în care ai încredere care să îți semnaleze că tu ai avut un comportament deplasat față de partener, ori că ceea ce face el în relație cu tine nu e ok, dar ești atât de entuziasmată de relație încât nu vezi semnale de alarmă importante. Nu va mai fi acolo plasa de siguranță emoțională și socială în caz de despărțire. Însingurarea te face și mai susceptibilă manipulării, să accepți comportamente care nu sunt în acord cu nevoile tale emoționale de bază.

Lipsa timpului personal…

… poate fi și ea o consecință dacă izolarea vine împreună cu fuziunea, în care nu aveți nicio clipă singuri în afară de mersul la serviciu. Dacă lucrați remote poate chiar decideți să lucrați amândoi de la tine sau de la partener de acasă. Nu vă mai cultivați obiceiurile, pasiunile, nu mai aveți o parte din ceea ce v-a atras inițial unul la celălalt, iar în timp apare clasica replică: nu mai ești persoana de care m-am îndrăgostit.

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro