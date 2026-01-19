Valori personale pe care e important să le aveți aliniate și la nivel de cuplu

Valorile personale pe de-o parte au fost dobândite în familia în care ai crescut sau te-ai născut. Poate că tata te-a învățat onestitatea și cum aceasta nu trebuie încălcată. Poate că mama te-a învățat respectul pe care să-l oferi dar și să ții mult să îl primești. În același timp sunt situații unde familia a oferit lecții importante, dar dintr-o perspectivă negativă. Foarte multă impulsivitate din partea părinților te-a făcut să apreciezi acum disciplina și rigurozitatea, certurile lor să reflecte importanța răbdării și a predictibilității, a siguranței.

Apoi, pe măsură ce ai crescut, ai luat contact cu diferiți oameni, ai fost pusă în anumite situații ți-ai construit și singură prin prisma celor experimentate seturi noi de valori. Aceste valori te-au ajutat să îți ghidezi viața, să iei decizii, să trăiești până la urmă în acord cu tine. Iar când întâlnim pe cineva care ne place și cu care cochetăm din punctul de vedere al relației de cuplu, descoperim cum și el vine cu propriul set de valori, care pot fi similare, pot coincide exact sau sunt atât de diferite încât viața împreună va fi una complicată dacă nu chiar imposibilă.

Siguranța…

… nu înseamnă doar siguranță fizică. Că partenerul nu ne pune în pericol în anumite medii, prin obiceiurile sale sau prin modalități de a petrece timpul liber. Siguranța este și de natură emoțională, atunci când nu stai cu grija că te părăsește oricând, atunci când el este foarte clar în ceea ce privește asumarea relației, asumare care este dovedită și comportamental, nu doar exprimată verbal. O relație cu multe despărțiri și împăcări nu este una sigură. Nici relația în care încă sunteți împreună dar periodic partenerul te amenință cu despărțirea sau îți zice că nu e foarte sigur că tu ești persoana potrivită pentru el, dar nici nu pleacă. Siguranța nu este doar o nevoie emoțională și o valoare importantă, este un pilon esențial în cuplu. Iar ea se află pe aceeași linie cu încrederea, încrederea că partenerul nu îți face rău, încrederea că este un om de cuvânt.

Sinceritatea

Minciuna te face să nu te simți nici în siguranță, să nu ai nici predictibilitate și evident că distruge încet și sigur încrederea. Onestitatea presupune deschidere, transparență dar și vulnerabilizare. Iar noi ne putem conecta atunci când ne arătăm vulnerabili, nu protejați de măști care țin la distanță. Se întâmplă ceva rău? Sinceritatea vă ajută să rezolvați problema, să cunoașteți toate datele ei, să preveniți agravarea unei situații care trecută sub tăcere devine o minciună prin omisiune.

Timpul liber…

… contează nu doar în ceea ce privește durata lui la nivel individual, adică ce și cât face fiecare singur, ci contează și cum anume să petreceți timpul liber împreună, în cuplu. El este unul dintre cele 5 limbaje ale iubirii, dar acoperă și nevoia de joacă, de relaxare, de odihnă, interese culturale. Uneori diferențele pot fi armonizate prin negociere, uneori sunt atât de mari încât atracția fizică sau intelectuală nu mai este de ajuns. Legat de timpul liber este și aspectul bani, cât sunteți dispuși să alocați pentru asta, împreună și separat, care vă sunt prioritățile financiare dar și de relație legate de bani, cât vreți să realizați singuri sau împreună.

Citește și:

Cum pui presiune pe tine încercând să fii iubita perfectă

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro