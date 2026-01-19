Valori personale pe care e important să le aveți aliniate și la nivel de cuplu

Valorile personale comune sau negociate la o formă acceptabilă în cât să devină comune sunt o bază foarte importantă pentru a avea un cuplu durabil.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Valori personale pe care e important să le aveți aliniate și la nivel de cuplu

Valorile personale pe de-o parte au fost dobândite în familia în care ai crescut sau te-ai născut. Poate că tata te-a învățat onestitatea și cum aceasta nu trebuie încălcată. Poate că mama te-a învățat respectul pe care să-l oferi dar și să ții mult să îl primești. În același timp sunt situații unde familia a oferit lecții importante, dar dintr-o perspectivă negativă. Foarte multă impulsivitate din partea părinților te-a făcut să apreciezi acum disciplina și rigurozitatea, certurile lor să reflecte importanța răbdării și a predictibilității, a siguranței.

Apoi, pe măsură ce ai crescut, ai luat contact cu diferiți oameni, ai fost pusă în anumite situații ți-ai construit și singură prin prisma celor experimentate seturi noi de valori. Aceste valori te-au ajutat să îți ghidezi viața, să iei decizii, să trăiești până la urmă în acord cu tine. Iar când întâlnim pe cineva care ne place și cu care cochetăm din punctul de vedere al relației de cuplu, descoperim cum și el vine cu propriul set de valori, care pot fi similare, pot coincide exact sau sunt atât de diferite încât viața împreună va fi una complicată dacă nu chiar imposibilă.

Siguranța…

… nu înseamnă doar siguranță fizică. Că partenerul nu ne pune în pericol în anumite medii, prin obiceiurile sale sau prin modalități de a petrece timpul liber. Siguranța este și de natură emoțională, atunci când nu stai cu grija că te părăsește oricând, atunci când el este foarte clar în ceea ce privește asumarea relației, asumare care este dovedită și comportamental, nu doar exprimată verbal. O relație cu multe despărțiri și împăcări nu este una sigură. Nici relația în care încă sunteți împreună dar periodic partenerul te amenință cu despărțirea sau îți zice că nu e foarte sigur că tu ești persoana potrivită pentru el, dar nici nu pleacă. Siguranța nu este doar o nevoie emoțională și o valoare importantă, este un pilon esențial în cuplu. Iar ea se află pe aceeași linie cu încrederea, încrederea că partenerul nu îți face rău, încrederea că este un om de cuvânt.

Sinceritatea

Minciuna te face să nu te simți nici în siguranță, să nu ai nici predictibilitate și evident că distruge încet și sigur încrederea. Onestitatea presupune deschidere, transparență dar și vulnerabilizare. Iar noi ne putem conecta atunci când ne arătăm vulnerabili, nu protejați de măști care țin la distanță. Se întâmplă ceva rău? Sinceritatea vă ajută să rezolvați problema, să cunoașteți toate datele ei, să preveniți agravarea unei situații care trecută sub tăcere devine o minciună prin omisiune.

Timpul liber…

… contează nu doar în ceea ce privește durata lui la nivel individual, adică ce și cât face fiecare singur, ci contează și cum anume să petreceți timpul liber împreună, în cuplu. El este unul dintre cele 5 limbaje ale iubirii, dar acoperă și nevoia de joacă, de relaxare, de odihnă, interese culturale. Uneori diferențele pot fi armonizate prin negociere, uneori sunt atât de mari încât atracția fizică sau intelectuală nu mai este de ajuns. Legat de timpul liber este și aspectul bani, cât sunteți dispuși să alocați pentru asta, împreună și separat, care vă sunt prioritățile financiare dar și de relație legate de bani, cât vreți să realizați singuri sau împreună.

Citește și:
Cum pui presiune pe tine încercând să fii iubita perfectă

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Sarra Tsorakidis, despre filmul "Ink Wash", o reflecție asupra vocilor femeilor: "E o iluzie că se poate face artă cu ușurință"
Lifestyle
Sarra Tsorakidis, despre filmul "Ink Wash", o reflecție asupra vocilor femeilor: "E o iluzie că se poate face artă cu ușurință"
Ce seriale nu trebuie să ratezi în 2026 pe Netflix
Lifestyle
Ce seriale nu trebuie să ratezi în 2026 pe Netflix
Ești o introvertă în relație cu un extrovert? Cum să vă echilibrați și creșteți relația
Lifestyle
Ești o introvertă în relație cu un extrovert? Cum să vă echilibrați și creșteți relația
Ești singură? Cum să te setezi mental pentru a atrage un partener de calitate
Lifestyle
Ești singură? Cum să te setezi mental pentru a atrage un partener de calitate
Apollo111 Cinema se deschide în 29 ianuarie
Lifestyle
Apollo111 Cinema se deschide în 29 ianuarie
Staruri de la Hollywood care au acceptat salarii mai mici pentru filme în care au crezut cu adevărat
Lifestyle
Staruri de la Hollywood care au acceptat salarii mai mici pentru filme în care au crezut cu adevărat
Libertatea
Unde a plecat Loredana Groza la două săptămâni de când tatăl ei a murit. Fanii au criticat-o: „Ce cauți în mizeria aia?”
Unde a plecat Loredana Groza la două săptămâni de când tatăl ei a murit. Fanii au criticat-o: „Ce cauți în mizeria aia?”
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile, pentru Ilie Bolojan, după tăierea facilităților pentru persoanele cu dizabilități: „Are dorința de a face lucruri bune în țară”
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile, pentru Ilie Bolojan, după tăierea facilităților pentru persoanele cu dizabilități: „Are dorința de a face lucruri bune în țară”
Cum i-a răspuns Ilona Brezoianu Andreei Bălan, după ce artista a atacat-o în direct „La Măruță”. „Te aștept cu drag să îți dau niște sfaturi”
Cum i-a răspuns Ilona Brezoianu Andreei Bălan, după ce artista a atacat-o în direct „La Măruță”. „Te aștept cu drag să îți dau niște sfaturi”
Soția lui Călin Donca a reacționat, după concurentul de la „Survivor România” a fost acuzat de flirt . „Îl cunosc de 18 ani. Bârfele circulă cel mai repede”
Soția lui Călin Donca a reacționat, după concurentul de la „Survivor România” a fost acuzat de flirt . „Îl cunosc de 18 ani. Bârfele circulă cel mai repede”
Ego.ro
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Gabriela Cristea, transformare ce i-a lăsat mască pe fani! A slăbit enorm și toți o întreabă cum a reușit! Cum arată acum
Gabriela Cristea, transformare ce i-a lăsat mască pe fani! A slăbit enorm și toți o întreabă cum a reușit! Cum arată acum
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Exclusiv | Iulia Istrate, primele declarații după eliminarea de la Survivor România 2026: „Știu că sunt o fire vulcanică”
Exclusiv | Iulia Istrate, primele declarații după eliminarea de la Survivor România 2026: „Știu că sunt o fire vulcanică”
Paula Seling, reacție după valul de critici. Artista a spus un cuvânt în limba rusă la Eurovision Moldova. Ce a explicat
Paula Seling, reacție după valul de critici. Artista a spus un cuvânt în limba rusă la Eurovision Moldova. Ce a explicat
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„O să fie colegul nostru aici”. Ce a spus Mihai Morar despre Cătălin Măruță, în direct la Radio ZU. Mesajele oamenilor au început să curgă imediat după
„O să fie colegul nostru aici”. Ce a spus Mihai Morar despre Cătălin Măruță, în direct la Radio ZU. Mesajele oamenilor au început să curgă imediat după
„Andreea Bălan a vorbit urât despre mine. Aș vrea să-i amintesc că...” Ilona Brezoianu i-a dat replica Andreei Bălan, după ce cântăreața a atacat-o, în direct, la TV. Cum „a pus-o la punct” actrița
„Andreea Bălan a vorbit urât despre mine. Aș vrea să-i amintesc că...” Ilona Brezoianu i-a dat replica Andreei Bălan, după ce cântăreața a atacat-o, în direct, la TV. Cum „a pus-o la punct” actrița
catine.ro
6 semne din zodiacul chinezesc atrag norocul și succesul financiar pe 19 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
6 semne din zodiacul chinezesc atrag norocul și succesul financiar pe 19 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2026. Peștii se bucură de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2026. Peștii se bucură de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști
Ce efecte are consumul zilnic de vin asupra organismului, potrivit dieteticienilor
Ce efecte are consumul zilnic de vin asupra organismului, potrivit dieteticienilor
Mai multe din lifestyle
Cum pui presiune pe tine încercând să fii iubita perfectă
Cum pui presiune pe tine încercând să fii iubita perfectă
Lifestyle

Te străduiești să fii partenera de cuplu perfectă, iar rezultatul nu este nici pe departe cel dorit, nici pentru cuplu, nici pentru tine.

+ Mai multe
"De capul nostru", noul lungmetraj semnat de Tudor Cristian Jurgiu, a fost selectat la secțiunea Forum a Berlinalei
"De capul nostru", noul lungmetraj semnat de Tudor Cristian Jurgiu, a fost selectat la secțiunea Forum a Berlinalei
Lifestyle

Noul lungmetraj semnat de Tudor Cristian Jurgiu, "De capul nostru", selectat la secțiunea Forum a Berlinalei.

+ Mai multe
Actori care au câștigat premii importante pentru primul film în care au jucat
Actori care au câștigat premii importante pentru primul film în care au jucat
Lifestyle

Starurile de mai jos au câștigat premii relevante pentru industrie pentru performanța din primul film în care au jucat.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC