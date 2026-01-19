În ce destinație a plecat Loredana Groza după moartea tatălui ei. Cine o însoțește pe artistă

Loredana Groza a decis să plece într-o escapadă, la câteva săptămâni după ce tatăl ei, Vasile Groza, a murit. Artista se află într-o destinație pe care a vizitat-o de mai multe ori și care ocupă un loc aparte în sufletul ei. Cu toate că traversează o perioadă foarte grea după dispariția tatălui, cântăreața încearcă să se bucure de tot ceea ce îi oferă viața și să privească cu optimism mai departe.

Destinația aleasă de Loredana Groza

Loredana Groza este în India, o destinație pe care o apreciază foarte mult și în care se retrage de fiecare dată când are ocazia. Artista nu a plecat singură, ci se află acolo alături de fiica ei, Elena.

„Ziua Recoltei în India

Happy Pongal Day! Au loc petreceri câmpenești cu orez fiert și muuulte văcuțe.”

Loredana Groza, mesaj dureros după moartea tatălui ei

La începutul anului 2026, Loredana Groza a anunțat că, din păcate, tatăl ei, scriitorul Vasile Groza, s-a stins din viață după ce a petrecut mai multe luni în spital.

„Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată pentru că părinții nu mor niciodată..

Dar iată că timpul n-a mai avut răbdare.

Tată a plecat în lunga călătorie a eternității!

A lăsat în urmă mii de poezii, cărțile lui pentru copii, romane, cântece pentru copii și pe noi copiii lui Lori și Cristi și cei doi nepoți Elena și David!

Misiunea lui a fost îndeplinită exemplar!

A venit pe lume aparent fără nici o șansă .. orfan de tată de la nici un an, cu o mamă văduvă de război care a crescut singură 3 băieți..

Visul lui a fost să scrie.. chiar dacă pentru a supraviețui a făcut toate muncile posibile și imposibile din lume încă din copilărie..

Dar în fiecare zi și-a urmat destinul.. a scris..

Pentru că s-a născut poet.. natural, autodidact..

Și a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Sunt mândră de tine TATĂ! Mi-ai arătat că orice poți realiza în viață oricâte obstacole ți-ar sta în cale, doar dacă te dăruieșți!

Tu ai crezut primul în mine, m-ai susținut și m-ai iubit necondiționat.

Ai fost un luptător, un visător, ai fost bunicul tuturor copiilor, un prieten de nădejede, un erou!

Te-ai luptat cu suferința până la ultima suflare!

Vreau să mulțumesc din toată inima cadrelor medicale pentru grija, profesionalismul și dăruirea cu care l-au îngrijit pe tata aproape 3 luni, zi și noapte

Nu vreau să-ți spun adio dragă TATĂ nicodată, pentru că moartea nu e sfârșitul, este parte din viață..

Tu pentru mine ești nemuritor!

Îți mulțumesc pentru fiecare clipă trăită lângă tine

Tu ești, Tatăl meu, Vasile Groza, Poetul

Drum lin în pace și lumină!

Ne vom reîntâlni pe Steaua noastră!

A ta, Luș.”

Loredana Groza a ținut să le mulțumească urmăritorilor ei pentru că îi sunt alături în această perioadă extrem de dificilă.

„Mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje, au fost alături de mine și de familia mea în aceste clipe grele..

Sunt alături de toți cei care au pierdut un părinte, le înțeleg durerea..

Acesta e site-ul lui unde puteți să descoperiți opera tatălui meu, scriitorul Vasile Groza,

vasilegroza.ro.”

Foto: Instagram

