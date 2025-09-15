Loredana Groza a primit oferte din televiziune. Ce planuri are artista pentru cariera cinematografică: „Am avut o invitație și anul ăsta”

Loredana Groza a primit oferte să revină în televiziune.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 15.09.2025, 13:59,  de  ELLE.ro
1. Loredana Groza
VEZI FOTO
POZA 1 / 15

Loredana Groza, una dintre cele mai apreciate și talentate artiste ale României, nu mai apare la televizor atât de frecvent, deși publicul o vede constant pe marile ecrane și la concerte.

Loredana Groza revine în televiziune?

În 2025, artista în vârstă de 55 de ani a jucat în filmul Cine nu e gata, regizat de Anghel Aron Florian și inspirat din romanul omonim al Iuliei Nani. În producția difuzată în cinematografele din toată țara, Loredana și-a schimbat complet look-ul, devenind roșcată, și a reușit să atragă întreaga atenție a spectatorilor.

În prezent, Loredana se concentrează pe pregătirile pentru concertul „Măiastra”, care va avea loc pe 8 noiembrie 2025 la Sala Palatului din București. În același timp, primește și propuneri pentru revenirea în televiziune, acolo unde a mai participat de-a lungul anilor la proiecte precum Vocea României și X Factor.

„De la TV am mai primit oferte, dar niciunele care să mă convingă mă întorc, să stau ore întregi… Pentru că e cu totul și cu totul altă abordare acolo decât pe scenă. Și atunci când ai de pregătit un concert așa de important cum e Măiastra, de pe 8 noiembrie 2025, de la Sala Palatului din București, am nevoie de timp pentru creație, am nevoie de timp pentru repetiții și atunci, dacă nu e un proiect foarte serios și puternic, atunci nu”, a declarat Loredana Groza pentru Libertatea.

Glumind pe marginea revenirii sale în cinematografie, am întrebat-o dacă ar putea fi prezentă anul viitor pe scena Teatrului Național, la Gala Premiilor Gopo.

„Da, de ce nu? Am avut o invitație și anul ăsta, dar n-am putut să o onorez, pentru că am avut un concert chiar în ziua respectivă. Dar, da, trebuie! O să prezint Gopo la anul”, a răspuns artista cu umor.

Loredana Groza, detalii inedite de pe platourile de filmare

Loredana Groza a strălucit din nou pe marele ecran, de această dată în cel mai recent film regizat de Mihai BendeacCăsătoria. În poveste, artista revine la propria sa tinerețe, retrăind momentele din 1986, când a urcat pe scena Festivalului Mamaia. Într-un interviu pentru CANCAN.RO, îndrăgita cântăreață a dezvăluit câteva dintre provocările întâmpinate pe platourile de filmare, inclusiv experiențe inedite care au implicat cascadorii la mare înălțime.

Un detaliu remarcabil este faptul că Loredana a purtat același costum emblematic pe care l-a îmbrăcat acum aproape patru decenii, demonstrând că energia și vitalitatea sa sunt de neegalat. Cu o carieră impresionantă în muzică, artista a încântat generații de români cu hiturile sale memorabile, iar talentul ei a cucerit de-a lungul anilor și lumea cinematografiei.

În acest nou proiect, Loredana a avut ocazia să se interpreteze pe sine, întruchipând versiunea sa din anii ’80. Totuși, filmările au fost pline de momente spectaculoase. La sugestia prietenului său, Mihai Bendeac, artista a fost ridicată cu o macara pe acoperișul unei case fragile, o scenă plină de adrenalină despre care cântăreața povestește cu entuziasm în interviul acordat.

„Am primit cu drag propunerea, pentru că Mihai este prietenul meu de ani de zile. Mi-a făcut niște declarații pe care nu puteam să nu le pun la inimă. M-a impresionat pasiunea lui și felul în care mi-a povestit cum trebuie să apar în film. Pasiunea lui este molipsitoare, de aceea cred că și filmul va fi un succes. Eu cred că oamenii care fac cu pasiune și cu dăruire tot ceea ce fac nu au cum să nu reușească. (…) Mă joc pe mine însămi, nu interpretez nimic, sunt chiar eu, numai că înapoi în timp, în 1986.”

Citește și:
Emmys 2025: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 149.7 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, vacanță de vis departe de casă. Ce destinație au ales
People
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, vacanță de vis departe de casă. Ce destinație au ales
Alex, fiul Ralucăi Bădulescu, look complet schimbat la 22 de ani. Tânărul și-a tatuat corpul
People
Alex, fiul Ralucăi Bădulescu, look complet schimbat la 22 de ani. Tânărul și-a tatuat corpul
Adda continuă să lupte cu urmele lăsate de boala Lyme, la peste un an după tratament: "Dureri foarte mari"
People
Adda continuă să lupte cu urmele lăsate de boala Lyme, la peste un an după tratament: "Dureri foarte mari"
Anca Dumitra, declarații despre semnificația numelui ales pentru fiul ei: "Am simțit că există o legătură"
People
Anca Dumitra, declarații despre semnificația numelui ales pentru fiul ei: "Am simțit că există o legătură"
Ispitele de la Insula Iubirii 2025, petrecere pe tema nunții anulate dintre Ella Vișan și Andrei Lemnaru: "Dacă sunteți curioși..."
People
Ispitele de la Insula Iubirii 2025, petrecere pe tema nunții anulate dintre Ella Vișan și Andrei Lemnaru: "Dacă sunteți curioși..."
Doina Teodoru, mesaj neașteptat după presupusa despărțire de Cătălin Scărlătescu: "Ce e mai bun pentru mine"
People
Doina Teodoru, mesaj neașteptat după presupusa despărțire de Cătălin Scărlătescu: "Ce e mai bun pentru mine"
Libertatea
Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din cariera de actor de teatru la 92 de ani: „Am 70 de ani de când fac meseria asta. Ajunge” | EXCLUSIV
Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din cariera de actor de teatru la 92 de ani: „Am 70 de ani de când fac meseria asta. Ajunge” | EXCLUSIV
Dieta prin care Cristina Cioran a reușit să slăbească 10 kilograme în 45 de zile: „Sper să mă mențin așa”
Dieta prin care Cristina Cioran a reușit să slăbească 10 kilograme în 45 de zile: „Sper să mă mențin așa”
Cum a apărut Violeta Bănică cu iubitul în America. Weekendurile sunt și pentru relaxare, nu doar pentru învățat
Cum a apărut Violeta Bănică cu iubitul în America. Weekendurile sunt și pentru relaxare, nu doar pentru învățat
Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii 2025, primul interviu după nunta lui anulată: „Am fost nevoit să apelez la psiholog”. De ce n-a rămas cu ispita Andrușca
Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii 2025, primul interviu după nunta lui anulată: „Am fost nevoit să apelez la psiholog”. De ce n-a rămas cu ispita Andrușca
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Haine de birou în tendințele toamnei
Haine de birou în tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Rocsana Marcu, pe masa de operație în Dubai! Descoperirea medicilor în timp ce o tratau: „Ferească Dumnezeu”
Rocsana Marcu, pe masa de operație în Dubai! Descoperirea medicilor în timp ce o tratau: „Ferească Dumnezeu”
Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat
Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Unica.ro
Oana Mizil, de nerecunoscut! Cum a slăbit 24 de kilograme în doar 5 luni :o „Nu puteam să mai dau jos deloc, țineam dietă, făceam și sport. Chiar nu puteam"
Oana Mizil, de nerecunoscut! Cum a slăbit 24 de kilograme în doar 5 luni :o „Nu puteam să mai dau jos deloc, țineam dietă, făceam și sport. Chiar nu puteam"
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
E superbă din cap până-n picioare, dar de data asta a exagerat! Margot Robbie a apărut aproape complet dezbrăcată pe covorul roșu! FOTO
E superbă din cap până-n picioare, dar de data asta a exagerat! Margot Robbie a apărut aproape complet dezbrăcată pe covorul roșu! FOTO
Imaginile momentului. Cum au fost surprinși Lidia Buble și iubitul ei milionar, Horațiu Nicolau, la Timișoara. Artista și partenerul său, cu 32 de ani mai în vârstă, au întors toate privirile pe stradă / FOTO
Imaginile momentului. Cum au fost surprinși Lidia Buble și iubitul ei milionar, Horațiu Nicolau, la Timișoara. Artista și partenerul său, cu 32 de ani mai în vârstă, au întors toate privirile pe stradă / FOTO
catine.ro
Owen Cooper s-a învoit de la școală pentru a-și ridica premiul la Gala Emmy 2025. Actorul uimește la doar 15 ani
Owen Cooper s-a învoit de la școală pentru a-și ridica premiul la Gala Emmy 2025. Actorul uimește la doar 15 ani
Horoscopul zilei de 16 septembrie 2025. Peștii sunt optimiști. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 16 septembrie 2025. Peștii sunt optimiști. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Covorul roșu de la Premiile Emmy 2025. Ce ținute spectaculoase au ales vedetele de anul acesta
Covorul roșu de la Premiile Emmy 2025. Ce ținute spectaculoase au ales vedetele de anul acesta
Cine este Labubu de la Premiile Emmy 2025. Identitatea vedetei a fost dezvăluită pe covorul roșu
Cine este Labubu de la Premiile Emmy 2025. Identitatea vedetei a fost dezvăluită pe covorul roșu
Mai multe din people
Catinca Roman și fiica ei, Calina, primele declarații după eliminarea tensionată de la Asia Express 2025: "Nervi. Greu, dar frumos"
Catinca Roman și fiica ei, Calina, primele declarații după eliminarea tensionată de la Asia Express 2025: "Nervi. Greu, dar frumos"
People

Catinca Roman și fiica ei, Calina, au vorbit despre experiența la Asia Express 2025.

+ Mai multe
Cum a apărut Lidia Buble alături de partenerul ei, Horațiu Nicolau, la un eveniment. Ținutele lor au atras toate privirile
Cum a apărut Lidia Buble alături de partenerul ei, Horațiu Nicolau, la un eveniment. Ținutele lor au atras toate privirile
People

Lidia Buble și partenerul ei, Horațiu Nicolau, și-au făcut apariția împreună la un eveniment.

+ Mai multe
Emmys 2025: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu
Emmys 2025: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu
People

Emmys 2025, adică cea de-a 77-a ediție a premiilor care onorează producțiile americane ale ultimului an, a fost un eveniment plin de fast și glamour, mai ales pe covorul roșu. Iată ținutele spectaculoase care ne-au atras atenția.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC