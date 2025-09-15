Loredana Groza a primit oferte din televiziune. Ce planuri are artista pentru cariera cinematografică: „Am avut o invitație și anul ăsta”

Loredana Groza, una dintre cele mai apreciate și talentate artiste ale României, nu mai apare la televizor atât de frecvent, deși publicul o vede constant pe marile ecrane și la concerte.

Loredana Groza revine în televiziune?

În 2025, artista în vârstă de 55 de ani a jucat în filmul Cine nu e gata, regizat de Anghel Aron Florian și inspirat din romanul omonim al Iuliei Nani. În producția difuzată în cinematografele din toată țara, Loredana și-a schimbat complet look-ul, devenind roșcată, și a reușit să atragă întreaga atenție a spectatorilor.

În prezent, Loredana se concentrează pe pregătirile pentru concertul „Măiastra”, care va avea loc pe 8 noiembrie 2025 la Sala Palatului din București. În același timp, primește și propuneri pentru revenirea în televiziune, acolo unde a mai participat de-a lungul anilor la proiecte precum Vocea României și X Factor.

„De la TV am mai primit oferte, dar niciunele care să mă convingă mă întorc, să stau ore întregi… Pentru că e cu totul și cu totul altă abordare acolo decât pe scenă. Și atunci când ai de pregătit un concert așa de important cum e Măiastra, de pe 8 noiembrie 2025, de la Sala Palatului din București, am nevoie de timp pentru creație, am nevoie de timp pentru repetiții și atunci, dacă nu e un proiect foarte serios și puternic, atunci nu”, a declarat Loredana Groza pentru Libertatea.

Glumind pe marginea revenirii sale în cinematografie, am întrebat-o dacă ar putea fi prezentă anul viitor pe scena Teatrului Național, la Gala Premiilor Gopo.

„Da, de ce nu? Am avut o invitație și anul ăsta, dar n-am putut să o onorez, pentru că am avut un concert chiar în ziua respectivă. Dar, da, trebuie! O să prezint Gopo la anul”, a răspuns artista cu umor.

Loredana Groza, detalii inedite de pe platourile de filmare

Loredana Groza a strălucit din nou pe marele ecran, de această dată în cel mai recent film regizat de Mihai Bendeac, Căsătoria. În poveste, artista revine la propria sa tinerețe, retrăind momentele din 1986, când a urcat pe scena Festivalului Mamaia. Într-un interviu pentru CANCAN.RO, îndrăgita cântăreață a dezvăluit câteva dintre provocările întâmpinate pe platourile de filmare, inclusiv experiențe inedite care au implicat cascadorii la mare înălțime.

Un detaliu remarcabil este faptul că Loredana a purtat același costum emblematic pe care l-a îmbrăcat acum aproape patru decenii, demonstrând că energia și vitalitatea sa sunt de neegalat. Cu o carieră impresionantă în muzică, artista a încântat generații de români cu hiturile sale memorabile, iar talentul ei a cucerit de-a lungul anilor și lumea cinematografiei.

În acest nou proiect, Loredana a avut ocazia să se interpreteze pe sine, întruchipând versiunea sa din anii ’80. Totuși, filmările au fost pline de momente spectaculoase. La sugestia prietenului său, Mihai Bendeac, artista a fost ridicată cu o macara pe acoperișul unei case fragile, o scenă plină de adrenalină despre care cântăreața povestește cu entuziasm în interviul acordat.

„Am primit cu drag propunerea, pentru că Mihai este prietenul meu de ani de zile. Mi-a făcut niște declarații pe care nu puteam să nu le pun la inimă. M-a impresionat pasiunea lui și felul în care mi-a povestit cum trebuie să apar în film. Pasiunea lui este molipsitoare, de aceea cred că și filmul va fi un succes. Eu cred că oamenii care fac cu pasiune și cu dăruire tot ceea ce fac nu au cum să nu reușească. (…) Mă joc pe mine însămi, nu interpretez nimic, sunt chiar eu, numai că înapoi în timp, în 1986.”

