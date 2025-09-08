Loredana Groza, mesaj emoționant pentru mama ei, la aniversarea a 80 de ani: „Ești și vei fi mereu tânără”

Loredana Groza a transmis un mesaj emoționant pentru mama ei.

Loredana Groza și mama ei
Loredana Groza este una dintre cele mai urmărite artiste de la noi, fiind apreciată atât pentru cariera muzicală îndelungată, cât și pentru aparițiile controversate și stilul ei cool.

Loredana Groza, mesaj pentru mama ei

Recent, vedeta s-a bucurat de un moment special în familia sa. Mama artistei a împlinit vârsta de 80 de ani și a fost surprinsă de cei dragi acasă, cu un tort delicios. Loredana Groza a împărtășit cu fanii momentul cu totul special. Vedeta a postat mai multe fotografii cu mama sa și un mesaj încărcat de emoție și admirație, celebrând cei 80 de ani împliniți de aceasta.

„La Multi Ani Mama!!! 80 de Ani!!! Pentru mine ești și vei fi mereu tânără, plină de energie, de vitalitate, ești o inspirație pentru toți cei din jur! Continui să mă uimești în fiecare zi cu puterea și dăruirea ta! 80 e doar un număr, tu ești pur și simplu VIATǍ!! Sunt binecuvântată să mi fii Mama!!  Leonida e cea mai tare!! Te iubesc!!!”, a scris Loredana.

Fanii au reacționat imediat la postare, felicitând-o pe mama vedetei și admirând legătura puternică dintre cele două. Mesajul Loredanei nu este doar o urare de ziua de naștere, ci și o declarație de dragoste și recunoștință față de femeia care a inspirat-o întreaga viață.

Fiica artistei a împlinit recent 27 de ani

De asemenea, recent, Loredana Groza a marcat o altă sărbătoare specială în familie. Fiica Loredanei a împlinit 27 de ani în luna iulie. Artista i-a transmis un mesaj special pe rețelele de socializare, care a fost însoțit de mai multe imagini cu ele două. 

Pe Instagram, Loredana Groza i-a făcut o urare foarte emoționantă fiicei sale, Elena, care a sărbătorit împlinirea vârstei de 27 de ani.

„La Mulți Ani Elena mea!!!
You are my everything!
Să fii fericită!!
Te iubește mami”, este mesajul transmis de Loredana Groza pe Instagram. 

Într-un interviu, Loredana Groza a dezvăluit că este extrem de mândră că fiica ei, Elena, a fost prezentă pe podium în cadrul unei gale care are un scop nobil.

„Mi-a transmis foarte multe emoții și este foarte frumos să-ți vezi puiul strălucind în roșu, așa frumos și pentru o cauză atât de nobilă. Pentru că a prezentat pentru aceste femei puternice care au supraviețuit și se luptă cu această boală necruțătoare. Dar, uite că există speranță, există șanse de a putea să învingi. Seara aceasta a fost o seară care m-a inspirat foarte tare”, a declarat Loredan Groza pentru viva.ro

În cadrul unui interviu acordat recent, Loredana Groza a dezvăluit care este lecțiile de preț care au ajutat-o în educația și creșterea fiicei sale, Elena. Cele două au o relație extrem de apropiată și obișnuiesc să meargă des împreună în diferite vacanțe.

„Să nu-i fie teamă, să experimenteze viața la maximum și să aibă încredere în ea, orice ar fi”, a spus Loredana Groza pentru spynews.ro

Elena Boncea, fiica pe care Loredana Groza o are din căsnicia cu Andrei Boncea, activează în culise, ocupându-se de producție la unul dintre cele mai prestigioase posturi de radio din țară. 

Foto: Instagram

